Ať už se jedná o fakta, že všechny čtyři týmy v krajském přeboru okupují elitní šestku, Proseč se v pozici nováčka tlačí na lídra 1. A třídy či jízda Slatiňan doprovázená pronásledovateli ze Stolan, Rozhovic a Nasavrk. Zástupci jednotlivých mužstev odpovídali na otázku: Jak byste podzimní část letošního ročníku zhodnotil?

Krajský přebor

MFK Chrudim B (2. místo, 52:17, 30 bodů)

Miroslav Teplý (trenér): „Vzhledem k postavení v tabulce a předvedeným výkonům se dá říci, že jsme spokojeni. A to i proto, že v soutěži rozhodně disponujeme nejmladším kádrem. Ale pro nás je mnohem větším úspěchem právě zapojení mladých hráčů, jejich chuť pracovat, zlepšovat se a dávat celému procesu vše co je třeba k výkonnostnímu růstu, což se už od letní přípravy drží v konstantní rovině. Když se vrátím ke spokojenosti, tak při vší skromnosti a pokoře myslím, že jsme měli mít podle vývoje některých utkání bodů ještě více. Třeba i o devět, ale v těchto případech jsme doplatili právě na nezkušenost a velmi mladý kádr. Zkušenější mužstva by si vedení dokázala lépe pohlídat.“

TJ Luže (5. místo, 37:32, 29 bodů)

Marek Veis (trenér): „Podzim mužů hodnotit v celku pozitivně, získali jsme dostatečný počet bodu, přestože jsme odehráli v kompletním složení snad jen dva zápasy, z důvodu velkého množství zraněných hráčů. Z tohoto hlediska mohlo byt bodů více a samozřejmě s tím spojena i kvalita hry. Na druhou stranu dostali příležitost zahrát si krajskou soutěž místní hráči z B-týmu a muže to pro ně být motivace etablovat se v prvním mužstvu natrvalo, což je pozitivum.“

ŽSK Třemošnice (6. místo, 23:18, 27 bodů)

Tomáš Jambor (předseda): „Po letošní půlsezoně můžeme být ve Třemošnici jenom spokojeni. Díky trenérskému duu a vedoucímu mužstva Mocanu/Šindelář M.st./Brom se povedlo do mužstva dostat radost a nadšení z fotbalu. Hlavně vše díky poctivému přístupu k tréninkům. V úvodu této sezony – mám na mysli již přípravu na sezonu – se trénovalo třikrát týdně. Postupně začaly vstupovat do této fáze školní i pracovní povinnosti a přešlo se na trénování dvakrát v týdnu. Ale i tak byla účast na trénincích uspokojivá a to se odrazilo na výkonech mužstva. V mužstvu máme pouze čtyři „krajánky“, jinak jsou všichni hráči naši odchovanci. A to hřeje u srdce ještě více. Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstev v našem klubu. Taktéž věrným fanouškům a všem, kteří ve Třemošnici fandí fotbalu. Zároveň jim a všem fotbalovým nadšencům popřál hezké Vánoce a hodně zdraví v roce 2020.“

FK Jiskra Heřmanův Městec (8. místo, 18:15, 25 bodů)

Antonín Čáp (trenér): „Před sezonou jsme si řekli, chceme být v horní polovině tabulky, což se nepovedlo a osmé místo po podzimní části převažuje zklamání. Myslím si, že bylo na víc. Některé zápasy se nám herně povedly a některé ne. Kdybych se měl vracet k jednotlivým zápasům, tak to bude na dlouho. Pokud jsme zápasy zvládli, tak zatím byla dřina, agresivita, nasazení, koncentrovanost po celé utkání a více vstřelených branek než soupeř. Pokud se nedařilo a prohrálo se, tak zatím bylo podcenění zápasu, nekoncentrovanost v zápase, chování hráčů v utkání jako podrážděnost s výroky rozhodčích. A tady si myslím, že je naše slabost, protože to jsou momenty, které u nás rozhodovaly utkání a hlavně aktuální forma hráčů a nebo celého týmu. V zimní přípravě na tom musíme hodně zapracovat! Přes zimu nepočítám s tím, že bychom posilovali. Budeme se snažit rozhodně potrénovat hlavně po stránce kondiční, abychom se na jaře posunuli výše. Zimní příprava bude pro hráče pestrá. Máme domluveno osm přípravných utkání s kvalitními týmy z krajského přeboru a divize, pojedeme na kondiční soustředění na Svratku. Hráči se mají na co těšit.“

1. A třída

FK Proseč (2. místo, 40:14, 34 bodů)

