Fotbalisté Chrudimi protáhli bodovou šňůru již na čtyři zápasy. Tentokrát zvládli uhrát remízu 3:3 na hřišti posledního Varnsdorfu, v ofenzivním duelu se skóre přelévalo ze strany na stranu. Po bodu je MFK dvanáctá, Huf se posunul na první místo v pořadí střelců celé soutěže.

Chrudimští ve Varnsdorfu protáhli bodovou sérii na čgtyři zápasy. | Foto: Tomáš Secký

Poslední tým tabulky z Varnsdorfu od úvodního hvizdu diktoval tempo hry a hned ve čtvrté minutě se mohli radovat. Propadnutý míč na zadní tyč si obstaral Zálešák, který přihrávkou vybídl Filipa Firbachera, jenž razantní střelou z malého vápna propálil Flodera a otevřel skóre utkání. Slibný pokus si o čtyři minuty později připsal Samko, jenže mu chyběla přesnost.

Hosté s ubíhajícími minutami zařadili druhý rychlostní stupeň a pohybovali se na polovině Varnsdorfu. Dramatický moment zápasu přišel ve 43. minutě. Hostující Václav Míka vstřelil gól po centru z pravé strany, a byť asistent rozhodčího signalizoval ofsajd, hlavní sudí branku uznal a bylo srovnáno.

Vstup do druhého dějství vyšel lépe Varnsdorfu. Rychlostně vybavený Gembický pláchl po levé straně a vyslal přesný centr na malé vápno, kde operoval Filip Firbacher, který dopravil míč do sítě hrudí a připsal si tak druhou trefu v utkání. Chrudim odpověděla po hodině hry. Razantní střelu z hranice velkého vápna ještě Vaňák dokázal vyrazit, na dorážku Davida Hufa z bezprostřední blízkosti byl ale krátký – 2:2.

Hosté byli po vyrovnávací brance aktivnějším týmem. Gólové hody pokračovaly: V 74. minutě si David Huf převzal míč od spoluhráče, otočil se kolem Kubisty a přízemní střelou rozvlnil síť domácích potřetí v zápase. Necelých deset minut před koncem utkání se po skrumáži ve vápně nejlépe zorientoval Denny Samko, který upravil na konečných 3:3. Závěrečný tlak Varnsdorfu nic nebezpečného nepřinesl, oba týmy si tak rozdělily po bodu.

„Už je pravidlem, že když hrajeme s Varnsdorfem, tak padají branky. Pro diváky je to určitě zajímavé, pro trenéry už je to trochu horší. Mrzí mě hlavně ty chyby, které předchází obdrženým brankám. Někdy jsou až neuvěřitelné. Druhý zápas venku jsme vedli 3:2 a opět z toho je bod. Před zápasem bych ho bral, teď ale nevím, zda má být spokojený. Neodehráli jsme špatné utkání, až na ty zmíněné chyby. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," přiznal neúplnou spokojenost trenér Chrudimi Radek Kronďák.

FK Varnsdorf - MFK Chrudim 3:3

Fakta - branky: 4. a 49. Firbacher, 81. Samko – 43. Míka, 65. a 74. Huf. Rozhodčí: Zaoral – Pfeifer, Lakomý. ŽK: 3:2. Diváci: 611. Poločas: 1:1.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler, Kubista, Kouřil, Švanda (78. Kosař) – Kříž (83. Rudnytskyy), Samko – Zálešák, Stránský (78. Podzimek), Gembický (66. Dufek) – Firbacher (66. Hodek).

Chrudim: Floder – Skwarczek, Míka, Toml, Borkovec – Řezníček (C) – Záviška, Langhamer (90+2. Kesner), Novotný – Látal, Huf.