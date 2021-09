„Poslední výsledky máme přijatelné. Před tímto zápasem jsme prohráli dvakrát 0:1. Teď znovu jen o gól. Zlepšení je vidět. Nyní to už jen přetavit v nějaký ten bod,“ přeje si Jaroslav Novák.

„Před sezonou jsme se rozhodovali, jestli vůbec krajský přebor přihlásit. Na poslední chvíli jsme se rozhodli, že ano. Mezitím nám odešli další hráči, tak sháníme náhrady. Tým tvoříme za pochodu. V pátek jsme na poslední chvíli udělali z FK Pardubice, z osmnáctky pravého beka Ondřeje Norka. Utkání zvládl zkušeně a to je ročník 2004. Sestavu furt lepíme. Rok a půl covidu udělal z našeho týmu řešeto,“ lamentuje Novák.

„Hlouškovi bych chtěl poděkovat. Z rezervního týmu nám moc hráči chodit nepomáhají, konec konců je to rozdíl pěti soutěží. Nakonec se na posledních pět minut dostal na hřiště. Stačili jsme soupeři do té doby, dokud kluci mohli. Podali však heroický výkon. V nastavení jsme sahali po bodu.“

„Naději nám vykřesal pět minut před koncem další trestný kop Deutsche. Jeho střelu tečoval do sítě Khol. Potom se hosté zatáhli a začali se klepat v výhru. Ve druhé minutě nastavení Kotajny napálil míč do břevna,“ smutní dodatečně Novák.

Nicméně jeho „ovečky“ prakticky vzápětí inkasovali srovnávací gól. A výsledková houpačka pokračovala. Chrudim se proměněnou penaltou vrátila do plusu a následoval katastrofální kiks gólmana.

„První a čtvrtý gól jde na vrub gólmana. Nejdříve vyrazil proti rozeběhnutému hráči, pak se ale zastavil a protivník ho přeloboval. A za stavu 2:3 odkopával míč a trefil záda soupeře. Ten v pohodě zasunul do prázdné brány,“ krčil rameny.

„Chrudimská juniorka plně dostála svému názvu. Dorazilo snad dvacet mladých pušek. Rozhodně jsme z nich nebyli rozklepaní, ale z minulosti jsme moc dobře věděli, co takové zápasy přinášejí,“ předesílá Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé.

Nula bodů vs. devatenáct. Poslední vs. druhý. Bookmakeři řešili před utkáním pouze otázku skóre.

