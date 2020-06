Podobný začátek v Chrudimi již dlouho nepamatují. Úvodních patnáct minut přineslo hned tři gólové momenty, všechny v síti Vysočiny. Nejprve se prosadil z pokutového kopu navrátilec po zranění Daniel Vašulín, stejný oslavenec dvaadvacátých narozenin zvýšil a destrukci soupeře dokonal Petr Rybička. „Prvních třicet minut bylo snových a nejlepších, co jsem u týmu,“ nešetřil chválou trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.

Rozhodnuto však ještě nebylo. .Jihlava ještě do přestávky dokázala snížit po dvou šťastných trefách na rozdíl jediného gólu. A ani po přestávce se tempo hry nesnížilo. Po návratu z kabin Daniel Vašulín dokázal po střele z otočky dokonat hattrick, minutu na to už to ale bylo znovu jen o gól po přesné hlavičce Zoubeleho, který upravil na konečných 4:3.

Chrudim se po třetí výhře za sebou jistě zachránila ve F:NL. Jaký bude další cíl? „Máme to dobře rozehrané, ale nesmíme ze sezony udělat bramboračku. Cítím, že mužstvo na svém stropu není. Ale kde ho má? To musí hráči sami ukázat až na hřišti,“ uzavírá šťastný trenér Veselý.

Chrudim – Jihlava 4:3



Fakta – branky: 5. z pen., 14. a 52. Vašulín, 15. Rybička – 35. Koubek, 40. Mikuš, 53. Zoubele.

Rozhodčí: Hanousek – Bureš, Mojžíš. ŽK: 4:4. Poločas: 3:2.



MFK Chrudim: Zíma – Řezníček, Fofana, Vencl, Trávníček (74. Krčál) – Janoušek, Sixta (62. Mužík) – Kesner (90+2. Krištof), Rybička (74. Sulík), T. Dostálek (62. Nikodem) – Vašulín. Trenér: Veselý.

Vysočina Jihlava: Veselý – F. Novotný, Diouf (46. M. Šimko), Pojezný, Javůrek – Lacko, Fortelný (38. Šudajwa) – Mikuš (71. Arroyo), Zoubele, Smejkal (71. Jakub Rezek) – Koubek (63. Klobása). Trenér: Kučera.