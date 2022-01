A patnáct minut před koncem přišel úder. Jan Řezníček sebral balon ve středu hřiště, kolmicí vyslal do úniku Martina Šplíchala, který po zemi k tyči zařídil výhru Chrudimi 1:0. Trenér Radek Kronďák tak musel po své premiéře být spokojen: „Po výsledkové stránce jsem si lepší vstup do přípravy nemohl přát, je to hodně důležité vítězství. Pro tým, který toho za uplynulý rok mnoho nevyhrál, je výhra strašně cenná a jsme si toho všichni vědomi,” radoval se Radek Kronďák.



„Začátek utkání byl z naší strany velmi dobrý, měli jsme šance, ale neproměnili je. Až jsem se začal bát, že trend, který tu byl na podzim, pokračuje. Naštěstí jsme se po pauze trefili, soupeř měl kvalitu i šance, ale nedal je, a proto jsme nakonec byli úspěšní my,” popsal úvodní duel chrudimský kouč. Již ve středu čeká jeho svěřence další zvučný soupeř - pražská Sparta.

FC Slovan Liberec - MFK Chrudim 0:1.

Branka: 74. Šplíchal. ŽK: 0:1 (Kesner).

FC Slovan Liberec: 1. poločas: Vliegen - Fukala, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Havelka, Michal - Matoušek, Stoch, Gembický - Rondić. 2. poločas: Knobloch - Koscelník, Lehoczki, Chaluš, Juzvak - Tiehi, Faško - Mészáros, Tupta, Nečas, Novotný.

MFK Chrudim: Ordelt - V. Řezníček, Šejvl (46. Tkadlec), Drahoš (46. Čáp), Sokol - J. Řezníček - Průcha (86. Látal), Juliš (46. Kesner), Rybička (46. Breda), Vrána (46. Šplíchal) - Firbacher (69. Surmaj).