Novinky z táborů jednotlivých klubů najdete na následujících řádcích, výjimkou je pouze Luže, odkud redaktoři Deníku informace nedostali.

MFK CHRUDIM B

Miroslav Teplý, trenér: „Naše cíle a úkoly jsou víceméně konstantní. Chceme opět fungovat jako správná rezerva a juniorka zároveň, což v našem případě znamená jasně danou spolupráci s A týmem a v co největší míře zapojit do mužstva mladé odchovance. Tímto způsobem jim pomoci při přechodu do soutěží dospělých s rychlejší adaptací v dospělé kopané. K tomu bychom se chtěli prezentovat i kvalitní a atraktivní hrou s progresívními moderními prvky a pohybovat se v popředí tabulky.“

Soupiska – brankáři: Ondřej Kopecký (2002), Lukáš Adámek (2001). Obránci: Matěj Zikmunda (1999), Martin Fikejz (2002), Martin Tlapák (1994), Filip Holeček (1997), Michal Šindelář (2001), David Kopecký st. (1997), Matyáš Petržíla (2000), Martin Hruška (2002), Jakub Hybeš (2002). Záložníci: Daniel Žalud (1994), David Zrůst (1995), David Vácha (2000), Martin Friček (1999), Michal Vaníček (2002), David Kopecký ml. (2001), Miroslav Brychnáč (2001), Marek Holub (2001), Dominik Mrázek (2002), Filip Horák (2002), Vojtěch Koucký (2002). Útočníci: Tomáš Linhart (1998), Vojtěch Holeček (2001), Patrik Tlapák (1997), Michal Zvolánek (2002).

Realizační tým – trenér: Miroslav Teplý. Asistenti: Josef Širůček a Jiří Hlavatý. Vedoucí mužstva: Josef Mrkva. Trenér brankářů: Jan Hort.

Změny v kádru – odchody: v jednání. Příchody: O. Kopecký, Fikejz, Hruška, Hybeš, Vaníček, Mrázek, Horák, Koucký, Zvolánek (všichni z dorostu).

FO LANŠKROUN

Pavel Hrabáček, trenér: „Cílem je navázat na výsledky v předchozích nedokončených sezonách a pohybovat se v popředí tabulky. Rádi bychom také, aby se v kádru zabydleli mladí hráči z dorostu, což se nám zatím daří. Uvidíme, jak bude vše vypadat, vždyť poslední mistrák se hrál před deseti měsíci.“

Soupiska – brankáři: Jan Ehrenberger (1988), Filip Fikejs (2002). Obránci: Lukáš Krejsar (1994), Stanislav Popelář (1983), Ondřej Veselý (1996), Ondřej Macháček (1990), Lukáš Komínek (1993), Jan Karlík (1996), Vilém Jílek (2002). Záložníci: Adam Kolomý (2000), Štěpán Kolomý (1996), Ondřej Doležal (1996), Jaroslav Sita (1994), Michal Skalický (2000), Daniel Skalický (1994), Martin Šabata (2002). Útočníci: Jakub Ptáček (1996), Marek Pecháček (2002), Michal Marek (1998), Petro Savych (1992), František Ptáček (1991).

Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Smrkal (Tatenice), Jílek, Šabata, Fikejs, Pecháček (z dorostu).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Petr Matoušek, sekretář: „Kádr je zdravě nabuzený na start nového soutěžního ročníku. Moravská Třebová bude chtít okupovat přední příčky krajského přeboru. Prvořadým přáním nicméně je nadcházející sezonu konečně dohrát.“

Soupiska – brankáři: Marek Kamisch (1990), Lukáš Bača (1991). Obránci: Petr Bubela (1992), Ondřej Kopa (1992), Tomáš Novák (1993), Jaromír Štaffa (1999), David Drexler (1994), Václav Novotný (1992), Roman Krystl (1994). Záložníci: Jan Bednář (1992), Tomáš Macek (1998), Milan Olejník (1992), Michal Smékal (2002), Patrik Mikšánek (1998), Martin Šmerda (2002), Zdeněk Horák (1992), Tomáš Brychta (1993), Roman Kamený (1995). Útočníci: Zdeněk Konečný (1992), Michal Holub (1994), Zdeněk Kudyn (1982), Libor Lebiš (2001), Karel Kolář (2000).

