TJ LUŽE (2022/23 – sestup z I. A)

Roman Hendrych, trenér: „Jednoznačně chceme zastavit sestupovou tendenci, zkonsolidovat kádr a vrátit klukům radost ze hry, které si za poslední dva až tři roky moc neužili. Takže si žádné velké cíle zatím neklademe a půjdeme zápas od zápasu.“

SK ROZHOVICE (2. místo)

Radek Valenta, sekretář: „Rádi bychom se pokusili o umístění v horní polovině tabulky. Chceme dávat co nejvíce gólů a naopak málo jich dostávat.“

AFK OPATOVICE NAD LABEM (3. místo)

Jiří Vondřejc, trenér: „I když jdeme do nové mistrovské sezony s určitou znalostí této soutěže, tak nyní nedokážu predikovat naše ambice z hlediska umístění našeho týmu. Tím, že se nám ještě neuzdravili naši dlouhodobě zranění klíčoví hráči, spokojíme se s umístěním v klidných vodách tabulky. Budeme nastupovat s výrazně omlazeným týmem a uvidíme, jak se naši mladí hráči s nastalou situací vypořádají.“

AFK HORNÍ JELENÍ (4. místo)

Kamil Pecivál, trenér: „Naše týmové cíle v nadcházející sezoně jsou takové, abychom navázali na výsledky a herní projev z jara. Se stejným kádrem chceme dělat radost domácím fanouškům a skončit tak, abychom se vyhnuli spodním patrům tabulky.“

SK STOLANY (5. místo)

Miroslav Hluchník, trenér: „Máme za sebou krátkou letní přípravu, do toho dovolené, pracovní vytížení, atd. Máme to postavené již několikátý rok tak, že chceme nahrát co nejvíce bodů na podzim, abychom na jaře neměli starosti se záchranou a bodovat hlavně v domácím prostředí. Případně na jaře stoupat výše a výše a skončit v horní polovině tabulky.“

SK RVÁČOV (6. místo)

Aleš Meloun, předseda: „Cílem je opět záchrana v soutěži a snaha o postupné omlazování družstva.“

TJ SLAVOJ CHOLTICE (7. místo)

Ladislav Vašíček, trenér: „Jdeme do toho s tím, že se chceme vyhnout pásmu sestupu. Rádi bychom hráli střed tabulky v krajské I. B třídě. Máme dva odchody z klubu, kdy nám odešli dva hráči do Načešic. Naštěstí se nám ale vrací někteří kluci po zranění a dva nové koně jsme do týmu taktéž přivedli.“

TJ PŘELOVICE (8. místo)

Miloslav Petrlík, trenér: „V Přelovicích cíle neměníme. Rozhodně chceme udržet soutěž i pro příští rok a také chceme stále zapracovávat dorostence do dospělého fotbalu.“

TJ SOKOL ROSICE NAD LABEM (10. místo)

Jiří Tesař, trenér: „Po minulé sezoně, která se nám nevydařila, bychom chtěli být úspěšnější. I když předpokládáme, že to bude složitější, hráčský kádr zůstává prakticky ve stejném složení. Chceme hrát důstojně s každým soupeřem, bavit naše příznivce a rozhodně se vyhnout bojům o záchranu.“

SK ŘEČANY NAD LABEM 1920 (11. místo)

Ladislav Chára, trenér: „Cílem je rozhodně předvádět kvalitní a účelný fotbal. Výsledky se pak dostaví s pílí a chutí pracovat na úspěchu týmu.“

TATRAN HROCHŮV TÝNEC (12. místo)

Leoš Kaplan, předseda: „Udržet se. To je momentálně jediné, co nás zajímá.“

TJ SOKOL SVRATOUCH (přeřazen ze skupiny B)

Martin Pavlík, předseda: „Po roce jsme opět přeřazeni do skupiny A, marodka se nám moc nevyprazdňuje, proto je těžké stanovit cíle. Rádi bychom se pohybovali v klidném středu tabulky.“

FK PŘELOUČ B (postup z OP Pardubicko)

Jan Dušek, vedoucí týmu: „Vstupujeme na neznámé pole. Je nám jasné, že pro naše mužstvo plné mladých hráčů bude tato sezona těžká, a tak naším jediným cílem je záchrana v soutěži.“

TJ MEZILESÍ NAČEŠICE (postup z OP Chrudimsko)

Richard Jirásek, sekretář klubu: „Po návratu do kraje je naším cílem záchrana.