Tři zářijové branky vynesly trofej. Huf hráčem měsíce F:NL

Byť byl rozjezd v chrudimském dresu pomalejší, nyní David Huf zcela do puntíku splňuje to, proč do Chrudimi přišel jako last minute posila - dává góly. A vystřílel si cenu nejlepšího hráče F:NL za měsíc září.

David Huf (v červeném) v chrudimském dresu v souboji se Žižkovem. | Foto: Jindřich Balous