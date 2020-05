V úterý odpoledne vstoupí do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY také fotbalisté Chrudimi, kteří se představí na hřišti v Třinci.

Natěšeni na restart. Chrudim bude chtít navázat na podzimní těsnou výhru, o které rozhodla vlastní branka soupeře. | Foto: Aleš Vladyka

Restart je v chrudimské kabině skloňován každou chvílí: „Strašně moc se těšíme, asi jako všichni,“ popisuje situaci Ondřej Kesner.

I on musel se spoluhráči „vytrpět“ dvojité testování na koronavirus, které přineslo především úlevu. „Není to nic příjemného, ale dá se to vydržet. Jsme hlavně rádi, že jsme všichni zdraví,“ ulevil si chrudimský kapitán.