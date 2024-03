Vyjádření rozhodčího v zápise o zápasu: "K incidentu došlo po přerušení hry z důvodu faulu hráče hostů na domácího hráče v těsné blízkosti střídačky domácích. Zřejmě z důvodu slovní výměny mezi asistentem trenéra a hráčem hostů č.7 došlo ze strany A1D k udeření hlavou HH. Domácí vedoucí a A1D tvrdili, že došlo nejprve k strčení HH č.7 do A1D. Tento přestupek jsem neviděl, jelikož bylo zřejmé že DH chtějí rychle rozehrát a já se v tu chvíli přesouval k PÚH. Viděl jsem jen úder hlavou A1D do HH č.7. Celou situaci jsem konzultoval s AR1, který mi řekl, že situaci před udeřením hlavou do HH neviděl protože se také rychle přesouval po lajně na hranici PÚH. A1D se mi po udělení ČK ihned za své chování omluvil a spořádaně opustil technickou zonu. A1D se přišel omluvit za své chování ještě jednou po utkání."

Emoce mávají snad s každým. Někdo je ukočírovat umí a jiný potřebuje bouchnout, aby se uklidnil. To je v běžném životě normální a s nadsázkou se dá říct, že ve sportu ještě normálnější. Nikdy by ale emoce neměly natolik zasahovat do jednání člověka, že bude někoho hrubě urážet či dokonce fyzicky napadat. Jeden takový nepříjemný případ se stal i na Chrudimsku ve Rváčově během prvního jarního střetnutí v I. B třídě.

Ve Rváčově se to popralo. Jak jednoduchý titulek by to mohl být. Vše není ale tak jednotvárné, jak se může na první pohled zdát.

První jarní kolo I. B třídy skupiny A v Pardubickém kraji zanechalo černou skvrnu na jinak úspěšném startu druhé poloviny soutěže. Řeč je o duelu mezi domácím Rváčovem a hosty z Horního Jelení. Střetnutí se přitom jasně vyvíjelo a nebyl sebemenší důvod k nějakým velkým emocím. Aleš Meloun svého jednání lituje.Zdroj: Deník

Domácí tým vedl 2:0 a vše již nasvědčovalo, že se zápas odehraje v ostrém vyhroceném ale férovém duchu. Vše ale změnila situace z osmatřicáté minuty. Konflikt mezi hráčem hostů Tomášem Jedličkou a asistentrem trenéra domácího týmu Alešem Melounem se vyhrotil do nepříjemných výšin. Po vlně nehezkých výrazů se totiž již zmíněný asistent trenéra rozhodl udělat něco, co by do něj ani jeho svěřenci neřekli a již zmíněného hráče udeřil hlavou.

"Samozřejmě mě to strašně mrzí. Nemá cenu nějak výrazně komentovat okolnosti, které tomu předcházely. Mrzí mě, že jsem se i ve svém věku nechal takhle vyprovokovat a stalo se, co se stalo. Samotnému hráči jsem se hned několikrát omluvil po incidetu i po zápase. Já jsem rád, že neměl sebemenší známky zranění a pokračoval v utkání dál bez problémů. Co se stalo, se nedá již vrátit a samozřejmě přijmu jakýkoliv trest, který mi disciplinární komise uloží," lituje svého činnu Aleš Meloun.

Samotná situace byla řešena i na sociální síti X.

Jak se může stát, že se situace takto vyhrotí?

"Byla to desetina vteřiny. Určitě jsem nebyl iniciátorem samotného konfliktu. Hráč ke mně letí, nadává mi sprostě, trhá mi míč z rukou a řve na mě z očí do očí, tak jsem se neudržel. Je to ale chyba a rozhodně mě to neomlouvá," uvědomuje si nejen předseda Rváčova, ale také šéf OFS Chrudim.

Samotný incident se stal v 38. minutě a více než polovina zápasu tak byla před oběma týmy. Je tedy otázkou, jak probíhal zbytek zápasu.

"Já odešel hned vedle střídačky a do utkání jsem již nezasahoval. To je další věc, která mě štve. My jsme to měli absolutně pod kontrolou a vedli jsme 2:0. Nebyl důvod k tomu, co jsem udělal. Neměl jsem důvod být takhle vystresovaný. Jinak utkání se pak už dohrávalo sice tvrdě a emočně okeřeněné, ale bez výraznějších konfliktů. Jsem rád, že to nijak neovlivnilo celý zápas," vysvětluje.

Vše nasvědčuje tomu, že akce spustila reakci. Proč tedy konflikt vůbec vznikl za takto jasného vedení domácího týmu?

"Do doby, než jsme vedli 2:0, tak to bylo v pořádku. Pak ale soupeř začal nadávat rozhodčímu a vše se spustilo. My jsme sice kopali dvě penalty, ale obě byly naprosto jasné a nebyl sebemenší důvod k rozčílování. Pak emoce spustily již zmíněný konflikt," dodává Meloun.