Úvodní minuty souboje patřily domácím fotbalistům, jejichž velké příležitosti zastavil opěvovaný Simon Zíma. Právě jeho výkon byl základním stavebním kamenem chrudimského vítězství. „Podržel nás, ale nechci vyzdvihovat jedince,“ chválil celý mančaft trenér Jaroslav Veselý. „Je fakt, že v začátku jsme hráli katastrofálně a já uvažoval i o hromadném střídání,“ přiznal kouč.

Po špatném úvodu se následně dostala ke slovu Chrudim. Na rohový kop si naskočil útočník Petr Rybička, který čtvrtým gólem v letošním ročníku poslal Východočechy do vedení. Ještě do pauzy navýšil náskok Ladislav Mužík, který po návratu z kabin upravil již na rozdíl tří branek. „Zlepšenou hrou jsme domácí otupili, získávali tlak a korunovali ho zcela zaslouženě třemi brankami. V závěru jsme se již soustředili na pozornou organizaci hry a zvládli to perfektně,“ popsal trenér nyní již osmého týmu tabulky.

Chrudim se musela na Vyšehradě obejít bez dvou tvůrců hry Ondřeje Kesnera a Jiřího Janouška, i tento problém ale vyřešila perfektně. „Ukazuje se, že si hráči navzájem dělají konkurenci a mně osobně neustále stěžují situaci s výběrem základní sestavy,“ komentuje pozitivní problémy Jaroslav Veselý. Chrudim je již osmá, ve čtvrtek bude chtít na vlastním hřišti zaskočit dalšího favorita - Jihlavu.

Vyšehrad – Chrudim 1:3

Fakta – branky: 69. Čvančara – 23. Rybička, 42. a 66. Mužík. Rozhodčí: Musil – Koval, Vitner. ŽK: 4:2. Poločas: 0:2.

FC Slavoj Vyšehrad: Otáhal – T. Jablonský, Kodr, Nitrianský, Šandera – Kokorović (64. Laňka) – Pouček (40. Čvančara), Suchan (76. Alexandr), M. Černý (76. Daniel Kozel), Drobílek – Bašić. Trenér: R. Veselý.

MFK Chrudim: Zíma – Trávníček, Fofana, Vencl, Řezníček – Krištof – Nikodem (81. Krčál), J. Havlena (55. Vašulín), Sixta (73. T. Dostálek), Mužík (73. Sulík) – Rybička (55. Ujec). Trenér: J. Veselý.