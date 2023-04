Byť patříš k jednomu z klíčových útočníků druholigové Chrudimi, poměrně pravidelně sbíráš velkou porci minuty i v rezervě. Jak vnímáš svoji úlohu v týmu? Evidentně nemáš problém s tím jít béčku pomoci…

Vůbec s tím nemám problém, fotbal je můj život, takže když mám možnost jít béčku pomoct, tak vždy rád jdu. Je tam skvělá parta včetně trenéra, snažím se být přínosem, kdekoliv kde hraju.

Říká se, že céčková divize je jedna z nejsilnějších vůbec. Předpokládám, že i tak je to oproti druhé lize výrazný skok, že?

Rozhodně, je to velký skok. Divize je méně svázaná taktikou, ale jak říkáte, je to taky kvalitní soutěž. Hodně jí sleduju, protože v ní mám spoustu kamarádů i bývalých spoluhráčů.

Chrudim B se chce především v divizi udržet. Jak kvalitní vlastně mužstvo je?

Mužstvo je kvalitní, jeho největší zbraní je parta, je tam hodně mladých fotbalistů v čele se zkušeným Tomášem Dostálkem, který má v týmu velkou úlohu. Hlavně díky skvělé partě se na zápas vždy těším.

Co zatím říkáš osobně své sezoně? Byť ta minutáž v áčku není tak velká jako v předchozí sezoně, na počtu gólů to rozhodně znát není..

Tak rozhodně by to mohlo být pořád lepší, šest gólů za áčko, sedm za béčko, není špatný, ale doufám, že ještě nějaké góly přidám.

Jaké máš přání do konce letošní sezony po sportovní stránce?

Chtěl bych, abychom se co nejdříve zachránili v druhé lize, abych k tomu svými výkony přispěl co možná nejvíce a chtěl bych samozřejmě co nejvíce hrát a nastupovat v základní sestavě.