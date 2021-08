Pozoruhodné výsledky nabídlo úvodní dějství nejvyšší krajské fotbalové soutěže. Hned premiérové přeborové kolo ukázalo, že tahle sezona může být nadmíru zajímavá.

Překvapení na světě

Kdo by si třeba pomyslel, že Pardubičky vyloupí Svitavský stadion? Asi málokdo, nečekaná však byla nejen jejich výhra, ale i fakt, že odpovídala poměru sil. „Lepší vstup do soutěže jsme si snad ani nemohli přát. Výhra ze Svitav, a navíc s čistým kontem, je velmi cenná. Nutno ale říct, že je zároveň zcela zasloužená. Domácí jsme díky zodpovědnému a bojovnému výkonu k ničemu nepustili. Naopak, mohli jsme klidně další dva tři góly přidat, ale šance jsme nevyužili. Jsem velmi rád, že kluci potvrdili má předsezonní slova, že když budeme kompletní, můžeme porazit kohokoliv,“ radoval se jeden z trenérské dvojice hostů Tomáš Mrázek.

To na svitavské straně zavládlo rozčarování. „Hosté byli fotbalovější, přesnější, důraznější. Nám nepomohlo ani přeskupení sestavy ve druhém poločase, bohužel kromě trestného kopu Válka jsme směrem dopředu neměli prakticky nic,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Naznačení možností

S napětím očekávaný start posílených Horních Ředic byl úspěšný. Vyrovnaný boj s Chocní rozsekla trefa Hrdého po rohovém kopu v nástupu do druhého poločasu. „Po dvaceti ospalých minutách jsme zvýšili pohyb, zrychlili hru a z toho vyplynula naše herní převaha. Soupeř však přijel s dobře organizovanou obranou a ač se hrálo převážně na jeho polovině hřiště, tak nás do šancí nepouštěl. Po našem vedoucím gólu museli začít hrát hosté, my hlídali těsný náskok a i když měli v této fázi herně navrch, žádnou vyloženou příležitost si nevytvořila. Kluky chválím za odmakaný výkon, po roce odehráli mistrovský zápas ve slušném tempu a domnívám se, že tři body bereme zaslouženě,“ vyjádřil se k duelu trenér domácích Tomáš Flachs.

„Do Ředic přišli velice kvalitní hráči, kteří mají za sebou ligovou nebo druholigovou minulost. První ostrý zápas měl svoji kvalitu. Rozhodl ho rohový kop, při kterém byli domácí důraznější, a byla to branka vítězná. My musíme na pár věcech zapracovat a věřím, že příště budeme úspěšnější,“ glosoval hrající choceňský kouč Petr Zahálka.

Překvapivé rozuzlení

Zmínit je nutno ještě jeden zápas. Ve výborné kulise tří stovek diváků v Lanškrouně se narodil další neočekávaný výsledek. Domácí favorit sice nad Českou Třebovou vedl 2:1, jenže hosté dokázali vývoj otočit a deset minut před koncem jim Grepl nadvakrát proměněnou penaltou zařídil cenné tři body.

„První utkání a hned domácí ztráta. Hosté se opírali o šikovné Müllera, Grepla a Vaňouse, kteří nám dělali určité problémy. Po sérii standardních situací šli do vedení, na to jsme dokázali zareagovat, otočili vývoj a byli v těchto fázích lepší. Bohužel jsme ale náskok neudrželi do poločasu, po další standardce jsme hodně smolně inkasovali. Po přestávce jsme se často tlačili do plných, jenže větší šance nepřicházely, hosté vsadili na brejky, jeden z nich jim vyšel, byla z toho penalta a z její dorážky rozhodli zápas. My se z prohry poučíme a dáme se rychle do kupy,“ pronesl lanškrounský lodivod Pavel Hrabáček.

„Od začátku se hrál bojovný fotbal. Myslím, že v první půli jsme měli více gólových příležitostí. Nastřelili jsme břevno, tyč a další tutovku zahodili, ale do kabin se šlo za nerozhodného stavu, když domácí byli efektivnější. Druhý poločas tolik šancí nenabídl, o to více bylo k vidění soubojů. V závěru se k nám přiklonilo štěstí, když jsme dokázali vyraženou penaltu dorazit do sítě,“ hodnotil českotřebovský trenér Petr Pražák.

