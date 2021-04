Na středeční valné hromadě Olomouckého krajského fotbalového svazu řekl generální sekretář FAČR Jan Pauly, že by se mohlo zhruba v polovině dubna začít trénovat, což by vedlo k restartu nižších soutěží. Údajně se jedná o tom, že by mohl dostat amatérský sport (nejen fotbal) zelenou. Vše bude mít po Velikonocích v rukou ministr zdravotnictví Jan Blatný. Jaké jsou první reakce z regionu?

Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu: ,,Jednoznačně bychom to uvítali. Máme stanoveny poslední termíny, kdy by se dalo všechno spustit. S trénováním by se nejpozději muselo začít 26. dubna, o tři týdny později by se mohlo hrát. Tedy 15. května. To je nejzazší termín. Jsem optimista. Pořád věřím, že to dohrajeme.“

Martin Firbacher, předseda FK Chlumec nad Cidlinou: Náš klub si myslí, že by se na jaře už nemělo hrát. Vím i o dalších klubech v krajských soutěžích, které jsou stejného názoru. Muselo by se nejprve zjistit, v jakém stavu a kolik hráčů se vrátí do soutěží. Dále jsou potřeba minimálně tři týdny tréninku a i to je podle mě na hraně, jestli to hráči budou schopni zvládnout. Nedělám si totiž iluze o tom, že teď se všichni připravují naplno. Je to i otázka cestování, kdo pojede na zápasy a podobně. Za mě bych jaro odpískal, v červnu udělal letní pohár jako loni a připravil se na novou sezonu. V současné době nejsem příznivcem restartu fotbalu v nižších sférách. Vím, že týmům na postupujících místech se to nebude líbit a naopak celky na padáka by to uvítaly.

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Nevím. Podle mě se soutěž dá těžko dohrát. Otázkou jsou postupy a sestupy. Spíš si myslím, že se to blíží k tomu, že se to nedohraje. Jsem zvědav, jakou chuť to rozjet budou mít ostatní. Týmy netrénují, záleží jenom na jedincích, jak se udržují, ale v současnosti je to složité. Pořádně trénuje jen pár kluků, kteří mají smlouvy. Hromada mančaftů na tom bude fyzicky blbě. Spíš si myslím, že by se mělo zopakovat loňské jaro a sehrát pak jenom nějaké přáteláky. Důležité je i zdravotní hledisko, aby byli všichni v pohodě. Dost kluků koronavirus prodělalo a každý měl jiné problémy. Osobně si restart moc neumím představit. Někdo bude určitě naštvaný, že je to neregulérní. Tak asi není úplně nejlepší to začínat. Akorát z toho mohou být nepříjemnosti.

Jan Skácel, sekretář TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Podle mého osobního názoru je to nereálné a uspěchanost není v tomto případě dobrá. Mnohem účelnější by bylo, kdyby kluby po tak dlouhé době pořádně potrénovaly a sehrály dostatečný počet přípravných zápasů ve všech kategoriích. Předpokládám, že se stejně ještě chvilku bude sportovat bez diváků. Tak proč se za něčím hnát hlava nehlava. A ještě musím dodat, že v soutěžích, kde jsou béčka profesionálních klubů, by se jednalo o neregulérní stav.

Zdeněk Matěna, předseda MFK Trutnov: „Restart našich soutěží bychom samozřejmě přivítali, že by ale měl nastat na konci dubna, tomu moc nevěříme. A i kdyby, mít na přípravu dva týdny, to mi přijde hodně málo. Potřeba by byl tak měsíc, minimálně tři týdny. Když se ale restart nařídí, hrát určitě budeme. V divizi dospělých by se mělo dohrávat osm kol, což by se za víkendy do konce sezony v pohodě stihlo. Uvidíme tedy, co na nás svaz vymyslí.“

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Návrat do běžného sportovního života by byl především pro naši mládež skvělou zprávou. Všichni už ten den vyhlížíme a těšíme se, až budeme moci na vzduch a na hřiště. Uvědomujeme si už dlouho, co nám hrozí. Každý další den přináší stále větší strach, v jakém počtu se nám dětí k fotbalu vrátí. To samé platí i u dospělých fotbalistů. Jsou to už starší kluci, řada z nich má rodiny a také u nich může být problém vrátit je na hřiště. Aby navíc mohli začít hrát mistrovské zápasy, potřebují minimálně tři týdny tréninku.“

Ondřej Nejman, trenér a člen výboru FK Náchod: My bychom byli hrozně rádi, kdyby se mohlo začít. Všichni se zpátky na hřiště moc těšíme. Jen si myslím, že dva týdny na přípravu by byly hrozně krátké. Chce to minimálně tři, protože nikdo nechce, aby pak přicházela zranění. Já osobně jsem však pořád trochu pesimista, nevěřím, že by všechno šlo tak rychle. Navíc si myslím, že o tom nerozhodují lidi, kteří tomu nejvíc rozumí, potom se vše protahuje. Tak snad to klapne.

