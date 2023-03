Petr Rydval, trenér: „U nás se pro jarní část nic nemění. Chceme hrát pohledný fotbal a tím bavit lidi.“

Soupiska – brankáři: Jiří Lindr (1986), Lukáš Kovařík (1975), Lukáš Navrátil (1999). Obránci: Jakub Březina (1999), David Přibyl (1985), Vladimír Skoumal (2000), Marek Plašil (1985). Záložníci: Ondřej Březina (1992), Petr Fous (1999), Jiří Janoušek (1989), Adam Kaufman (2005), David Obermajer (2003), Čeněk Pithart (2002), Jakub Švec (1998). Útočníci: Adam Koreček (2005), Dan Machatý (1999), Václav Morávek (1999), Adam Šenkýř (2003).

Realizační tým – trenéři: Josef Hloušek a Petr Rydval. Vedoucí mužstva: Václav Mládek.

Změny v kádru – odchody: Czeszewski (Lázně Bohdaneč). Příchody: Machatý (Chvojenec).

FC LIBIŠANY

Petr Vích, sekretář: „Vzhledem k tomu, že náš tým nečekaně opustili dva hráči základní sestavy a další dva se potýkají s vážnými zdravotními problémy, tak pro nás nebude jarní část vůbec snadná. I tak bychom se rádi prezentovali útočným fotbalem. Chceme se pohybovat v klidné části tabulky a pokusíme se udělat co nejlepší výsledek v poháru. Hlavním cílem je přebudování kádru na nadcházející sezonu.“

Soupiska – brankáři: David Šimon (1975), Zdeněk Zasadil (1988). Obránci: Tomáš Outrata (2000), Zdeněk Semelka (1987), Radim Ottmar (1983), Petr Motyčka (1988). Záložníci: Ondřej Kraják (1991), Jan Štohanzl (1985), Zdeněk Chmelík (1988), Lukáš Kraják (1995), Jan Ovčačík (1993), Radim Rosendorf (1980), Dominik Jelínek (1993). Útočníci: David Jošt (1995), Jan Fidra (1988), Daniel Macel (2003), Radim Záruba (1994), Vratislav Lokvenc (1973).

Realizační tým – trenér: Petr Šmeral. Asistent: Petr Motyčka. Vedoucí mužstva: Petr Vích.

Změny v kádru – odchody: Kirchner (Pardubice), Šibal (Rakousko). Příchody: v jednání.

SK HOLICE

Kamil Řezníček, trenér: „Konkrétní cíl pro jaro nemáme, ale přáli bychom si, aby se našim hráčům vyhýbala zranění a aby náročný holický divák odcházel z fotbalu vždy spokojený.“

Soupiska – brankáři: Daniel Javorski (2001), Ondřej Sedlák (2005). Obránci: Miloš Chvála (1990), Tobias Pitter (2001), Matěj Roček (2002), Štěpán Černý (2003), Tomáš Sochůrek (2003), Jan Rosůlek (1993), Lukáš Hanč (1992). Záložníci: David Lát (1998), Jakub Jedlička (1989), Daniel Fotul (1996), Lukáš Prokop (2001), Jakub Tlučhoř (2003), Dominik Balog (2001), Martin Tulach (1991), Vojtěch Polívka (2001). Útočníci: Tomáš Jedlička (1992), Jindřich Václavek (1989), Radek Řezníček (2001), Ondřej Vítek (2002).

Realizační tým – trenér: Kamil Řezníček. Vedoucí mužstva: Zdeněk Nývlt.

Změny v kádru – odchody: Mocanu (Živanice), Holeček (Olympia Hradec Králové), Hruška (Chrudim). Příchody: Balog (Libišany), Tulach (Ústí nad Orlicí), Polívka (Slavia Hradec Králové), Sedlák (dorost).

