Pardubičky – Chrudim B 1:0

Miroslav Teplý, trenér Chrudimi: „Z naší strany není co hodnotit. Při troše štěstí a větší zodpovědnosti jsme mohli uhrát bezbrankovou plichtu, ale to se nepovedlo. Ničemu jsme nešli naproti, ve všem jsme byli druzí a nadšeně bojující a běhající domácí zaslouženě zvítězili. Spousta našich hráčů zahrála více nežli hluboko pod své možnosti. Nemáme tolik zkušenosti ani kvality v týmu, abychom si mohli dovolit na klíčových postech takový výkon. Jsem neskutečně rozladěný.“

H. Městec – M. Třebová 0:2

Zbyněk Dujsík, trenér Heřmanova Městce: „Bylo to pro nás smolné utkání. Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem, ale naše neschopnost v koncovce a výborný brankář hostů nás připravili o body. Hostům v podstatě stačily dvě střely mezi tyče na dvě branky. První gól jsme obdrželi po fatální chybě po trestném kopu a druhý, když jsme hráli vabank. V naší hře chyběl hlavně důraz, pohyb a přesnost.“

Proseč – Lanškroun 1:4

Vladimír Pala, trenér Proseče: „I když to výsledkově nevypadá, nebyli jsme tentokrát k bodovému zisku daleko. Jen do 15. minuty jsme mohli vést o tři branky. Nejdříve Jarda Marek hlavou těsně minul branku, Radek Klíma trefil tyč a Matěj Hromádka nezúročil samostatný únik. Poté hosté hru vyrovnali, také si dokázali vytvořit šance a nikdo by se nedivil, kdyby se do kabin odcházelo za stavu 5-5. I druhý poločas se odvíjel podle stejných not, bohužel pro nás byli hosté v koncovce efektivnější, a proto zaslouženě zvítězili. Musím však kluky pochválit, bojovali až do konce, někteří dohrávali se sebezapřením a poslední dva góly hosté dali v samém závěru do otevřené obrany. Teď máme týden na to, abychom se dali zdravotně dohromady a byli důstojným soupeřem v dalším zápase.“

Luže – Horní Ředice 0:3

Jaroslav Gála, předseda Luže: „Do sedmdesáté minuty nebylo vůbec znát, že hraje aspirant na postup s družstvem hrajícím o záchranu. Hostující hráči byli častěji na balónu, ale že by si vypracovali zásadní gólovky, to ani náhodou. V poslední dvacetiminutovce domácí hráči dosti složitě řešili herní situace, které vyústily ve tři standardní situace a ředičtí hráči je stoprocentně proměnili a nám se tak rozplynul sen, že bychom mohli proti lídrovi krajského přeboru bodovat. Tým ale předvedl kvalitní výkon.“

Č. Třebová – Třemošnice 3:1

Pavel Kolbaba, sekretář Třemošnice: „Vyrovnané utkání, poločas 0:0. V druhé půli jsme dostali gól po chybě obránce. Stihli jsme ještě vyrovnat, ale ke konci jsme bohužel dostali dva góly. Největší kaňkou na zápase je zranění mladého dorostence, který musel být odvezen do nemocnice. Bohužel se nám zranil i náš brankář Žďánský, který si přisedl nohu a museli jsme dohrávat v deseti, jelikož naše lavička není příliš nabitá. Budeme muset do příštích zápasu vyřešit pozici na brankářském postu.“

Sestava kola: Kamisch (Mor. Třebová) - Martan (Pardubičky), Langer (Čes. Třebová), Zahálka (Choceň), Krejsar (Lanškroun) - Kaufman (Moravany), D. Skalický (Lanškroun), Krejčí (Pardubičky) - M. Novotný (Choceň), Václavek (Holice), Březina (H. Ředice)

1. B třída - skupina A

Horní Jelení – Nasavrky 8:0

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „V úvodním jarním kole jsme si s chutí zastříleli a podařilo se nám udržet čisté konto. Do zápasu jsme vstoupili ve velkém stylu a už v první minutě vedli. Herní převahu v prvním poločase jsme přetavili v další čtyři góly a o přestávce byl stav 5:0. Začátek druhého poločasu nás zastihl ještě v polospánku, a tak jsme moc fotbalové krásy prvních patnáct minut nepředvedli. Pak jsme však ještě zabrali a přidali další tři branky a nakonec vyhráli 8:0. Musím pochválit celý tým, jak k zápasu přistoupil, jak plnil stanovené taktické pokyny, zejména při standardních situacích, a nepřestal hrát i za rozhodnutého stavu. Jsem rád, že k čistému kontu přispěl skvělým zákrokem při penaltě i brankář Jakub Simon.“

Skuteč – Stolany 3:2

Martin Horáček, hrající trenér Skutče: „Naším problémem dnes bylo proměňování šancí. To, co jsme zahodili v první půli, je šílený a fotbal nám v druhé půli ukázal, že takhle to nejde. Stolany přeskupily řady a i přes vlastní branku na 3:0 byly lepším týmem. Dlouhými míči vyřadili ze hry naši zálohu. Šťastný, ale pěkný gól vstřelil Polívka 3:1. V tuto chvíli někteří naši hráči toho měli plné kecky a potřebovali jsme pošetřit síly. Udělali jsme nějaké změny, které však nebyli efektivní a soupeř hrozil. Kopecký obstřelil zeď a rázem byl stav 3:2. Kluky však musím pochválit, že konec utkání dohráli u rohového praporku a nedovolili soupeři žádnou šanci.“

Slatiňany – Choltice 0:1

Jaromír Hanuš, předseda Slatiňan: „Zápas dvou celků z horní poloviny tabulky mnoho fotbalové krásy nepřinesl. Hrálo se většinou od vápna k vápnu, prakticky bez šancí. Hosté využili dvou standardních situací (trestných kopů) k jednomu gólu a jedné nastřelené tyči a to jim stačilo k výhře o jeden gól. I proto je jejich vítězství zasloužené, naši si žádnou šanci nevypracovali. Choltičtí nám tak oplatili podzimní prohru z jejich hřiště a to ještě naprosto stejným výsledkem.“

Svratouch – Chvojenec 2:1

Martin Pavlík, trenér Svratouchu: „Utkání nabídlo klasický zápas o záchranu, kde jsme v prvním poločase trefili břevno a nevyužili obrovskou šanci k tomu, jít do vedení. Soupeř měl také jednu šanci, kterou nedal, celý druhý poločas se hrál bez šancí, až hosté z odkopu běželi sami na branku a dali vedoucí gól. Nám se podařilo vyrovnat z přímého kopu o chvíli později, ke konci jsme ještě mohli vítězství strhnout na svoji stranu, ale šanci neproměnili. Remíza je spravedlivá a zasloužená.“

Rozhovice – Kameničky 2:1

Radek Valenta, sekretář Rozhovic: „V prvním jarním kole jsme přivítali tým Kameniček. Po celé utkání jsme byli aktivnějším týmem, drželi míč a snažili se hrát kombinační fotbal. To se sice ne vždy dařilo, ale díky nasazení a dobře nastavené hlavě jsme dovedli zápas do vítězného konce.Tři body tak po zásluze zůstávají doma.“

Další výsledky:

Hrochův Týnec – Přelovice 1:3

Prosetín - Řečany nad Labem 3:1