Vladimír Pala (trenér): „Podzimní část sezony nemůžeme hodnotit jinak, než pozitivně. Vůbec by mě nenapadlo po našem výkonu v Zámrsku v 2. kole, kam až nás může tento zápas dostat. To, co jsme si rozebrali v kabině po tomto zápase, ať ve zlém nebo dobrém, hlavně mělo pozitivní dopad do dalších zápasů. A co předvedli kluci ve zbývající části sezóny, bylo velmi potěšující. Ne že by hra vypadala vždy podle představ, ale výsledky se dostavily. Jako nováček jsme si nekladli velké cíle, chtěli jsme si I. A třídu vyzkoušet, užít, ale nyní máme spíše příjemné starosti, kam posunout celkové umístění. Tímto ještě jednou chci hráčům poděkovat za prozatímní předvedené výkony a divákům za podporu i na venkovních zápasech.“

SK Tuněchody (14. místo, 21:44, 6 bodů)

Radek Bažant (trenér): „S postavením v tabulce a zejména bodovým ziskem v podzimní části soutěže panuje samozřejmě nespokojenost. Sehráli jsme několik dobrých utkání a vyslechli si pochvalná slova trenérů soupeře k naší předváděné hře, ale body z těchto zápasů nebyly. V podstatě celý podzim nás srážely vlastní chyby, které soupeři nekompromisně trestali, zatímco nám se to nedařilo a gólů jsme dávali málo. Vývoji „našeho podzimu“ nepomohli ani rozhodčí, kteří se v prvních pěti kolech výrazně podepsali pod neúspěšné výsledky tří zápasů. Pocit křivdy se nám následně z našich hlav těžko odstraňoval. Předváděnou hru ovlivňovaly také absence hráčů na mistrovských utkáních, což pro trenéra znamenalo častou rotaci hráčů na jednotlivých postech. Určitá stabilizace sestavy přinesla v poslední třetině soutěže alespoň nějaký bodový zisk, na který budeme chtít v jarní části navázat. Musíme se však všichni soustředit sami na sebe a nehledat chyby u druhých.“

1. B třída

SK Spartak Slatiňany (1. místo, 57:28, 31 bodů)

Jaroslav Hanuš (sekretář): „Před sezonou nám odešlo čtrnáct hráčů, kteří nepřistoupili na inovované podmínky sponzora ohledně dalšího účinkování v divizi. V týmu áčka tak zůstali jen hráči bývalého širšího kádru plus základ z těch, co vyhráli za béčko okresní přebor. Takže jsme nevěděli, na jaké výkonnostní úrovni budeme a přihlásili jsme 1. B třídu. Od začátku se ukázalo, že bychom měli patřit ke špici tabulky naší skupiny. Dávali jsme hodně branek, vyhrávali, a tak nám ani moc nevadilo, že jsme také poměrně dost inkasovali. Po šesti kolech jsme vedli tabulku bez ztráty jediného bodu. Teprve v sedmém zápase jsme ztratili všechny tři body – v Rozhovicích. Pak jsme však hned v následujícím důležitém zápase porazili doma v té době druhý tým tabulky Nasavrky a dostali se zpět na vítěznou vlnu. Z ní nás sesadila až prohra doma se Skutčí po nejslabším výkonu podzimu. Ale z prvního místa nás tato prohra nesesadila, po podzimu vedeme tabulku s náskokem pěti bodů. Také v tabulce zápasů venku jsme na prvním místě, v tabulce domácích zápasů na druhém. Ve velké většině zápasů jsme svou kombinační hrou soupeře přehrávali, snad bavili i diváky a nastříleli nejvíc gólů ze všech celků. Máme průměr skoro pět vstřelených branek na zápas. Bota nás tlačí jedině v zadních řadách, kde bychom se měli zlepšit. Myslím si, že po podzimu vedeme tabulku zaslouženě. Co bude na jaře se uvidí, ale určitě se pokusíme o uhrání maxima bodů a udržení naší pozice v čele tabulky, i když se nám to budou soupeři snažit určitě znepříjemnit.“

SK Stolany (2. místo, 45:26, 26 bodů)