TJ JISKRA LITOMYŠL

Roman Pražák, trenér: „Velmi rádi bychom navázali na konec podzimu, kdy se nám podařilo udělat šňůru vítězství. Zimní příprava proběhla slušně, takže věřím, že jsme dobře nachystáni. Pokusíme se o první trojku.“

Soupiska – brankáři: Lukáš Koukola (1997), Michal Kačer (1992), Tomáš Jílek (1993). Obránci: Josef Jireček (1999), Petr Škeřík (1998), Jan Štoudek (1992), Martin Hašek (1990), Martin Severa (1993), Luboš Jiskra (2003), Jiří Hašek (1994), Martin Gyömber (1979). Záložníci: Petr Kundera (1991), Michal Sršeň (1991), Pavel Urban (1990), Vojtěch Folta (1999), Jiří Paclík (1995), Petr Malý (1994), Lukáš Tomšů (1999), Josef Stráník (2003), Ondřej Bačík (2000). Útočníci: Jaroslav Zeman (1987), Petr Štarman (1997), Ladislav Severa (1992).

Realizační tým – trenér: Roman Pražák. Asistenti: Martin Gyömber a Jaroslav Zeman. Vedoucí mužstva: Tomáš Kusý a Jiří Elčkner. Kustod: Jan Košňar.

Změny v kádru – odchody: Kristek (Janov), Peleška (Svitavy), Renza (Dolní Újezd). Příchody: L. Severa (Hlinsko), Štarman (Dolní Újezd).

Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice.Zdroj: Deník/Radek Halva

TJ SVITAVY

Oldřich Palla, vedoucí mužstva: „Rádi bychom se posunuli mezi čtyři nejlepší mužstva v kraj, prezentovali se fotbalem odpovídajícím tradicím svitavského klubu a tím přilákali do hlediště větší počet diváků.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Cabal (1996), František Tesař (2002), Rastislav Ťapaják (1996), Tomáš Polák (2003). Obránci: Michal Čížek (1989), Martin Czehowský (1996), Šimon Mauer (2002), Jakub Novák (1992), Jiří Tůma (2002), David Veselský (1994), Dan Zvára (1995). Záložníci: David Bednár (2000), Michal Brázda (2002), Filip Čížek (1997), Karel Dürr (2003), Ondřej Peleška (2003), Martin Brůna (1987), Michal Horák (1985), Jakub Chlup (1989), Miloslav Ovad (2003), Jakub Škáva (1987), Jakub Válek (1995), Patrik Hýbl (2002), Jan Palatka (2004). Útočníci: Vít Ehrenberger (1994), Dominik Svoboda (1997), Ivo Svoboda (1977), Roman Kuda (2001), David Juřík (1996).

Realizační tým – trenér: Radovan Kroulík. Asistent: Tomáš Kroulík. Vedoucí mužstva: Oldřich Palla.

Změny v kádru – odchody: Vacek (Proseč). Příchody: Hýbl (Letohrad), Peleška (Litomyšl).

FO LANŠKROUN

Pavel Hrabáček, trenér: „Chceme se na jaře udržet v horní polovině tabulky krajského přeboru.“

Soupiska – brankáři: Ondřej Slaný (1993), Filip Fikejs (2002). Obránci: Lukáš Krejsar (1994), Vilém Jílek (2002), Ondřej Veselý (1996), Ondřej Macháček (1990), David Jung (1996), Martin Šabata (2002), Stanislav Popelář (1983). Záložníci: David Smrkal (1994), Štěpán Kolomý (1996), Ondřej Doležal (1996), Jaroslav Sita (1994), Adam Kolomý (2000), Michal Skalický (2000), Lukáš Zelinka (2003), Jakub Martinec (1990), Daniel Skalický (1994), Miloslav Krejčí (1995). Útočníci: Jakub Ptáček (1996), Marek Pecháček (2002), Michal Marek (1998), František Ptáček (1991).

Realizační tým – trenér: Pavel Hrabáček. Asistent: Roman Kunc. Vedoucí mužstva: Petr Vašíček. Zdravotník: Oliver Kučera.

Změny v kádru – odchody: Ehrenberger (Polička). Příchody: Slaný (Svitavy), Krejčí (Chvalkovice).

