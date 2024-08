SK Vysoké Mýto vs. MFK Chrudim B.

/FOTOGALERIE/ Fotbaloví zástupci chrudimského okresu vyrazili do boje o body v různých soutěžích, jejich úspěšnost byla také odlišná. Zatímco rezerva chrudimského béčka padla ve čtvrté lize, jak se nově nazývá dosavadní ivize, s Vysokým Mýtem, Hlinsko proti nováčkovi uspělo. Perfektní vstup do vyšších soutěžích mají za sebou Rozhovice i Miřetice, které dokázaly zapsat vysoké výhry s nulou vzadu!

4. ČFL SKUPINA C

Vysoké Mýto - Chrudim B 2:0

Jan Zvolánek, trenér MFK Chrudim B: „Utkání se lámalo hned v úvodu. Během prvních patnácti minut jsme si vytvořili dvě jasné gólové příležitosti, ale ani jednu jsme bohužel neproměnili. Oproti tomu domácí využili našeho zaváhání v obraně a ve 21. minutě šli do vedení. Utkání se definitivně zlomilo deset minut před koncem, kdy se prosadil domácí Šplíchal. V obranné fázi jsme dnes byli příliš pasivní, v útočné pomalí, zbrklí a nepřesní. K tomu nebyl viděn žádný nadprůměrný výkon, a proto odjíždíme se zaslouženou porážkou."

Hlinsko - Horní Ředice 2:0

Roman Oliva, trenér FC Hlinsko: „V prvním poločase jsme hráli dobře, byli fotbalovější a dali dva góly. Samozřejmě mě mrzelo, že jsem nepřidali ještě něco navíc. Po přestávce jsme se bohužel přizpůsobili soupeři a fotbal byl tragický z obou stran.“

I. A TŘÍDA

Rozhovice - Dobříkov 4:0

Radek Valenta, sekretář SK Rozhovice: „V prvním utkání nové soutěže jsme přivítali tým TJ Sokol Dobříkov. Do zápasu jsme šli s respektem, ale s chutí předvést odvážný výkon. V úvodních pěti minutách mohla padnout branka na obou stranách. Do 20. minuty se jednalo o vyrovnané utkání, poté jsme převzali iniciativu a začali si vytvářet nemalé šance. Jednu z nich se nám povedlo proměnit Holečkem. Druhou část jsme začali aktivně a hned po pauze skóre navýšili opět Holeček. V 54. minutě přidal důležitou branku Voženílek, když se nejlépe zorientoval a pohotově zakončil. Díky poctivému výkonu jsme nedovolili soupeři žádnou korekci výsledku. V závěru přidal čtvrtou branku Bačkovský, kterému nezištně přepustil přihrávku Holý. Celý tým odvedl dobrý výkon a zaslouženě vyhrál. Poděkování patří našim divákům.“

I. B TŘÍDA

Svratouch - Choltice 0:0

Martin Pavlík, hrající trenér TJ Sokol Svratouch: „Utkání s favoritem soutěže, který posílil a ukázal velkou kvalitu ve hře jsme zvládli zremizovat. Paradoxně jsme dvě největší šance měli my, kdy Jelínek i Šebek situace nezakončili úplně sami dobře. Soupeř měl velkou převahu, ale situací vyložených minimum. Utkání bylo odehráno ve vynikající atmosféře jak v hledišti, tak na hřišti. Musím soupeři poděkovat za jeho vystupování a chování u nás. My jsme s bodem maximálně spokojeni, protože s tímto soupeřem bude málokdo bodovat.“

Stolany - Hrochův Týnec 4:1

Miroslav Hluchník, trenér SK Stolany: „Před prvním zápasem nové sezony jsme si řekli, že nás nečeká nic lehkého, což se potvrdilo. Hrochův Týnec má ve svých řadách velmi dobré hráče, hrál v bloku, na brejky, bylo těžké se prosadit. Drželi jsme více míč, ujali se vedení, další branku jsme ovšem z vyložené šance nevstřelili a soupeř vyrovnal. Do druhé půle jsme chtěli hosty více zatlačit, zápas rozhodnout ve svůj prospěch, v tom nás nezastavilo ani vyloučení z kraje druhého poločasu Jana Váchy. Krátce po tom jsme se ujali šťastně vedení a skoro 35 minut jsme dohrávali v deseti lidech. Kluci ve všech řadách podali heroický výkon, sáhli si na dno, soupeře jsme do vyložených šanci nepustili a sami ještě dvakrát Kopeckým udeřili. Kaňkou utkání je červená karta, vzhledem k vyjádření hostujícího hráče ihned po utkání ale věřím, že disciplinární komise k tomu přihlédne a Honza dostane co nejnižší možný trest."

Miřetice - Cerekvice nad Loučnou 5:0

Petr Řezníček, trenér TJ Tatran Miřetice: „První poločas byl takový oťukávaci, byla znát nervozita na obou stranách z prvního zápasu. Druhá půlka už byla jednoznačně v naší režii, dali jsme pět branek. Soupeře jsme přehráli po všech stránkách, skóre mohlo být i vyšší. Důležitá výhra pro vstup do soutěže s nulou vzadu."