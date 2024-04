Benešov - Hlinsko 4:1

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „Do utkání jsme dobře vstoupili, postupem času si jak soupeř, tak my vypracovali šance, které nebyly proměněny. Pro nás se to opakuje už několikátý zápas, po změně stran přišla individuální chyba a penalta. Benešov poté trefil šibenici z přímého kopu a dál jsme při dobývání branky začali ztrácet balóny a soupeř chodil do otevřené obrany a dal zaslouženě další dva góly. V závěru jsme jen upravili skóre.“

Krajský přebor

Litomyšl - Prosetín 3:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Přijeli jsme do Litomyšle zlepšit výkonnost oproti domácímu zápasu, který se nám vůbec nepovedl. Marodka a absence se nám bohužel znovu rozšířila, kdy nám z důvodu zranění či pracovních absencí ideální sestavy chybělo osm lidí, pomohli nám dorostenci. Manko z první půle jsme srovnali, poté jsme zbytečnou chybou v obraně inkasovali druhý gól. Domácí měli více šancí, po pauze navíc další branku. Byli jsme nuceni z důvodu dalšího zranění a odvrátili jsme několik vyložených příležitostí soupeře. My naopak měli jen jedinou šanci. V této sestavě se těžko konkuruje stabilizovaným týmům, snad se naše absence zlepší do dalšího zápasu.“

I.A třída

Skuteč - Slatiňany 1:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Okresní derby dvou celků z horní poloviny tabulky za letního dubnového počasí moc pohledného fotbalu nepřineslo, bylo pouze průměrné. Diváci neviděli ani příliš gólových šancí před oběma brankami, a tak o výsledku rozhodla proměněná penalta domácích v 18.minutě utkání.“

I.B třída - skupina A

Rváčov - Rosice nad Labem 2:3

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Tým Rosic se u nás představil ve velmi dobrém světle. Hráči bojovali, běhali a předváděli také fotbalovou kvalitu. My jsme se soupeři snažili vyrovnat, ale naše neschopnost proměňovat i ty nejvyloženější šance nás stála v tomto utkání asi spravedlivou remízu.“

Stolany - Choltice 3:0

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Cholticím jsme chtěli vrátit podzimní porážku, také po 2 utkáních doma konečně naplno bodovat, což se nakonec podařilo. V první půli jsme vstřelili vedoucí branku, jinak ale moc šancí nebylo. Ve druhém poločase jsme přidali druhý gól, ten nás uklidnil. Myslím si, že vítězství je zasloužené. Pochvala týmu za druhou nulu vzadu za sebou.“

Řečany - Rozhovice 1:6

Radek Valenta (sekretář Rozhovic): „Sice se to nemusí zdát, ale jednalo se o velmi náročné utkání. Podcenění, polevení v koncentraci a v poslední řadě neskutečné vedro. Soupeř má sice nějaké problémy ale určitě nedal kůži lacino. Povedl se nám vstup do utkání který rozhodl o osudu utkání. Druhý poločas osvěžili střídající hráči, kteří přispěli k navýšení skóre. V pondělí si kluci můžou užívat výhry. Od úterý se již ale budeme zabývat dalším utkáním, v sobotu přivítáme ambiciózního nováčka z Načešic.“

Přelovice - Svratouch 2:2

Martin Pavlík (hrající trenér Svratouchu): „První poločas byl pro nás jako černá můra, po dvou naprosto neuvěřitelných minelách jsme prohrávali o dvě branky. Ve druhém poločase jsme výkon diametrálně otočili a dokázali vyrovnat. Je třeba uznat, že domácí za stavu 2:1 neproměnili tři stoprocentní šance, kde nás skvěle podržel Kašpar. Bod je pro nás velmi důležitý a bereme ho."