Realizační tým – trenér: Karel Procházka. Asistent: Tomáš Hrdlovič. Vedoucí mužstva: Pavel Václavek.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Brychta (Kunčina), Kamený (Konice).

FK SPARTAK CHOCEŇ

Petr Zahálka, trenér: „Chceme navázat na podzimní část minulé nedohrané sezony. Pokračujeme v budování mužstva a zapojování vlastních odchovanců. Cílem je předvádět dobrý fotbal a získávat co nejvíce bodů. V jakém stavu se nacházíme, to se ukáže během samotné soutěže. Trénovali jsme, jak to situace dovolila. Odehráli jsme několik přípravných zápasů, nicméně tempo a nasazení mistrovských utkání bude úplně jiné než v přípravě.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Libor Gerčák (1975). Obránci: Jakub Pekárek (2000), Prokop Vychytil (2003), David Fišer (1994), Roman Glencner (2003), Radim Vancl (2002), Petr Zahálka (1981). Záložníci: Marek Coufal (1986), Jakub Kužma (2000), Matyáš Laky (2004), Radek Matějka (2000), Jakub Škraňka (2002), Šimon Štanglica (2000). Útočníci: Matouš Novotný (1998), Jindřich Gronych (1996), Radim Fikejz (1987), Milan Gerčák (2002).

Realizační tým – trenér: Petr Zahálka. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.

Změny v kádru – odchody: Heger (Janov), L. Novotný (Brandýs nad Orlicí). Příchody: Fišer (Vysoké Mýto), Škraňka, Glencner, Vancl (z dorostu).

TJ SOKOL MORAVANY

Josef Hynek, hrající sekretář: „Chceme se nacházet v horní části tabulky. Hlavně, aby na zápasy mohli fanoušci a konečně se odehrál kompletní ročník. Důležité je hlavně zdraví všech, a to nejen těch, kteří se kolem fotbalu pohybují. Podařilo se nám udržet všechny hráče, pouze Tomáš Kříž kvůli pracovnímu vytížení zřejmě ukončil kariéru. Věříme, že navrátilec Vít Novák ho plnohodnotně nahradí. Co se týče kondice, je znát, že nám chybí zimní příprava. Fyzičku jsme se snažili dohnat přípravnými zápasy a na trénincích.“

Soupiska – brankáři: Bronislav Branda (1988), Filip Metelka (2003). Obránci: David Sokol (1977), Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Jan Hurta (1988), Adam Záleský (1990). Záložníci: Jiří Beran (1990), Filip Marel (2000), Josef Hynek (1975), Miroslav Semerád (1973), Jiří Richter (1998), Lukáš Veselý (1983). Útočníci: Jan Branda (1990), Pavel Formánek (1983), Michal Knotek (1994), Vít Novák (1992).

Realizační tým – hrající trenér: Miroslav Semerád. Asistent: Jaroslav Lukas st. Vedoucí mužstva: Vladimír Kříž.

Změny v kádru – odchody: Kříž (přerušení činnosti). Příchody: Novák (Kyje Praha), Veselý (Chroustovice), Richter (Zámrsk).

TJ SVITAVY

Radovan Kroulík, trenér: „Po dlouhé pauze je naším cílem udržet hráče u fotbalu, doplnit kádr hlavně slibnými mladíky z dorostu, kvalitně trénovat, zlepšovat se a co nejvíce vyhrávat. Vynucený výpadek nepomohl nikomu. V rámci možností jsme se snažili trénovat a hrát přípravné zápasy. Pozitivní pro nás je, že nepociťujeme úbytek hráčů.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Cabal (1996), Vojtěch Šperka (1998), František Tesař (2002). Obránci: Josef Bolcár (2002), Martin Czehowský (1996), Michal Čížek (1989), Petr Marvan (2000), Jakub Novák (1992), Kristián Pikovský (2002), Jiří Tůma (2002), David Veselský (1994). Záložníci: David Bednár (2000), Michal Brázda (2002), Martin Brůna (1987), Filip Čížek (1997), Michal Horák (1985), Jakub Chlup (1989), Jakub Škáva (1987), Martin Vacek (1997), Adam Novák (1998), Šimon Mauer (2002), Jakub Válek (1995), Lukáš Samek (2001). Útočníci: Ondřej Doleček (2002), Vít Ehrenberger (1994), David Juřík (1996), Dominik Svoboda (1997), Patrik Hýbl (2002), Roman Kuda (2001).

Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistenti: Milan Janko, Vladimír Raplík a Tomáš Kroulík. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.

Změny v kádru – odchody: Jílek (přerušení činnosti). Příchody: Tesař, Bolcár, Pikovský, Tůma, Brázda, Mauer, Doleček, Hýbl (z dorostu).

SK PARDUBIČKY

Tomáš Mrázek, trenér: „Co se počtu hráčů týká, nemůžeme být spokojenější, protože kádr zůstal kompletní. Dokonce jsme ho kvalitně doplnili. Po fyzické stránce jsme měli co dohánět, ale přípravu jsme tomu přizpůsobili. V rámci možností jsme dokázali hráče vrátit alespoň částečně tam, kde byli na podzim. Snad bude platit do třetice všeho dobrého a dohraje se celá sezona. Klubovým cílem je střed tabulky.“

Soupiska – brankáři: Pavel Zahradník (1991), Adam Číža (2002), Radek Jákl (2001). Obránci: David Norek (1988), Jan Luptovský (1983), Rostislav Suchochleb (2000), Jan Bartoníček (2000), Radim Froš (1990), Daniel Martan (1994), Jan Robovský (2000), Ondřej Štědrý (1995). Záložníci: Tomáš Svoboda (1999), Michal Hofman (2000), Matěj Tuťálek (2000), Jan Dojčán (1999), Erik Jandera (1998), Bohumil Pospíšil (1993). Útočníci: Ivan Knyshov (1999), Tomáš Svatoň (1997), Tomáš Šprachta (1999), Filip Krejčí (1988), Martin Havelka (2000).

Realizační tým – trenéři: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek.

Změny v kádru – odchody: Žák (Lanškroun), Zelenka (Praha). Příchody: Knyshov (Xaverov Horní Počernice), Pospíšil (Rohovládova Bělá), Štědrý (Havlíčkův Brod), Číža (Paramo Pardubice).

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

Gabriela Ilková, sekretářka: „Cílem je umístění do desáté pozice. Byli bychom rádi, aby se sezona dohrála a aby se vše vrátilo zase zpět do normálu.“

Soupiska – brankáři: Radek Stýblo (2000), Adam Jirků (2002). Obránci: Richard Novák (1998), Tomáš Zrůst (1997), Dominik Zrůst (1998), Tomáš Dvořáček (1990), Dominik Čáp (1994). Záložníci: Václav Pilný (2001), Jakub Hlaváč (1985), David Jablečník (1995), Ondřej Hauf (1985), Michal Straka (1993), Stanislav Mach (1978), Petr Vegeš (1998). Útočníci: David Salfický (1982), Filip Jirásek (1995), Radim Jošt (1994), David Kosina (1997), Dominik Levínský (1994).

Realizační tým – trenér: Zbyněk Dujsík. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: F. Jirásek (Načešice).

TJ JISKRA LITOMYŠL

Roman Pražák, trenér: „Snažili jsme se v rámci možností trénovat, ale jednoduché to pochopitelně nebylo. V současné době si myslím, že se postupně vracíme do normálu. V rámci letní přípravy jsme řešili asi jako všichni docházku, příprava je velice krátká, skáčou tam dovolené a podobně, takže o nějakém sehrání nemůže být příliš řeč, ale věřím, že nám nebude trvat dlouho dostat se do slušné formy. Chtěli bychom se pohybovat v horní polovině tabulky, nicméně hlavním cílem nebo spíše přáním je dokončit kompletní sezonu.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Hlous (2002), Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992). Obránci: Josef Jireček (1999), Petr Škeřík (1998), Jan Štoudek (1992), Martin Hašek (1990), Martin Gyömber (1979), Martin Severa (1993), Jiří Hašek (1994). Záložníci: Petr Kundera (1991), Michal Sršeň (1991), Vít Kristek (1992), Pavel Urban (1990), Ondřej Bačík (2000), Vojtěch Folta (1999), Petr Malý (1994), Lukáš Tomšů (1999), Adam Klejch (2001), Jiří Paclík (1995). Útočníci: Ladislav Severa (1992), Jaroslav Zeman (1987), Milan Lím (1980), Jaroslav Vejrych (1997).

Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistent: Jiří Elčkner a Martin Gyömber. Vedoucí mužstva: Tomáš Kusý a Luděk Horák. Kustod: Jan Košňar.

Změny v kádru – odchody: Hromádka (Proseč), Pešek (Česká Třebová), Kříž (České Heřmanic). Příchody: J. Hašek (České Heřmanice), M. Severa (Čistá).

SK HOLICE

Petr Bajer, předseda: „Tým zůstal i po covidové pauze prakticky beze změny. Cílem pro podzimní část je hlavně ji konečně dohrát. No a samozřejmě bavit fotbalem sebe a všechny holické příznivce.“

Soupiska – brankáři: Petr Laksar (1996), Jiří Pšenička (1997). Obránci: Lukáš Hanč (1992), Miloš Chvála (1990), Jan Řezníček (1995), Marek Řehák (1997), Daniel Fotul (1996), Vojtěch Klasovitý (2001), Daniel Mareš (2002). Záložníci: Jakub Jedlička (1989), Jakub Rek (1999), Jan Rosůlek (1993), David Semínko (1994), Emanuel Rožek (1999), David Lát (1998), Lukáš Prokop (2001), Martin Bureš (2001). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989).

Realizační tým – trenér: Jiří Tesař.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Lát (Sezemice), Mareš (z dorostu).

ŽSK TŘEMOŠNICE

Tomáš Jambor, předseda: „V této nejisté době se hrozně těžko stanovují konkrétnější cíle, jelikož nevíme, jaká situace panuje v jiných týmech. Spíše bych to specifikoval takto – chceme být těžkým a rovnocenným sparingpartnerem pro každého soupeře v přeboru a prát se o co nejlepší umístění. A stejně to doplním obligátně jako každý rok – udržet krajský přebor pro Třemošnici.“

Soupiska – brankáři: Milan Žďánský (1981), David Oswald (2000). Obránci: Jan Malý (1992), Liviu Mocanu (1983), Tomáš Mejtský (1998), Ondřej Vančura (1988), Matěj Jablečník (1993), Serhij Pieies (2000). Záložníci: Jan Vančura (1988), Miroslav Šindelář (1995), Petr Šindelář (1997), Milan Jelínek (2000), Matěj Kmoníček (2003), Tomáš Forman (1999), Jiří Vepřek (1981), Tadeáš Tomiška (2001), Kamil Klein (2002). Útočníci: David Forman (1993), Martin Filip (1995), Roman Šmídl (2001).

Realizační tým – trenéři: Radek Pejřimovský a Miroslav Šindelář. Asistent: Liviu Mocanu. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.

Změny v kádru – odchody: Hejcman (Přelouč), Krška (MFK Chrudim). Příchody: Klein (z dorostu).

SK FK HORNÍ ŘEDICE

Lucie Peterová, sekretářka: „I přesto, že se po téměř tři čtvrtě roce znovu začnou hrát mistrovské soutěže, tak jsme přesvědčeni, že nás dlouhá pauza nijak negativně nepoznamená. Toto tvrzení je podpořeno velmi dobrým přístupem všech našich hráčů včetně realizačního týmu během celého takřka nekonečného přípravného období. Chceme mít především radost z předváděné hry a v neposlední řadě bavit věrné příznivce, kteří nás podporují.“

Soupiska – brankáři: Jiří Lindr (1986), Lukáš Kovařík (1975), Milan Černý (1989). Obránci: Jakub Březina (1999), Miroslav Horyna (1982), Marek Plašil (1985), David Přibyl (1985), Vladimír Skoumal (2000), Lukáš Švec (1999). Záložníci: Petr Fous (1999), Matěj Hrubý (1982), Jiří Janoušek (1989), Václav Morávek (1999), Ondřej Mráz (1984), Matěj Sokol (1996), Jakub Sytko (2000), Jakub Švec (1998). Útočníci: Ondřej Březina (1992), Martin Češka (1992), Ilie Graur (2000), Jakub Hrdý (2002), Dan Machatý (1999).

Realizační tým – trenér: Petr Flachs. Vedoucí mužstva: Václav Mládek. Manažer: Martin Hrdý.

