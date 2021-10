Za pětatřicet minut bylo vymalováno. Lídr měl po celou dobu utkání pevně pod kontrolou.

Kameničky – Skuteč 0:3 Branky: 25. a 35. Felkl, 16. Čermák. Poločas: 0:3.

Na jednu bránu

Rutinní záležitost. Skuteč nedala soupeři, jak se říká ani čuchnout… Hlavní roli hrála koncentrace.

„Před utkáním jsme byli obezřetní, protože s Kameničkami moc neumíme hrát. Jedná se o takové derby. Teď navíc první s posledním. Domácí neměli co ztratit, vždyť do té doby získali jediný bod. Každý to ale bral tak, že musíme vyhrát o dvě třídy. jenže podobné zápasy nejsou vůbec jednoduché,“ opakuje známou pravdu skutečský lodivod Martin Horáček.

„Na tohle jsme se připravovali a nějakých not se drželi. Naštěstí jsme se na výhru nenadřeli,“ dodává.

Je jedno jestli v kvalifikaci o mistrovství světa nebo v nejnižší krajské soutěži na Pardubicku. Outsiderům je velmi důležité vstřelit první gól zápasu.

„Pomohlo nám, že jsme dali poměrně rychlý gól. Na konci první čtvrthodiny. Určil ráz utkání. Ještě v prvním poločase jsme přidali další dvě branky a bylo rozhodnuto. Dá se říct, že třetí gól zápas zlomil,“ má jasno.

„O přestávce jsme prostřídali a druhý poločas už se jen dohrával. Ze strany Kameniček se jednalo o frustraci, když chodily až přehnaně tvrdě do soubojů. My jsme hráli poněkud lehkovážně. Zahodili jsme spoustu šancí. Mohli jsme vyhrát klidně 8:0. Tři body jsme ale získali, což je pro nás to nejpodstatnější,“ podotýká Horáček.