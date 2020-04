Tak společně, jak maximálně to zákon dovolí. I to je ale pro hráče velké pozitivum. „Plány jsme plnili, ale nikomu moc nesedí jen běhat bez kontaktu s týmem. I když trénujeme omezeně, je to příjemné,“ popisuje obránce MFK Chrudim Petr Drahoš. Úvodní tréninky průběžně desátého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přinesly především opětovný kontakt s balonem.

„Vše je s míčem a to je dobře, naběháno máme až až,“ culí se chrudimský stoper. Právě technika je to, co hráčům po měsíční pauze chybí nejvíce: „Kondici má každý dobrou díky individuálním plánům. S balonem je to horší, je to jako, když člověk naskočí po zimní pauze do přípravy. Brzy se to vrátí,“ věří.

Právě šestadvacetiletý obránce hned na druhém tréninku absentoval, na vině byly mnohem příjemnější povinnosti. „Spěchal jsem k porodu, s přítelkyní se nám narodil syn Denis. Jsem hrozně šťastný, že jsem u porodu mohl být,“ radoval se novopečený otec Petr Drahoš. A ve středu již znovu piloval formu k restartu druhé nejvyšší soutěže.