SK LÁZNĚ BOHDANEČ

Tomáš Jupa, vedoucí mužstva: „Cíl pro jarní část je jasný. Pokračovat v co nejlepších výkonech. Pracovat na uzdravení a zapojení zraněných hráčů a získat v tabulce co nejlepší možné umístění.“

Soupiska – brankáři: Tomáš Jezdinský (1996), Jan Šváb (1988). Obránci: Libor Flekr (1988), Vojtěch Kakrda (1987), Jan Koblížek (1996), Filip Ludvíček (1997), Lukáš Nepivoda (1996), Ondřej Norek (2004), David Klement (1977). Záložníci: Patrik Břeň (2004), Václav Kejmar (1996), Vojtěch Koutský (2002), Vlastimil Sadílek (1980), Petr Kárský (2003), Tomáš Virt (1996), David Semínko (1994). Útočníci: Tomáš Klátil (1998), Martin Hundák (1987), Richard Klouda (1994), Filip Panchártek (1998).

Realizační tým – trenér: Vojtěch Kakrda. Vedoucí mužstva: Tomáš Jupa.

Změny v kádru – odchody: Jahelka (konec kariéry). Příchody: nikdo.

FK JISKRA HEŘMANŮV MĚSTEC

Jiří Tesař, trenér: „Určitě se chceme pohybovat v horní polovině tabulky. Do zimní přípravy jsme přibrali pár hráčů z dorostu a po dohodě s trenéry jsme se rozhodli dva z nich natrvalo zapojit do A týmu. Budeme chtít tyto mladé hráče připravit do další sezony a tím pádem budou nastupovat i v mistrovských utkáních.“

Soupiska – brankáři: Radek Stýblo (2000), Adam Jirků (2002), Michal Elich (1994). Obránci: Ondřej Hauf (1985), Radim Jošt (1994), Tomáš Dvořáček (1990), David Jablečník (1995), Jakub Hlaváč (1985), Richard Novák (1998), Tomáš Zrůst (1997), Jan Čížek (2003), Jan Řezníček (1995). Záložníci: Stanislav Mach (1978), Denis Turina (2004), Marek Řehák (1997), Jakub Voženílek (2001), Dominik Zrůst (1998). Útočníci: David Salfický (1982), Lukáš Trnka (1992), David Svoboda (1993), Matěj Zelenka (2005), Vojtěch Tomčík (2006).

Realizační tým – trenér: Jiří Tesař. Vedoucí mužstva: Jaroslav Pavlík.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Zelenka, Tomčík (oba z dorostu).

SK PARDUBIČKY

Tomáš Mrázek, trenér: „Cíl pro jarní část zůstává stejný jako ten předsezonní. Chtěli bychom se pohybovat v horní polovině tabulky. Nicméně si uvědomujeme, že po odchodu tří hráčů základu do vyšších soutěží to nebude jednoduché. Tým se ale podařilo kvalitně doplnit a tak všichni věříme, že se nás starosti s bojem o záchranu nebudou týkat.“

Soupiska – brankáři: Pavel Zahradník (1991), Adam Číža (2002). Obránci: David Norek (1988), Tomáš Špidlen (1995), Radim Froš (1990), Daniel Martan (1994), Marek Bažant (2003), David Menšl (2003), Jan Oberreiter (2003), Jan Zivr (2003), Jan Robovský (2000). Záložníci: Matyáš Bobek (2003), Martin Havelka (2000), Michal Hofman (2000), Jaroslav Lejsek (1989), Matouš Mec (2004), Matěj Sokol (1996), Lukáš Markl (2000). Útočníci: Filip Krejčí (1988), Tomáš Svatoň (1997), Jakub Ficek (2002).

Realizační tým – trenéři: Luboš Pilař a Tomáš Mrázek.

Změny v kádru – odchody: Svoboda (Živanice), Tuťálek, Štědrý (oba Dvůr Králové nad Labem), Pospíšil (přerušení činnosti). Příchody: Mec (MFK Chrudim), Lejsek (Rosice nad Labem), Sokol (Vamberk), Zivr (Dvůr Králové nad Labem).

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Petr Matoušek, sekretář: „Fotbal v Moravské Třebové prochází složitým obdobím. Pokud někdo jenom trochu převyšuje úroveň krajského přeboru, okamžitě míří směr jiná štace. Jaro budeme hrát s velmi úzkým kádrem a snad ho dohrajeme se ctí. Po podzimu skončil trenér Bokij, tým převzal Petr Mrázek a podporu mu dělá celá rodina Štaffova.“

Soupiska – brankář: Mark Spotarenko (2002). Obránci: Ondřej Kopa (1992), Milan Olejník (1992), Roman Krystl (1994), Jan Marek (1994), Tomáš Novák (1993). Záložníci: Michal Smékal (2002), Martin Šmerda (2002), Václav Novotný (1992), Michal Holub (1994), Robin Matocha (2002), Jaromír Štaffa ml. (1999), Karel Kolář (2000). Útočníci: Libor Lebiš (2001), Hennadii Herasymenko (1999), Jakub Schütz (2000), Jiří Škrabal (2003).

