I. A třída

Slatiňany - Svitavy B 4:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Podle výsledku to tak nevypadá, ale ve Slatiňanech se v poli hrál naprosto vyrovnaný zápas dvou sousedů ze středu tabulky. Rozdíl byl jen v tom, že zatímco naši byli vepředu velmi produktivní, soupeře naše výborně hrající obrana v čele s brankářem Dubským až na výjimky k ničemu vážnějšímu nepustila. A tak se zrodil jednoznačný výsledek. Hosté si tak vysokou prohru asi nezasloužili, ale takový někdy bývá fotbal.“



I. B třída

Přelovice - Rváčov 5:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V prvním poločase jsme byli domácím ještě jakž takž důstojným soupeřem. Po obdržené brance těsně před pauzou se naše hra ve druhé půli totálně zhroutila, předvedli jsme ostudný výkon a musíme na tento zápas co nejdřív zapomenout. “

Rozhovice - Stolany 4:1

Radek Valenta (sekretář Rozhovic): „Náš cíl byl jasný - odčinit středeční nezdar a především se popasovat se zkušeným týmem Stolan, který vévodí tabulce. První poločas kluci pracovali spolehlivě a plnili vše, co jsme si řekli. Výsledkem byly dvě vstřelené branky a naše poločasové vedení. Druhý poločas byl převážně o soubojích. Soupeř zjednodušil hru nákopy na své urostlé hroty a po naší ojedinělé chybce snížil na rozdíl branky. Nám se příliš nedařilo dotáhnout nějakou brejkovou situaci a Stolany tak stále cítily šanci na srovnání. Proti však byla naše obrana v čele dobře chytajícím Barvou. V 88 minutě se nám podařilo dohrát standardní situaci a vstřelit tak uklidňující pojistku. V nastavení jsme přidali čtvrtou branku, která ukončila velmi napínavý duel. Velké poděkování našim skvělým fanouškům.“

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Hodnocení zápasu z naší strany a pouze co se týče výkonu hráčů, je takové: zápas to byl o šest bodů, navíc derby. K vidění byl vidět dobrý fotbal, na hřišti vše probíhalo mezi kluky férově, vítězství Rozhovic ještě závěr soutěže zdramatizovalo. Soupeř přijel kompletní, kdežto my se potýkáme již druhý zápas s pěti absencemi. Nejsou to v žádném případě výmluvy, ale fakta. První půlka nám vůbec nevyšla, měli jsme horší pohyb, v našem vápně malý důraz, zaslouženě jsme prohrávali. Do druhého poločasu jsme ovšem vstoupili velmi dobře, podařilo se nám brzy snížit, vytvořili jsme si další šance, tlak, vyrovnání viselo ve vzduchu. Bohužel se nám to nepodařilo, v úplném závěru utkání jsme ještě dvakrát do otevřené obrany inkasovali. Klukům bych chtěl ale poděkovat, i těm z B týmu, kteří přišli pomoct. Nic jsme nevzdali, zápas odmakali, za druhou půlku jsme si dle mého bod zasloužili. Máme stále vše ve svých rukou, nic se nemění, soutěž chceme vyhrát.“

Svratouch - Říčany nad Labem 3:1

Martin Pavlík (hrající trenér Svratouchu): „Utkání, kterým jsme zakončili anglický týden, bylo z naší strany dost unavené. Po neskutečném výkonu a výhře v Rozhovicích, která byla zasloužená, na nás bylo vidět že už toho máme plné zuby. Jsem rád že jsme našli cestu k vítězství, i když soupeř rozhodně nepodal špatný výkon. V důležitých situacích nás podržel Kašpar. Velmi dobrými výkony se prezentovali Kaplan a Černý. Z posledních čtyř utkání jsme vytěžili deset bodů, s čímž panuje velká spokojenost.“