Živanický hlas je poněkud skeptický



Po nedohraném podzimu figurují ve středu tabulky. V osmi zápasech dosáhli stejné bilance. V kolonce výher i proher jim svítí čtyřky. Jeden úspěch i nezdar následovaly po penaltové nadstavbě. Živaničtí fotbalisté mohou být relativně v klidu, postup ani sestup nehrozí. Nicméně k rozjezdu nižších republikových soutěží se staví skepticky.



„Jelikož je dnes 1. dubna a my stále nesmíme trénovat ani v menších skupinách a žádné konkrétní datum kdy bychom se mohli do tréninku zapojit není známo, tak se mi dohrávání soutěže na začátku května zdá jako utopie. Po takto dlouhé pauze bez zápasu a společného tréninku každý tým potřebuje minimálně čtyři týdny normálního režimu, včetně přátelských utkání, aby byl schopný se rozumným způsobem připravit na mistrovská utkání,“ tvrdí hrající živanický sekretář Michal Buriánek.



„V opačném případě by soutěž z mého pohledu byla neregulérní, jelikož některé rezervy ligových týmů trénují bez přestávky. Jedinou možností jak odehrát alespoň část zbývajících zápasů vidíme ve vyhlášení letošní sezony jako nepostupovou a nesestupovou. V tom případě by kluby mohly zápasy využít k návratu do klasického fotbalového režimu a absolvovat velmi kvalitní přípravu na příští ročník,“ přemítá Buriánek.

V divizi se na podzim střetly týmy Trutnova (v bílém) a Náchoda. Dojde k zápasům mistrovských soutěží také na jaře?Zdroj: Michal Malý

Lukáš Ouředník, generální sekretář FK Pardubice: "Bylo by rozhodně dobré začít trénovat a hrát alespoň přípravné zápasy. Než se začnou hrát ty soutěžní, je potřeba alespoň tři týdny nebo měsíc trénovat. Co se týká rozehrané soutěže, ať se dohraje, co se stihne. Už bez ohledu na postupy a sestupy. Tak, aby se od příští sezony začínalo ve stejných soutěžích, již od začátku a plnohodnotně. Podle nás už je to teď neregulérní, když od 12. října soutěž stojí. Jinak říkáme: ano, pojďme hrát. Pro klub jako celek by to bylo dobré, především pro mladé kluky z áčka nebo třeba i dorazové dorostence. A ještě je tu otázka: Jak by to bylo s testováním? My bychom to asi zvládli, naše áčko chodí každý týden. Jde o to, jak by na tom byly další kluby."

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Snad se najde cesta, jak soutěže znovu začít. My proto uděláme všechno – klidně se budeme testovat a dodržovat pravidla. Dohrání soutěží se dá stihnout, jen se musí chtít. Může tam byt vložena i středa. Hlavně, aby to neskončilo. Byl by to veliký zásah pro nás všechny.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Osobně si nedokážu představit, že by se divize dohrála. Jestli má být odehráno víc jak padesát procent zápasů, aby byly soutěže průchozí, tak nám chybí osm kol, což jsou dva měsíce a soutěže mají být ukončeny ke 30. červnu. Muselo by se začít trénovat bez omezení nejpozději 12. dubna a v tu dobu myslím, že budeme rádi, když se bude trénovat ve skupinách. Pak by mělo následovat trénovaní bez omezení plus přípravné zápasy a to mi přijde sci-fi, že se tohle všechno stihne do konce dubna. A i kdyby se dohrála více než polovina utkání, tak mi ta soutěž nepřijde regulérní, protože se teď půl roku skoro netrénuje a jestliže se mělo hrát sobota – středa – sobota, tak by hrozilo veliké riziko zranění hráčů. Za mě by měla teď být priorita pro vládu a FAČR co nejrychlejší návrat ke sportu dětí a mládeže a nějaký jasný plán restartu amatérských soutěží. Tato nejistota je demotivující."