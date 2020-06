Chrudim na hřišti brněnské Zbrojovky domácího favorita nepříjemně zaskočila. Sympatický úvod s řadou šancí podpořil premiérovou vstřelenou brankou v chrudimském dresu obránce Michal Trávníček, který tvrdou ranou pod břevno zaskočil po čtrnácti minutách hry Zbrojovku. Ještě do pauzy ale dokázal velký favorit skóre otočit ve svůj prospěch po trefách Pavla Dreksy a Antonína Růska.Chrudim na hřišti brněnské Zbrojovky domácího favorita nepříjemně zaskočila.

Sympatický úvod s řadou šancí podpořil premiérovou vstřelenou brankou v chrudimském dresu obránce Michal Trávníček, který tvrdou ranou pod břevno zaskočil po čtrnácti minutách hry Zbrojovku. Ještě do pauzy ale dokázal velký favorit skóre otočit ve svůj prospěch po trefách Pavla Dreksy a Antonína Růska. Vyhecovaný duel těsně před přestávkou umocnil bývalý hráč Pardubic Adam Fousek, který mimo hru udeřil Jakuba Krčála do hrudi a nakonec byl s červenou kartou odeslán do kabin.

Chrudimští sice přesilovku deset minut po pauze zásluhou gólu Tomáše Dostálka využili, nakonec ale ze Srbské odjeli poraženi. Definitivní podobu výsledku na 3:2 stanovil v 75. minutě Adrian Čermák. Ač se hosté v závěru snažili o vyrovnání, z Brna si nakonec vezou těsnou porážku. Za svůj výkon se přesto stydět nemusí. O další body se pokusí již ve středu proti Ústí nad Labem, kdy se bude hrát o sedmé místo tabulky.

"Ze zápasu odcházíme s hlavou nahoře, do poslední chvíle jsme bojovali a měli i na tři body. Jenže abychom dokázali uspět, musíme se vyvarovat chyb a ztrát, protože podobní soupeři je umí potrestat. Musíme se ponaučit do zápasů, které nás čekají, protože hrát dobře neznamená uspět. Hlavní je se vyvarovat jednoduchých ztrát," hodnotil další povedený duel z chrudimské strany trenér Jaroslav Veselý.

Brno – Chrudim 3:2

Fakta – branky: 22. Dreksa, 40. Růsek, 75. Čermák – 14. Trávníček, 56. Dostálek. Rozhodčí: Ginzel – Kotalík, Pečenka. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (45. Fousek). Poločas: 2:1.

FC Zbrojovka Brno: Šustr – Štepanovský, Dreksa, Jakub Šural, Eismann (46. Bariš) – Pachlopník (81. Hladík), Sedlák, Ad. Čermák, Fousek – Růsek (82. Šumbera), Přichystal (72. Vintr). Trenér: M. Machálek.

MFK Chrudim: Mrázek – Krčál, Vencl, Fofana (77. Ujec), Trávníček (85. Drahoš) – Kesner, Janoušek (71. Sixta) – Mužík (71. Krištof), Rybička, Dostálek (77. Havlena) – Vašulín. Trenér: J. Veselý.