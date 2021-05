Obrovská euforie. Fotbalisté Hradce Králové se po čtyřech letech vracejí mezi elitu. Ve 23. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili Duklu Praha 2:1 a tři kola před koncem soutěže mají jistotu – jsou zase prvoligoví! V čele tabulky už mají nedostižný náskok. Po částečném rozvolnění pandemických opatření mohli slavit i se skupinou fanoušků přímo na stadionu. A radostné emoce tryskaly na všechny strany.

Postupové oslavy hradeckých fotbalistů | Foto: Michal Fanta

Už třetí postup v hradeckém dresu zažil Pavel Dvořák, poprvé v roce 2010, další o čtyři roky později. „Myslel jsem na to. Tohoto postupu si ale považuji nejvíc. První dva postupy jsem zažil ještě jako mladý kluk. Teď jsem se vracel jako zkušený hráč, který k tomu pomůže,“ říkal s úsměvem dvaatřicetiletý útočník, jeden ze strůjců triumfu. Jen v posledních pěti zápasech nastřílel sedm gólů. Poslední trefou rozhodl duel s Duklou. „Cokoliv jiného než postup by byl neúspěch. Jsem rád, že se to povedlo,“ radoval se zkušený fotbalista.