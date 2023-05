Fotbalisté Chrudimi ve 28. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zvítězili nad Varnsdorfem 3:2. Skóre utkání otevřel dvěma góly Hašek, ale snížil po přestávce Tanko. Utkání zlomil Záviška, i když skóre za hosty ještě korigoval Kurka. Vítězství znamená pro Chrudim definitivní záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE!

Vypjatý souboj s Varnsdorfem přinesl pět branek a chrudimskou radost. | Foto: Kodl Cr

Kdo dorazil na Městský stadion Za Vodojemem do Chrudimi v sobotu dopoledne na fotbal, rozhodně nemohl litovat. Již od úvodních minut se hrál atraktivní fotbal s mnoha šancemi na obou stranách. První branka přišla již po čtvrthodině hry, kdy domácí dokázali udeřit ze standardní situace. Ve vápně zůstal nikým nepokrytý obránce Dominik Hašek, který první brankou v sezoně otevřel skóre.

Zatímco v první půli míc více držel Varnsdorf, šance měla především Chrudim. Navýšit náskok mohl Petr Juliš, jenž své zakončení mezi tři tyče nevměstnal. V závěru první půle však přišel tlak hostujícího týmu a náskok Chrudimi zůstal jen díky skvělým zákrokům brankáře Jiřího Flodera. V nich pokračoval i po přestávce, kdy zlikvidoval například i samostatný únik hostujícího kapitána Rudnytskyyho.

Varnsdorfu pomohlo až střídání a příchod nejobávanějšího střelce týmu Abdullahi Tanka, který po deseti minutách na hřišti ukázal, v čem je jeho síla. Utekl chrudimské defenzívě a samostatnou akci zakončil střelou pod nohama Flodera - 1:1. Vyrovnaný stav vydržel pouhých osm minut, to totiž rozhodly dva rohové kopy. Nejprve se před brankou dobře zorientoval Dominik Hašek, na jeho druhou branku navázal o pět minut později Jan Záviška a Chrudim rázem vedla o dvě branky.

Přesto ale hosté ještě neřekli poslední slovo. Po druhé žluté a červené kartě Jana Halásze přišel závěrečný tlak Varnsdorfu, který ve snížení přetavil přesnou hlavičkou Petr Kurka. Více však již hosté nestihli. Chrudim si připsala druhou jarní výhru a slaví záchranu, porážka naopak znamená pro Varnsdorf komplikace v bojích o barážové pozice.

„Byl to velmi těžký zápas, protože jsme věděli, že Varnsdorf je do ofenzívy opravdu vynikající, k čemuž jsme přizpůsobili taktiku. Pro nás to byl asi pátý pokus, kdy jsme mohli udělat poslední krok k záchraně a zahrát si konec v klidu, ale nedařilo se nám to a všichni jsme to měli zakořeněné v hlavách," popsal psychickou náročný vývoj soutěže trenér Chrudimi Radek Kronďák. „Musím poděkovat klukům, že to dnes zvládli. Zápas se pro nás vyvíjel dobře, přežili jsme několik situací a těší mě, že jsme dali všechny tři branky ze standardek. Splnili jsme cíl, jen mě mrzí, že to nebylo o pár týdnů dříve,” dodal."

Ve středu míří Chrudim do Vlašimi, sezonu zakončí v neděli doma s Vyškovem.

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 3:2

Fakta - branky: 15. Hašek, 76. Hašek, 81. Záviška – 68. Tanko, 90+2. Kurka. Rozhodčí: Ulrich – Kotík, Lakomý. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (85. Halász po 2. ŽK). Diváci: 750. Poločas: 1:0.

Chrudim: Floder – Halász, Hašek, Míka, Svoboda (66. Kodýdek) – Řezníček – Záviška, Průcha, Skwarczek, Kesner (C) – Juliš (88. Jedlička).

Varnsdorf: Vaňák – Richter (46. Ludvíček), Švanda, Rudnytskyy (58. Tanko), Zbrožek (86. Penc), Ondráček, Bláha, Dufek (70. Kurka), Kubista (46. Samko), Kouřil, Osmančík.