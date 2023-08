Stále bez porážky pokračují divizní soutěží fotbalisté Chrudimi B teří si přivezli tříbodové vítězství z Trutnova, stejně tak válí v krajském přeboru nováček z Prosetína, jenž se znovu pohybuje na čelních pozicích. Oslabený Rváčov nestačil na Opatovice.

Prosetín i v letošní sezoně pokračuje ve famózní jízdě. | Foto: Deník

Divize

Velké Hamry - Hlinsko 2:0

Kamil Řezníček (trenér Hlinska): „Utkání jsme výsledkově nezvládli a to proto, že jsme neuhlídali dvě standardní situace, po kterých domácí vstřelili své branky. My jsme si vypracovali množství brankových příležitostí, z kterých se dalo skórovat, zahrávali jsme velké množství standardních situací, ale v koncovce jsme nebyli tak důrazní a produktivní. Herní projev týmu nebyl vůbec špatný a domácí jsme přehrávali, ale když nevstřelíme branku, nemůžeme pomýšlet na bodový zisk."

Trutnov - Chrudim B 0:1

Jan Zvolánek (trenér Chrudimi B): „Domácí zahrozili hned v úvodu utkání, ale závar před brankou jsme naštěstí vyřešili. Postupem času jsme se dostávali do utkání a měli jsme několik zajímavých příležitostí, ale bohužel jsme žádnou šanci neproměnili. Trutnov hrozil zejména ze standardních situací, které se nám s vypětím všech sil podařilo ubránit. Druhý poločas jsme absolutně vypnuli, přestalo se běhat a s naším herním projevem jsem byl hrubě nespokojený. Utkání se nám přesto povedlo dovést do vítězného konce zásluhou bratří Holubů, kteří perfektně vyřešili přechodovou herní situací.”

Krajský přebor

Holice - Prosetín 1:3

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Těžký zápas v náročném počasí na perfektně upraveném hřišti jsme nastoupili proti klasickému účastníkovi krajského přeboru. Na začátku jsme udělali chybu vzadu, což soupeř rychle potrestal, ale to nás spíše nakoplo. Byli jsme lepší, předváděli aktivní hru a drželi balon. Dokázali jsme do půle skóre otočit, soupeř měl ještě jednu šanci, kterou obrana zlikvidovala. Postupně oběma týmům docházely síly, my jsme měli ještě slušnou příležitost, ale z malého vápna jsme branku přestřelili. Chci pochválit kluky za týmový výkon, do základu nastoupil i kluci z dorostu, takže zapojení mladíků kvituji.”

1.A třída

Moravská Třebová - Slatiňany 4:1

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „I v zápase s Moravskou Třebovou jsme bohužel opět rychle prohrávali 1:0. Poté se hra odehrávala spíše ve středu pole. Nás musí hodně mrzet velké množství standardních situací, ze kterých jsme v prvním poločase nic nevytěžili. Ve druhé půli jsme rychle vyrovnali na 1:1, ale následná penalta pro domácí je opět poslala do vedení. Do konce zápasu jsme se sice snažili zápas vyrovnat, ovšem soupeř nás po našich ztrátách a chybách v závěru utkání potrestal na konečných 4:1.”

Polička - Proseč 2:0

Jaroslav Marek (trenér Proseče): „Dnešní utkání se mi nehodnotí lehce.v první půli byli domácí lepší na míči, ale nevypracovali si žádnou velkou šanci. My se postupně dostávali do zápasu a ke konci poločasu tam byly situace, které měly skončit gólem, ale naši zbrklosti a špatným řešením situaci z toho nic nebylo. Ve druhé půli byli domácí tím šťastnějším týmem, zápas už směřoval k remíze, ale naše lehkovážné bránění při standardní situaci pomohlo domácím ke vstřelení gólů a k vítězství.”

1.B třída

Načešice - Svratouch 2:3

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „"První utkání venku a ještě u nováčka neslibovalo nic jednoduchého. Utkání se nám povedlo, i když je třeba říci, že šancí bylo na obou stranách stejně. Nám se ale podařilo vsítit o branku víc v závěru, kdy jsme míč doslova dotlačili do branky. Konečně jsme předvedli výkon, kdy jsme opět byli hladový a chtěli za každou cenu vyhrát. Podařily se nám i změny v sestavě, kdy skvěle zahrál Gregor, suverénně nejlepší hráč na hřišti.”

Rváčov - Opatovice nad Labem 0:1

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Ve vcelku vyrovnaném zápase jsme nedokázali své brankové příležitosti proměnit. Soupeř byl díky své výškové převaze a důrazu nebezpečný ve standardních situacích a z jedné z nich také zápas rozhodl.”