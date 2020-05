Jak vnímáte současné omezení tréninků? Jak moc vás to omezuje?

Tak omezuje nás to všechny, bohužel nemůžeme trénovat všichni pospolu a hlavně musíme trénovat bez kontaktu. Což je pro kontaktní sport docela velké omezení. Ale zase pořád je to lepší, než se fyzicky připravovat v lese nebo doma. Takže věřím, že se to brzo vrátí všechno do normálu.

Co vy a návrat na trávník po měsíční pauze? Trvalo dlouho než jste se do toho zpět dostal?

Tak je to jako v zimě, když máme nějaké volno, člověk se snaží udržet fyzicky, ale hra na hřišti a s balónem u nohy je úplně něco jiného, takže první tréninky byly náročné a hlavně než si zase zvyknete na balon u nohy. Ale myslím si, že další tréninky už jsou lepší a lepší a pomalu se do toho zpátky dostáváme.

Můžete přiblížit, čemu se nyní na trénincích nejvíce věnujete? Jak to probíhá?

Tak na trénincích se teď hlavně věnujeme technické stránce s balónem, střelbě a různým cvičením, abychom se nedostali do kontaktu s klukama.

Zdá se, že za byste mohli již trénovat normálně a po 14 dnech by mohla začít liga. Bude dostatek prostoru se pořádně připravit?

Uvidíme, jak to všechno dopadne, situace se mění ze dne na den, ale věřím, že se do našeho klasického režimu zpátky dostaneme co nejdříve a bude se moc dohrát zbytek sezony.

Dále by se mohlo jet ve formátu středa – víkend – středa – víkend. I přesto, že to bude hodně náročné, předpokládám, že natěšenost převládá, že?

Bude to hodně náročné, ale každý fotbalista je hlavně natěšený na zápasy. Takže to beru pozitivně. A věřím, že se liga dohraje.