Změny v kádru – odchody: Metelka (Veliny). Příchody: Janoušek, Lindr, Plašil, Přibyl (všichni FC Olympia HK), Březina (Lípa nad Orlicí).

FK PROSEČ

Vladimír Pala, trenér: „Tým se nachází v dobrém stavu, uvidíme, na co to bude stačit v novém mistrovském ročníku. Konkrétní cíl si nedáváme, chceme hlavně začít a dohrát sezonu.“

Soupiska – brankáři: Josef Lampárek (1993), Michal Novotný (1997). Obránci: Andrej Kiričenko (1990), Zdeněk Kunhart (1991), Petr Macháček (1980), Jiří Marek (1982), Zdeněk Marek (1984), Michal Plosza (1990), Lukáš Hledík (2001). Záložníci: Petr Hromádka (1999), Matěj Hromádka (1994), Vítězslav Menc (1996), Jaroslav Marek (1981), Tomáš Marek (1993), Pavel Stupavský (1992), Šimon Suchý (2000), Michael Vopařil (1996), Patrik Zelenka (1995). Útočníci: Radek Klíma (1988), Martin Marek (1986), Tomáš Fenyk (1990).

Realizační tým – trenér: Vladimír Pala. Vedoucí mužstva: Milan Novák. Masér: Jaroslav Syvochop.

Změny v kádru – odchody: Jeřábek (přerušení činnosti), Koutný (Hlinsko). Příchody: Menc (návrat ze zahraničí), Hromádka (Litomyšl).

TJ SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Josef Radouš, vedoucí mužstva: „Naším cílem v novém soutěžním ročníku je udržení v přeboru.“

Soupiska – brankáři: v jednání. Obránci: Lukáš Nepivoda (1996), Libor Chovanec (1991), Martin Žoček (1997), Pavel Deutsch (1981), Michael Vávra (1991), Jan Betlach (1987). Záložníci: Martin Starý (1991), Jan Jindra (1998), Tomáš Najman (1990), Filip Matějka (1986), Ondřej Khol (2003), Tomáš Bydžovský (1997), Jiří Černohubý (1982). Útočníci: Jan Kotajny (1994), Richard Klouda (1994).

Realizační tým – trenér: Jaroslav Novák. Vedoucí mužstva: Josef Radouš.

Změny v kádru – odchody: Špidlen, Pospíšil (oba Pardubičky), Panchártek (Lázně Bohdaneč), Javorski (Ždírec nad Doubravou), Gärtner (Rosice nad Labem). Příchody: Černohubý (Rakousko).

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

Petr Pražák, trenér: „Situaci kolem covidu musíme brát takovou, jaká je. Na mužstvu nepozoruji výraznější změny. Pokud to bylo možné, tak jsme trénovali a snažili se udržet v zápřahu. Momentálně děláme maximum pro to, abychom byli standardně připraveni na nadcházející sezonu. Cílem bude zlepšit defenzivní činnost a organizaci hry, stabilizovat výkonnost týmu a být konkurenceschopní nejlepším mužstvům soutěže.“

Soupiska – brankáři: Jakub Hotmar (1987), Michal Ezr (2001), Jakub Truhlář (1996). Obránci: David Štos (2002), Jakub Jiřánek (2001), Dominik Fohl (2001), Tomáš Plačko (1992), Libor Pešek (1988), Vojtěch Langer (1999), Ondřej Bohunek (2000). Záložníci: Lukáš Roušar (1982), Jan Deml (2001), Filip Herclík (2000), Kryštof Klumpar (2000), Patrik Müller (1998), Marek Hruška (2002), Filip Grepl (1988), Matěj Deml (2003), Lukáš Sejkora (1999), Lukáš Hýbl (2001). Útočníci: Jiří Stolín (1998), Šimon Fric (2001), Vojtěch Novotný (1995), Jakub Pávek (2000), Zdeněk Vaňous (1986), Matěj Borek (2000), Jan Flídr (2001).

Realizační tým – trenér: Petr Pražák. Asistent: Michal Šindelář. Vedoucí mužstva: Miloslav Cink.

Změny v kádru – odchody: Švec (přerušení činnosti). Příchody: Pešek (Litomyšl), Bohunek, Truhlář (oba Ústí nad Orlicí), M. Deml, Hruška (z dorostu), Hýbl, Fohl (obnovení činnosti).