Na zájem z vyšší fotbalových kruhů slyšel od vedení jednoznačnou odpověď: „V případě odchodu Vašulína tebe nepustíme.“ A stalo se. Petra Rybičku tak čeká v následujícím druholigovém ročníku nelehký úkol. Převzít roli tahouna mužstva, nahradit Vašulínovy góly a říci si tím o možné angažmá.

Start sezony přijde pro Chrudim později, vnímáte to jako velkou komplikaci?

Je to velký problém, protože jsme měli hrát v Boleslavi poslední zápas před mistrovskými duely a najednou jsme nevěděli, co bude dál. Máme být čtrnáct dní v karanténě, což je dlouhá doba na to, abychom se pak vrátili a byli hned připraveni hrát. Sám jsem zvědav, jak se to vyřeší, myslím si, že by bylo dobré, aby vždy chodil do karantény jen nakažený a zbytek mohl dál pokračovat. Jenže bohužel to není na nás…

Chrudim prošla teď přes léto výraznou proměnou. Dvě sezony ve druhé lize jste po boku Daniela Vašulína předváděl skvělé výkony, jaké to bude nyní bez něj?

Odešla spousta hráčů, z čehož jsem trochu rozpačitý. Přece jen byli to především kluci, co u nás hráli delší dobu pospolu. Konkrétně s Danem to bylo dobré, rozuměli jsme si a šlapalo nám to. Místo něj nyní přišel David Breda a myslím si, že s ním by to taky mohlo klapat. Je to kvalitní fotbalista, takže uvidíme, jak se nám podaří kvalitativně nahradit ztráty, které v létě nastaly.

Zejména na jaře jste měl velmi dobru formu. Cítíte nyní zodpovědnost, že se góly budou chtít především po vás?

Zřejmě ano. S Danem jsme to měli na jaře rozložené, dařilo se oběma. Já jsem v Chrudimi zůstal, budu chtít co nejvíce pomoci. Jestli gólem nebo nahrávkou je mi celkem jedno, hlavně ať to zvládneme jako tým.

Bude nutné se po Vašulínově odchodu adaptovat na jiný styl?

Něco jsme již trénovali, on bude se svoji výškou výrazně chybět. Ale tak to je, musíme si bez něj poradit a vymyslet něco jiného. Záleží na trenérovi, s čím přijde.

Šéf chrudimského klubu Tomáš Linhart říkal, že i na vás se kluby ptají, ale pokud odejde Dan, tak vy zůstanete. Není tam z vaší strany nějaké zklamání, že jste uvolněn nebyl?

Zklamání určitě ne. My jsme se o tom na rovinu bavili. Já bych se rád posunul, ale zároveň chápu i šéfa, že nás nemůže pustit oba najednou. Byli jsme tak domluvení a já musím udělat vše pro to, aby nabídky přišly zase v zimě či za rok v létě.

Můžete prozradit, kdo se na vás ptal?

Byl to prvoligový klub, ale blíže bych to specifikovat nechtěl. Samozřejmě bych se chtěl časem posunout a hrát ještě na vyšší úrovni než v Chrudimi. Snem každého fotbalisty je hrát první ligu, což pro mě znamená i motivaci, abych se nadále zlepšoval.

Už jste z Chrudimi jednou odcházel, tehdy to úplně ideální nebylo. Čemu to zpětně přisuzujete?

Já ani kloudně nevím… (zamyslí se) V Chrudimi se mi dařilo, odešel jsem a prostě to nedopadlo tak, jak bych si představoval. Byl jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit, že mi klub dal šanci. Těší mě, že se mi daří.

Pořád jste poměrně mladý, zkušenosti ale už máte. Cítíte na sobě, že na další případný odchod z Chrudimi jste připraven?

Je mi čtyřiadvacet, něco už jsem odehrál. Doufám, že už jsem trochu více vyzrál, a když bych měl někam znovu odejít, tak chci udělat vše pro to, aby to dopadlo lépe než při prvním pokusu.