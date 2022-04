Mužstvo kouče Kronďáka bylo v prvním poločase sice aktivnější, ale koncovka útočníků pokulhávala.

Největší šanci měl Kejř, ale domácí brankář Vejmola ho vychytal. Další vážnější příležitosti si již nikdo nevypracoval a do kabin se tedy šlo za nerozhodného stavu.

Svoji aktivní hru si hosté převedli i do druhého dějství. Jejich snaha byla brzy odměněna. Konkrétně Firbacher dostal rychlý míč na pravou stranu, po niž se mu podařilo uniknout a následně po navedení míče na střed skórovat. V letošní sezoně se jedná o čtvrtou trefu tohoto útočníka – 0:1.

Branka příliš Chrudimi nepomohla. Domácí fotbalisté se rychle vzpamatovali a začali zkoušet brankáře hostů Flodera. Za jeho zády několikrát zvonila konstrukce, ale i díky jeho skvělým zákrokům Chrudim udržela nejtěsnější možné vedení.

Svěřenci Radka Kronďáka opustili sestupové pozice a nachází se aktuálně na čtrnáctém místě. Zároveň budou mít k dispozici ještě dohrávku proti Táborsku.

Komentář Radka Kronďáka:

„Další strašně důležitá výhra. Kluci v zápase makali a vrátilo se jim to. Samozřejmě, máme štěstí, ale to k fotbalu patří. My jsme přestali hrát paradoxně poté, co jsme vstřelili gól, ale to je z toho, protože se vítězství bojíme. Jezdili jsme po pr*eli a vyplatilo se to.”