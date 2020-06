„Nedal jsem penaltu, ale naštěstí to na konci zápasu napravil a gólem pomohl k výhře,“ vzpomíná na rok staré střetnutí, ve kterém Chrudim přestřílela jihlavskou Vysočinu 4:3. Nyní budou Východočeši do vzájemného zápasu vstupovat v mnohem lepším psychickém rozpoložení, pokoronavirové výsledky je vynesly na průběžnou devátou příčku tabulky. „Jako tým předvádíme dobré výkony. Když vydržíme, můžeme hrát mnohem výše, než jen o udržení,“ nechal se slyšet Daniel Vašulín.

Právě autor čtyř branek v probíhajícím ročníku absentoval v prvních dvou zápasech zrestartované sezony kvůli zranění, na Vyšehradě nakoukl na hřiště v desáté minutě druhého poločasu.

Na vině byl totiž výron v kotníku. „V posledním přípravném zápase s Líšní jsem špatně došlápl. Dělal jsem všechno pro to, abych se mohl co nejdříve vrátit na hřišti. Teď už se cítím stoprocentně fit,“ popisuje talentovaný chrudimský dlouhán.

Jihlava již čtyři zápasy v řadě nevyhrála, výsledkový útlum v důležitém boji o místa zaručující minimálně účast v baráži přišel nevhod. I přesto ale Vašulín sílu soupeře vnímá. „Jihlava je za mě jeden z nejlepších týmu v druhé lize, takže to nebude nic jednoduchého. Ale uděláme všechno proto, abychom už i těm pár lidem na tribuně udělali radost a Jihlavu o nějaké body obereme,“ věří Vašulín. „Když jsme to dokázali v minule sezóně, tak proč ne teď? podává řečnickou otázku.

Duel s Jihlavou by mohl být dvojnásobně speciální, v den zápasu totiž Daniel Vašulín oslaví dvaadvacáté narozeniny. Jaký narozeninový dárek by si přál? „Největší dárek by byl, kdybychom Jihlavu porazili a já jako bonus si k tomu připsal nějaký plusový bod do statistiky,“ culí se.

Od pondělí lze na utkání dle vládního nařízení pustit až pětistovku osob. Vedení Chrudimi se rozhodlo dát do prodeje vstupenky až po dovršení této hranice. „Vstupenky budou k dispozici na hlavní pokladně hodinu před utkáním až do naplnění povoleného limitu,“ prozradil statutární ředitel MFK Chrudim Tomáš Linhart.