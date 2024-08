Další vítězství. Mladý chrudimský tým se po čtyřech kolech vyšvihl do čela druhé ligy.

Ve vyrovnaném průběhu první půle tvrdili fotbalovou muziku ze strany domácích především nebezpeční mladíci Pikolon s Beranem, ale žádná z jejich nadějných akcí gólem neskončila. Chrudimským se v závěru úvodní části povedla brejková situace, za obranu si naběhl Látal a zakončení zvládl na jedničku, gólman Slavata nemohl než vylovit balon ze své branky.

Po změně stran se slávistické béčko stále houževnatěji tlačilo před svatyni MFK, její strážce Šerák se prokazovali svoji výbornou formu a míče, které na ně prošly přes dobře pracující obranu, dokázal bez výjimky zpacifikovat. Asi nejvíce se zapotil v 78. minutě, kdy tečovanou střelu Pecha vyrazil před sebe, ale před dvojicí dobíhajících protihráčů dokázal na poslední chvíli zasáhnout i podruhé. Chrudimští měli několik zajímavých výpadů do otevřené obrany, žádný se neujal, ale vadit jim to nemuselo, těsnou a nadmíru cennou výhru ustrážili do konce.

SLAVIA PRAHA B – CHRUDIM 0:1 (0:1)