Zdeněk Hluchník (trenér): „Tabulkově jsme udělali posun, na jaře se bojovalo o záchranu a teď můžeme hrát, jak se říká, o bednu a bez stresu. Letos je soutěž asi nejvíce vyrovnaná, nedaří se favoritům, proto jsme po podzimu druzí. Rozhodně nechci snižovat kvalitu mužstva, přišli a vrátili se hráči, co nechtějí prohrát a s výsledky dorazila do kabiny i morální síla. K podzimu – odehráli jsme smolné zápasy v Řečanech a Bohdanči, propad v derby ve Slatiňanech a poslední zápas s Dobříkovem, kdy jsme vedli 4:0 a nakonec rozhodovaly až penalty. Ani jeden zápas jsem neměl k dispozici kompletní sestavu, což je ale zřejmě problém všech mužstev. Zimní příprava bude tradičně v hale, soustředění na Kraskově. Pokud odehrajeme jarní část jako poslední roky, budeme spokojeni.“

SK Rozhovice (3. místo, 35:24, 26 bodů)

Radek Valenta (sekretář): „Postavení v tabulce odpovídá předvedeným výkonům. Myslím si ale, že jsme mohli mít tak o šest bodů více, protože některé prohry byly zbytečné a stačilo málo a zápas by se zlomil v náš prospěch. Jinak vládne v Rozhovicích spokojenost.“

FK Nasavrky (4. místo, 35:25, 26 bodů)

Tomáš Michek (předseda): „Od této sezony jsme se po roce vrátili na domácí zrekonstruované hřiště a chtěli jsme se pohybovat v první polovině tabulky. Tento cíl se nám podařilo čtvrtým místem splnit, kromě jediného zápasu se Stolany nás nikdo výrazně nepřehrál. Oproti minulé sezoně se navíc zlepšila docházka hráčů, takže jsme nemuseli řešit problémy s nedostatkem lidí. S podzimní částí jsme tedy spokojeni.“

FK Junior Skuteč (6. místo, 20:16, 23 bodů)

Martin Horáček (hrající trenér): „Úvod soutěže nás zastihl v dobrém rozpoložení. Vydařila se nám letní příprava, kde jsme v krajském poháru vyřadili Kameničky, následně pak i Heřmanův Městec a vyrovnané utkání sehráli i s Přibyslaví. Hráči poctivě trénovali a veřejnost nás považovala po loňském 4. místě jako aspiranta na přední příčky. Po úvodní výhře v H. Jelení a domácí výhře s Cerekvicí tomu vše nasvědčovalo. Bohužel po celou přípravu i úvodní dvě utkání nám vždy odpadl jeden hráč v každém utkání, následně přišlo období září, kdy většina našich hráčů ( vysokoškoláků ) jezdí na dovolené. Opakovaně máme problém v tomto období. Na řadu tak přišla série proher s Cholticemi, Řečany, Prosetínem, Stolany i pohárová prohra s Lanškrounem. Velký útlum, který byl ovšem podložen velkým vlivem absencí. Postupně se hráči vraceli z dovolených či po zranění a Junior zase začal vítězit. Konec soutěže jsme jak se říká zabrali a porazili většinu soupeřů, bohužel na lepší jak 6. místo to prozatím není. Na Jaře bychom se rádi poprali o druhé místo, které máme na dosah třech bodů."

TJ Sokol Svratouch (10. místo, 20:26, 17 bodů)

Martin Pavlík (trenér): „S podzimní sezonou panuje spokojenost, jako nováček soutěže jsme odehráli ve většině zápasech vyrovnaná klání. Bodový zisk je pro jaro dobrý, a dává nám velkou šanci na záchranu, což byl před sezonou náš primární cíl. Jediná velká kaňka na podzimu je neskutečné množství zraněných hráčů, která nás potkala, za celých bezmála deset sezon, co v mužstvu působím, jsem nezažil ani polovinu zraněných, které jsme měli nyní. Velké pozitivum ovšem je to že i v takto těžkých podmínkách jsme dokázali body získat.“

SK Prosetín (11. místo, 20:30, 15 bodů)

Roman Vodvárka (trenér): „Pokud bych měl zhodnotit první polovinu soutěže, tak samozřejmě nejsem spokojen s celkovým umístěním, ani počtem bodů, ambice nejlepší pětky nebo trojky je „na míle“ vzdálena, ale zároveň v rozporu s tím, jak jsme do soutěže vstoupili a dokázali částečně přehrát všechny týmy, včetně lídra tabulky. Nicméně ztráta Filipa či Aleše Šafránkových, Vaška Spilky, Ládi Marka na více než polovinu soutěže v kombinaci s dalšími dílčími ztrátami bylo pro nás doslova destruktivní. Zimu využijeme pro zdravotní „narovnání“ a věřím, že do jara ohlásíme návrat v původní „fazóně“.“ Týmy Načešic a Skutče podzimní část nezhodnotily.