Do třetice se zdá, že je nemůže zastavit vůbec nic.

Co také mají soupeři dělat, když lídr soutěže nasázel 74 branek, v průměru přes pět na utkání? S tím se těžko rovnocenně zápolí.

Vlastně to na v podzimní části dokázaly toliko dva celky. Jednak Semanín, na jehož půdě utrpěly České Heřmanice jednou bodovou ztrátu po remíze 1:1, a potom Jablonné nad Orlicí.

Podzim v krajském přeboru: ředická nadvláda, minimální rozestupy, trio odpadlíků

S ním odehrál vládce skupiny B duel, jenž byl skutečným vrcholem podzimu a směle by snesl měřítko vyšší soutěže. I v něm dokázal po dramatickém průběhu zvítězit a pro jaro si vybojoval na čele pořadí komfortní pozici. Na druhé Jablonné má k dobru osm bodů a na třetí Semanín třináct. V málokteré soutěži je favorit tak jasný, jako právě v téhle.

V 98 utkáních, které byly na podzim odehrány v „bétřídní“ skupině B, padlo dohromady 431 branek. V průměru na jeden duel to znamená 4,4 gólu.

Zmíněné Jablonné se vlastně jako jediné až do vzájemného duelu drželo s Českými Heřmanicemi v bližším kontaktu. Deset vítězství v kapse, nejpevnější obrana v soutěži, to jsou fakta svědčící o tom, že je tak vysoko právem.

Top trojku doplňuje Semanín, to je mužstvo, které se v popředí objevuje stabilně, možná tam však počítali s menší ztrátou na špici. To by však museli některé ze šesti podzimních remíz, to je nejvíce ze všech, proměnit ve výhry.

Rozhodně nejpříjemnějším překvapením podzimních bojů byly výkony aktuálně čtvrté Sloupnice, která zaznamenala výrazný výkonnostní vzestup. Střízlivá spokojenost může panovat v Pomezí, které se také posunulo oproti nevýraznému dřívějšku do vyšších pater.

Zato následující dvojice, ta pomýšlela výše. Libchavy sice disponují nadstandardně údernou ofenzivou, dávaly více než tři góly na zápas, jenže na výsledcích se to neprojevilo zdaleka tak, jak by se čekalo.

Nejlepší dvojka v nedohlednu a potom ti ostatní. Takový byl „átřídní“ podzim

Dobříkov měl po příchodu ze skupiny A, kde tvrdil muziku mezi elitou, hrát podobnou roli i zde, ale chyba lávky, uzavírá horní polovinu tabulky a to je nečekaně málo. Buď je „béčko“ přece jenom silnější, než se obecně říká, nebo se Dobříkov na podzim zkrátka nepotkal se svojí optimální formou.

Doma nic, venku nic

Klid si do jarních odvet dobrým závěrem podzimu zajistila Březová, dokonce bodově dostihla dvojici Libchavy – Dobříkov, což je dobrá vizitka.

Výsledky i sestavy moravskotřebovské rezervy byly občas poněkud divoké, uměla doma vyhrát 6:2 i prohrát 1:6, nicméně zanechala solidní dojem.

Obstál i nováček z Jaroměřic, byť ten je tabulkově v ošemetnější situaci, dokázal však, že se v této společnosti může zdárně pohybovat.

Zbývá čtveřice tonoucí v nebezpečných vodách až po uši. Daleko za očekáváním zůstalo lanškrounské béčko, které sice otevřelo sezonu výhrou 7:1, jenže potom to s ním šlo valem dolů. Pořád je na tom ale lépe než Kunčina, které sice dokázala přestřílet Semanín 5:4, ale k tomuto počinu toho přidala hodně málo a navíc naprosto vyhořela na cizích hřištích, odkud si nepřivezla ani jediný bod.

Skutči se povedlo skoro všechno, na co sáhla, hlavní favorit je tedy jasný

Úplný chvost potom obsazují Žichlínek a Bystré shodně s jediným vítězným zářezem, zato hned s deseti nezdary. Oba celky mají společné i to, že nedokázaly ze sedmi pokusů vyhrát před vlastními fanoušky, Bysterští doma ukopali jedinou remízou, Žichlínek dvě. A s takovou bilancí se ve fotbale na nic zářného zkrátka myslet nedá.

Mistrovský ročník je nesporně rozehrán zajímavě, na čele je mnohem jasněji než na opačném pólu, v každém případě ovšem ještě bude v banku pro každý mančaft šestatřicet bodů a ty mohou s pořadím všelijak zamávat.

TOP střelci I. B třídy – skupina B:

1. Lukáš Mach

(České Heřmanice) 26 branek

2. Richard Ráb

(Libchavy) 13

3. – 4. Tomáš Jirsák

(České Heřmanice)

Petr Pavlák

(Libchavy) 13

5. Alan Karela

(Dobříkov) 10