Domácí nebyli proroky

Že předsezonní prognózy hovořící o tom, že moravskotřebovský Slovan může čeřit vody v popředí tabulky, nemusí být liché, to ukázalo jeho přesvědčivé čtyřgólové vítězství v Moravanech. „První ostrý zápas po bezmála deseti měsících pro nás dopadl dobře. Výsledkově to bylo lepší než po herní stránce. Domácí sice měli výškovou převahu, tu jsme ale eliminovali, navíc nehráli příliš do kombinace. Nám se utkání povedlo, byli jsme produktivní v proměňování šancí a mohlo to být ještě lepší, posledních dvacet minut se hrálo úplně na jednu branku. Byli jsme lépe připraveni než soupeř, kluci podali týmový výkon, plnili, co jsme si řekli, výsledek odpovídá obrazu hry,“ zářil moravskotřebovský trenér Karel Procházka.

I další tým ze Svitavska si na úvod sezony přivezl tři body z cizího stadionu. Řeč je o litomyšlské Jiskře, kterou vyloupila Třemošnici a hlavní zásluhu na tom měl kapitán Martin Hašek. Postaral se o obě trefy, nejprve skóroval po rozehraném rohovém kopu a následně proměnil penaltu po faulu gólmana Žďánského na unikajícího L. Severu. „Do prvního mistrovského utkání jsme šli, tak jako asi všichni, s velkým očekáváním. Prvních patnáct minut se na nás podepsala dlouhá cesta a chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa, poté jsme ale na hřišti dominovali. Soupeř sice držel více míč, ale s jeho nakopávanými balony jsme si bez problémů poradili a sami chodili do nebezpečných kontrů. Do poločasu jsme neproměnili čtyři jasné brankové příležitosti. V kabině jsme kluky uklidňovali a apelovali na ně, abychom pokračovali ve stejné hře jako doposud. Nakonec jsme přece jen využili rohový kop, následně z penalty zvýšili na 2:0 a celou řadu dalších příležitostí nevyužili. Zasloužené vítězství a důležité tři venkovní body,“ kvitoval kouč Jiskry Roman Pražák.

Derby vyznělo pro favorita

Šest z osmi střetnutí úvodního kola vyhrály hostující celky. Tuto bilanci podpořily i Holice, které nedaly naději Luži, hattrickem se na přesvědčivém skóre podílem Václavek. Ani Proseč neměla cestu za třemi body úplně z těch nejsložitějších, na pardubickém Dolíčku porazila celek Rohovládovy Bělé bezpečně rozdílem třídy.

Tradičně velmi vyhecované regionální derby mezi Chrudimí B a Heřmanovým Městcem se tentokrát hrálo v klidnějším duchu. Jiskra z Heřmanova Městce se ještě pořádně nedokázala na hřišti zkonsolidovat a gólman Stýblo již tahal míč ze své branky, prostřelil ho chrudimský kapitán Žalud. A když si o další čtvrthodinu později naskočil na centr z pravé strany Látal, vedl jeden z favoritů přeboru dvoubrankovým rozdílem. A jiné góly na hřišti Za Vodojemem v sobotním dopoledni nepadly. „S výsledkem jsem spokojený, s výkonem hlavně ve druhém poločase už ne. My se dostali rychle do vedení, čímž jsme získali jistotu, navíc jsme přidali i druhou branku. Po pauze bychom se ale neměli bát o vítězství, potkala nás dvě vynucená střídání a tím jsme ztratili rytmus. Umíme zahrát daleko lepší zápasy,“ komentoval první vystoupení trenér vítězů Miroslav Teplý.

KRAJSKÝ PŘEBOR, 1. kolo:

Chrudim B – Heřmanův Městec 2:0 (2:0). Branky: Žalud, Látal. Třemošnice – Litomyšl 0:2 (0:0). Branky: M. Hašek 2 (1 z pen.). Horní Ředice – Choceň 1:0 (0:0). Branka: Hrdý. Lanškroun – Česká Třebová 2:3 (2:0). Branky: Savych, D. Skalický – Vaňous, Roušar, Grepl. Luže – Holice 1:5 (0:2). Branky: Růžička – Václavek 3, Rožek, Řehák. Moravany – Moravská Třebová 0:4 (0:1). Branky: Holub 2, Olejník, Smékal. Svitavy – Pardubičky 0:1 (0:1). Branka: Knyshov. Rohovládova Bělá – Proseč 0:4 (0:2). Branky: Fenyk 2, Vopařil, Jar. Marek.