Realizační tým – trenér: Petr Mrázek. Vedoucí mužstva: Jaromír Štaffa st..

Změny v kádru – odchody: Yaroshevich (Ukrajina), Bednář (Ústí nad Orlicí). Příchody: nikdo.

SKP Slovan Moravská Třebová vs. FO Lanškroun.Zdroj: Deník/Radek Halva

ŽSK TŘEMOŠNICE

Tomáš Jambor, předseda klubu: „Cíl je jednoznačný. Tím je udržet krajský přebor i pro následující sezonu.“

Soupiska – brankáři: Milan Žďánský (1981), Ladislav Tuček (1989), Michal Mrázek (2003). Obránci: Jan Malý (1992), Tadeáš Tomiška (2001), Tomáš Mejtský (1998), Ondřej Vančura (1988), Matěj Jablečník (1993), Vojtěch Petr (1991), Daniel Krška (2003), Jiří Vepřek (1981), Václav Michálek (2004). Záložníci: Jan Vančura (1988), Miroslav Šindelář (1995), Petr Šindelář (1997), Milan Jelínek (2000), Lukas Lazaridis (2003), Lukáš Menšík (1999). Útočníci: David Forman (1993), Jiří Petrlík (1998), Roman Šmídl (2001), Jiří Šebek (1983), Michal Kodeš ( 1996), Tadeáš Oswald (2004), Marek Brom (1996).

Realizační tým – trenér: Zbyněk Dujsík. Asistent: Miroslav Šindelář st. Vedoucí mužstva: Kamil Brom.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

SK VYSOKÉ MÝTO B

František Dvořák st., trenér: „V zimě jsme počítali odchody. Skončili zkušení hráči Podmajerský, Sedlák a Dvořák, kteří zamířili do okolních oddílů, a mladíci Kavka s Kantou. Ti neunesli zápasové nevytížení. Jejich konec v klubu mě mrzí vzhledem ke slibu, jaký jsme si dali, že sezonu v kraji dohrajeme společně. Tím pádem zůstalo torzo. I tak chceme důstojně dohrát ročník, byť to bude velice složité, a udělat vše, co bude v našich silách, pro udržení.“

Soupiska – brankáři: Martin Sůva (2002), Petr Spálenka (2003). Obránci: Petr Jeníček (1983), Jakub Dastych (2001), Jiří Hájek (1998), David Fišer (1994), Tomáš Holec (2002), Jiří Prušek (2000), Martin Fišer (1994). Záložníci: Marek Chadima (1989), Vincent Škrabal (2003), Erik Rajnoch (2001), Tomáš Vopršálek (2002). Útočníci: Kryštof Kabrhel (2003), Vojtěch Vařečka (1999), Vojtěch Hájek (2002).

Realizační tým – trenér: František Dvořák st. Vedoucí mužstva: Tomáš Paďour.

Změny v kádru – odchody: Podmajerský, M. Dvořák (oba Zámrsk), Sedlák (Dobříkov), Kanta (České Heřmanice), Kavka (Choceň). Příchody: nikdo.

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

František Dvořák ml., trenér: „Pro jarní část si klademe jediný cíl, a tím je záchrana v soutěži.“

Soupiska – brankáři: Jakub Hotmar (1987), Matěj Jeřábek (2000). Obránci: Ondřej Bohunek (2000), Matěj Deml (2003), Jan Deml (2001), Šimon Klímek (2002), Tomáš Plačko (1992), Kryštof Klumpar (2000), Vojtěch Langer (1999), Šimon Fric (2001). Záložníci: Jan Flídr (2001), Filip Grepl (1988), Filip Herclík (2000), Lukáš Hýbl (2001), Matěj Krása (2003), Patrik Müller (1998), Jakub Vašata (2003), David Štos (2002), Matěj Kolář (2003), Jan Pavlásek (1999). Útočníci: Vojtěch Novotný (1995), Zdeněk Vaňous (1986), Adam Rybka (2003), Matěj Borek (2000).

