Kosmonosy - Chrudim B 3:1

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „Zápas, ze kterého jsme mohli vytěžit určitě více. Rozdíl byl v kvalitě ofenzivních hráčů, kdy si s námi zejména trio domácích hráčů Pajer, Šoufek a Mašek dělali, co chtěli. Hráči, kteří měli být našimi rozdílovými, bohužel nebyli. Navíc nám vázla, přechodová fáze, při které jsme vyhazovali spoustu jednoduchý přihrávek. Naše hra proto vypadala, jak vypadala a bohužel musím konstatovat, že jsme předvedli asi nejhorší výkon v jarní části sezóny. Porážka je proto naprosto zasloužená a my se musíme hodně rychle zmobilizovat na sobotní derby proti Hlinsku. Hezké dnes bylo asi jen počasí…"

Hlinsko - Trutnov 2:1

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „Nepovedl se nám vstup do utkání a po špatné domluvě stoperů jsme obdrželi gól, který nás ale nastartoval a po velmi dobrém výkonu jsme do poločasu zaslouženě vyrovnali, mohli jsme přidat i další gól. Po změně stran jsme přidali důležitou branku, kdy se podruhé prosadil Petráň. Pak jsme hru celkem kontrolovali, ale nepřišel uklidňující gól, a tak jsme se obávali až do posledního hvizdu, jelikož soupeř ke konci hrozil po dlouhých míčích. Velmi cenné vítězství po taktickém a kolektivním výkonu.“

Krajský přebor

Prosetín - Heřmanův Městec 2:0

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Vzhledem k našemu umístění a plné sestavě jsme byli nuceni zvítězit. Odehráli jsme dobrý týmový výkon a díky bojovnosti a troše štěstí jsme dokázali zvítězit. Vypadalo to spíše na remízový zápas, ale my jsme v závěru dokázali proměnit naše příležitosti.“

I. A třída

Slatiňany - Dolní Újezd 3:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V utkání dvou družstev ze středu tabulky jsme začali raketově - už ve druhé minutě jsme šli do vedení. Hosté sice ještě do poločasu vyrovnali naší vlastní brankou, ale pak neproměnili dvě šance a ve druhé půli za to pykali. Naši po změně stran donutili soupeře také k vlastní brance a nejhezčí gólovou tečku dal v tomto zápase náš zkušený hráč Trňák, který se trefil nechytatelnou výstavní ranou z dvaceti metrů ze vzduchu od tyče do sítě a tímto "angličanem" utkání definitivně rozhodl.“

I. B třída

Svratouch - Přelouč B 3:0

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Velmi důležité utkání jsme zvládli na výbornou. Celý zápas jsme měli pod kontrolou, hosté hrozili jen po nebezpečných standardkách. Jen mě mrzí kolik vyložených šancí jsme ještě dokázali zahodit. Celý tým musím pochválit za odbojovaný zápas. Naše vítězství je zcela zasloužené.“

Hrochův Týnec - Rváčov 0:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „K důležitému zápasu jsme přistoupili zodpovědně. Naši hráči dobře bránili, dokázali si vytvořit několik gólových příležitostí a jednu z nich proměnit. Naopak domácí jsme kromě střely do břevna téměř k ničemu nepustili.“

Rozhovice - Přelovice 3:0

Radek Valenta (sekretář Rozhovic): „Cíl byl jasný a to napravit zaváhání z minulého kola. V prvním poločase jsme se dokázali pouze jednou a to pěkné akci Holeček s Mudrunkou, který nás poslal do vedení. Ostatní příležitosti zneškodnila obrana Přelovic a především gólman Skalický. Druhý poločas jsme dokázali vstřelit dvě rychlé branky a určit tak další průběh utkání. Branek mohlo být více, ale naše nekvalitní řešení nebo gólman Skalický byly proti. Po zásluze, ale zůstávají body doma a naši příznivci odcházeli domů spokojeni. V následujícím kole zajíždíme do Opatovic, kde nás čeká velmi těžký zápas.“