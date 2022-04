Řadu let jste hrál za Slatiňany, kde jste kopal i divizi. Jak došlo na váš přesun do Stolan? Poté, co jsme dohráli divizní sezonu a zachránili jsme se, nám odešel sponzor a padalo se. Řada mimoslatiňanských hráčů odešla, prakticky jsem tam zůstal já ještě s pár kluky. Tým se postupně omladil a poté už jsme tam byli jen já a Petr Vladyka. Ten nyní odešel do Dřenic, cítil jsem, že se to kolem mě hodně omlazuje, slyšel jsem, ať jim nechám prostor, takže jsem to pochopil a odešel. I když jsem měl i jiné nabídky, jakmile se ozvaly Stolany, kývnul jsem na to. Se všemi hráči jsem hrál v mládeži v Chrudimi, takže je tam přesně můj ročník.

Na podzim jste svému bývalému týmu gólem pomohl uštědřit porážku, jaký byl návrat na stadion, kde jste řadu let působil?

Abych se přiznal, bohužel to moc příjemné nebylo. Slyšel jsem řeči, že jsem šel za penězi. To samozřejmě není pravda, ve Stolanech to o penězích není. Šel jsem především za skvělou partou.

V čem je vaše síla při zápase?

Dříve to bývala rychlost, ale to už asi tolik neplatí (směje se). Myslím si, že čich na góly se mě ale stále drží dál.

Vy jste dával góly vždycky a všude, můžete prozradit, jaké konkrétní nabídky jste měl a z jaké soutěže? Věřím, že byste byl přínosný i výše..

Měl jsem dříve nabídky ze zahraničí, konkrétně z Rakouska. A v českém fotbale? Chtěla mě Vrchovina nebo Živanice, ale i třeba Chrudim za dob trenéra Pavla Jirouska, u kterého jsem pracoval a měl zájem o to, abych v jejich dresu hrál ČFL. Nakonec jsme žádnou nabídku nepřijal, byl věrný Slatiňanům a navíc mám časově náročnou práci, jezdím po republice, takže by to moc dobře nešlo skloubit.

Myslíte se Stolany na postup do vyšší soutěže? Vzhledem k suverenitě Skutče zřejmě ne letos, ale je tam ambice se posunout výše?

Na postup se nemyslí. Našim cílem je skončit do třetího místa a věřím, že máme šanci toho dosáhnout.

V posledním víkendovém zápase jste dal proti Cholticím hattrick. Vnímali jste jako důležité vítězství v přímém souboji o čtvrté místo tabulky?

Přesně tak, byl to důležitý zápas. Upřímně, možná jsme čekali trochu těžší zápas, ale jsme moc rádi, že jsme ho zvládli a průběžné čtvrté místo dokázali uhájit.

Před šesti lety jste nastřílel celkem 39 branek, nyní jich máte 24, kol ještě zbývá dostatek. Cítíte se na překonání?

Už jsem to párkrát dokázal, reálné by to bylo. Navíc nyní máme soupeře ze spodní poloviny tabulky, což by mohlo, při vší úctě k nim, přinést lepší příležitost. U nás je hodně důležité, v jaké sestavě se sejdeme. Každý má časově náročnou práci, máme rodiny a hodně se to do fotbalu projevuje.

Věk 33 let není nijak závratný, jak se cítíte? Do kolika let vidíte na této úrovni svoji aktivní kariéru?

Já doufám, že co nejdéle. Já to beru spíše jako koníček než hlavní aktivitu, před rokem se mi narodila dcera, mám také rodinu a práci, tréninků moc nestíhám. Snažím se chodit, ale není to tak často. Doufám, že to vydrží co nejdéle. Bez tréninku je ta soutěž náročnější, hodně se projevuje pauza způsobená pandemií koronaviru. Ale pořád to zvládám, uvidíme, jak dlouho (směje se).