Realizační tým – trenér: František Dvořák ml. Trenér brankářů: Michal Šindelář. Vedoucí mužstva: Miloslav Cink.

Změny v kádru – odchody: Truhlář (Ústí nad Orlicí). Příchody: Klímek (Letohrad), Jeřábek, Pavlásek (oba Ústí nad Orlicí), Borek (Rakousko).

TJ SOKOL MORAVANY

Josef Hynek, sekretář: „Do jarní části nastupujeme se stejným složením hráčů jako do podzimní části. Rozhodně se chceme v tabulce posunout výše a dát opět prostor mladým hráčům. Navíc chceme hrát fotbal, který bude bavit nejenom samotné hráče, ale i naše fanoušky.“

Soupiska – brankáři: Bronislav Branda (1988), Filip Metelka (2003), Michal Branda (2000). Obránci: David Sokol (1977), Jaroslav Lukas (1990), Marek Lukas (1997), Adam Záleský (1990). Záložníci: Jiří Beran (1990), Daniel Teplý (2003), Jiří Richter (1998), Jan Hurta (1988), David Kosina (2002). Útočníci: Jan Branda (1990), Pavel Formánek (1983), Michal Knotek (1994), Šimon Kakrda (2003).

Realizační tým – trenér: Tomáš Fišer. Vedoucí mužstva: Jaroslav Lukas st.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

Fotbalový deník: Podzim naznačil, jaro rozhodne. Otázky čekají na odpovědi

FK PŘELOUČ

Leoš Cirkl, trenér: „Cíl pro jarní část zůstává stejný. Přejeme si udržet krajský přebor i pro příští sezonu. Někteří mladší hráči sbírají potřebné zkušenosti, ale máme i zkušené borce. Uvidíme, na jaké umístění budou naše výkony stačit. Naši výhodu vidíme hlavně v tom, že máme hodně odchovanců.“

Soupiska – brankáři: Ondřej Skalický (1988), Jakub Šutovec (1991). Obránci: Miroslav Pištora (1986), Luboš Machačný (1992), Jakub Novák (1991), Tomáš Lipavský (1993), Libor Voženílek (2003), Milan Březina (1995), Michal Kačírek (1984), Václav Rokyta (1993). Záložníci: Vojtěch Voženílek (2000), David Čada (1986), Tomáš Husák (2004), Lukáš Chaloupský (1997), Robert Forman (2000), Dominik Oliva (2001), Milan Hladík (2003), Tomáš Hladík (2001), Tomáš Vorel (2003), Vojtěch Rokyta (2002). Útočníci: Michal Hejcman (1994), Václav Vančura (1994), Jakub Klas (1993), Filip Koch (1987).

Realizační tým – trenér: Leoš Cirkl. Vedoucí mužstva: Tomáš Zelinka.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: nikdo.

FK SPARTAK CHOCEŇ

Petr Zahálka, trenér: „Vzhledem k postavení v tabulce po nevydařené podzimní části soutěže je jediným cílem udržet krajský přebor v Chocni.“

Soupiska – brankáři: Vojtěch Krátký (1997), Šimon Bačkovský (2001). Obránci: Ondřej Dolníček (2005), Lukáš Kulhánek (2000), Vojtěch Adamec (2005), Martin Fikejz (2002), Radek Matějka (2000), Prokop Vychytil (2003). Záložníci: Marek Coufal (1986), Jakub Kužma (2000), Matyáš Laky (2004), Jan Netolický (2005), František Vostrčil (2007), Martin Kavka (1999), Petr Zahálka (1981). Útočníci: Jan Dostál (2002), Radim Fikejz (1987), Šimon Štanglica (2000), Jaroslav Vatrala (2003), Jindřich Gronych (1996).

Realizační tým – trenér: Petr Zahálka. Asistent: Radim Fikejz. Vedoucí mužstva: Jindřich Zdeněk.

Změny v kádru – odchody: nikdo. Příchody: Bačkovský, Kavka (oba Vysoké Mýto), Kulhánek (Dobříkov), Adamec, Dolníček, Netolický, Vostrčil (dorost).