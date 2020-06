Fotbalisté Chrudimi po skvělém vstupu po koronavirové pauze přibrzdila, z posledních dvou zápasů mají jen bod. Přesto ale panuje v chrudimské kabině pohodová nálada. „Už jsme si dokázali, že můžeme hrát vyrovnanou bitvu s každým soupeřem,“ popisuje Trávníček.

A tento citát by si měli před nedělním soubojem zarámovat. Chrudim jede do Brna, v případě úspěchu může velkou měrou pomoci Pardubicím přímo do elitní soutěže. „Brno je nejlépe střílejícím týmem soutěže, pro naši obranu to bude velmi těžké. Ale věřím, že šanci máme,“ tvrdí nadějný bek.

Chrudimská obrana dostane zabrat, navíc když v posledních dnech utrpěla těžké ztráty. Martin Sulík má zraněné koleno, Vojtěch Řezníček nedohrál pro zranění kotníku. „Máme dost široký kádr, abychom oba dokázali nahradit,“ věří Michal Trávníček.

V Brně budou Východočeši čelit velkému favoritovi. Na jaře už v podobné pozici dokázali zaskočit Viktorii Žižkov. „V žádném případě nepojedeme do Brna jen bránit, to by mohlo být čekání na smrt. Brno bude hrát pod tlakem, oni musí, my můžeme,“ ví Trávníček. Utkání začne v neděli v 17 hodin.