Chrudim B – Č. Třebová 2:1

Miroslav Teplý, trenér Chrudimi: „V první půli jsme mohli a měli utkání rozhodnout. Měli jsme dost možností ke skórování, ale neproměnili jsme a naopak jsme po skrumáži v malém vápně prohrávali. Naštěstí jsme včas vyrovnali a ve druhé půli vstřelili vítěznou branku. Bohužel nám chyběla větší kvalita ve finální fázi a proto jsme vstřelili jen dvě branky. Hosté se v závěru i díky standardním situacím dostávali do hry, ale nakonec také bez efektu.“

H. Městec – Holice 2:2

Zbyněk Dujsík, trenér Heřmanova Městce: „Utkání průměrné úrovně skončilo zaslouženou remízou i když jsme skoro 60 minut hráli o desíti bez vyloučeného Nováka. Zápas pro nás začal dobře, kdy se po pěkné kombinaci trefil Hauf. Pak jsme se po vyloučeni a vyrovnání při následné standardní situaci víceméně v deseti bránili ,ale hosty jsme do vyložené šance nepustili. Přesto jsme inkasovali střelou z velké vzdálenosti. Na zaslouženou remízu upravil po dorážce Trnka.“

Svitavy – Proseč 2:2

Vladimír Pála, trenér Proseče: „Na pátečním tréninku jsme dávali dohromady jedenáctku zdravých hráčů, přesto museli dva hráči nastoupit se sebezapřením a na lavičku jsme posadili dva dorostence, kteří nemají žádné zkušenosti s dospělým fotbalem. Začali jsme hodně defensivně, v hlubokém obranném bloku, přesto jsme domácím nestačili jak fotbalově, tak ani v agresivitě. Tím jsme byli celý první poločas pod neustálým tlakem, a že jsme prohrávali jen o dva góly, jsme mohli poděkovat nejen gólmanovi Lampárkovi, který zneškodnil i penaltu, ale i neschopnosti domácích při koncovce. Sami jsme hrozili jen ze standardních situacích a škoda, že v poslední minutě hlavička Jardy Marka neskončila v síti. V přestávce jsme si vše vysvětlili, na hřišti přidali fotbalovost a hlavně se domácím přizpůsobili v agresivitě. Po snížení, kdy se Jarda Marek hlavou už prosadil, jsme vytáhli i napadání a najednou měli domácí problémy. A když po pěkné akci vyrovnal Menc, byla pro nás remíza překvapivá, ale zcela zasloužená.“

Sestava 19. kola: Pšenička (Roh. Bělá) - F. Holeček (Chrudim), Jedlička (Holice), Špidlen (Pardubičky), Olejník (Mor. Třebová) - Marek (Proseč), Jedlička (Holice), Škeňk (Litomyšl) - Bednář (Mor. Třebová), Trnka (Heřm. Městec), Knotek (Moravany)

Další utkání okresních zástupců: Lanškroun- Luže (odloženo), Třemošnice – Choceň (odloženo).

1.B třída

Derby mezi Rozhovicemi a Stolany nenašlo vítěze. V utkání se především blýskla dvojice středních záložníků hostů Vácha a Mihulka, která domácí přehrávala.

Řečany – Slatiňany 0:5

Josef Dubský, brankář Slatiňan: „Z naší strany šlo o jednoznačný zápas. Od úvodu jsme měli převahu a byli jsme lepším týmem na hřišti, ale neproměnili jsme několik šancí. To se nám následně podařilo a během pěti minut jsme se dokázali dvakrát prosadit. Pak jsme přidali ještě další tři branky a odvezli si zaslouženě tři body. Jedinou kaňkou je, že jsme obdrželi zbytečnou červenou kartu.“

Skuteč – Svratouch 5:2

Martin Pavlík, trenér Svratouchu: „Utkání se hrálo za šíleného počasí, domácí byli lepší a vyhráli zaslouženě, i když výsledek je pro nás krutý, ale to je fotbal. Domácí směřují za postupem a já si myslím, že zcela zaslouženě by měli postoupit.“

Tomáš Kopecký, záložník Skutče: „Jednalo se pro nás o velmi důležitý zápas, který jsme v průběhu podcenili vlastními chybami. Ve výsledku ale hodnotím náš výkon jako kladný. Dokázali jsme porazit soupeře, který celý zápas byl zalezlý a hrál pouze na rychlé protiútoky, z nichž jsme i dostali hloupou branku. Naštěstí jsme překlopili vítězství na naši stranu v závěru druhého poločasu. Pro nás to jsou další důležité tři body, které nás posouvají k postupu.“

Rozhovice – Stolany 1:1

Zdeněk Hluchník, trenér Stolan: Sestavu jsme museli měnit hned po rozcvičení, jelikož do zápasu nepustily Tomáše Vávru svalové problémy a další hráči museli nastoupit s menšími zdravotními problémy. Začátek zápasu byl vyrovnaný a hrálo se kolem středového kruhu. Od dvacáté minuty jsme začali soupeře přehrávat, a to především díky naší záloze Vácha – Mihulka. Do kabin se ale odcházelo za vyrovnaného stavu. Úvod druhé půle se odehrával v podobném duchu jako u první. V šedesáté minutě vyústil náš tlak ke vstřelené brance, když zavěsil Meduna. Rozhovice střídáním oživily hru a vyrovnaly hru po špatně bráněném rohovém kopu. Musím hráče pochválit za přístup a výkon v zápase.“

Další utkání okresních zástupců: Hrochův Týnec – Nasavrky 1:0, Prosetín – Kameničky 6:1.