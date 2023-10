V předchozích sezonách zapadaly Stolany do šedého průměru 1.B třídy, letos je to ale zcela odlišné. Tým Stolan v létě posílil a nyní je s jedinou porážkou suverénním lídrem celé soutěže. Změny si všímá i kapitán David Tesař, který se rozpovídal o důvodech úspěchu, střelecké potenci Kopeckého s Váchou a také případných myšlenkách na posun do vyšší soutěže.

David Tesař (vlevo) při utkání na veteránském mistrovství ČR. | Foto: archiv Davida Tesaře

Stolany jsou prozatím v 1.B třídě suverénní, náskok je značný. Kde vy jako kapitán vidíte hlavní důvody tohoto úspěchu?

Myslím, že jsme konečně chytli začátek sezóny, což se nám pět let nedařilo. Nasedli jsme na vítěznou vlnu a držíme se.

Nějaké změny před sezonou byli, ale ne tolik markantní. Co se změnilo oproti předchozí sezoně, kdy se sice dařilo hrát v horní polovině tabulky, ale výsledky nebyly takto suverénní…

Přišel Honza Lištván, který má zkušenosti z vyšších soutěží a je to velká posila. Pak ještě mladý Lukáš Kostka, který má potenciál a zapadl do sestavy taky výborně. Trošku jsme oproti minulým ročníkům zjednodušili hru odzadu a protočili hráče na jiné posty. Zatím nám to klape. Hodně jsme, jak se říká, umírali na krásu, ale teď si to celkem sedlo a daří se vyhrávat i těžké zápasy na venkovních hřištích.

Střelecky se daří především Jiřímu Kopeckému s Janem Váchou, kteří dohromady vstřelili téměř tři čtvrtiny vašich branek. Spoléháte v útoku především na ně? V čem přesně tkví jejich střelecká kvalita?

Oba jsou na tuhle soutěž nadstandardní. Prostě zabijáci. Umí si vyhovět, jsou silní na balónu a dokáží zakončit z jakékoli pozice. Nechtěl bych je bránit (směje se).

Co se stalo při jediné dosavadní podzimní porážce v Cholticích?

V Cholticích jsme vedli a hráli vyrovnanou partii, pak jsme zaspali na patnáct minut a soupeř nás potrestal dvěma zásahy. Mají kvalitní tým a v domácím prostředí si výhru pohlídali. My ještě navíc dostali červenou kartu a v deseti už nebyla síla na zvrat.

Tato otázka je za současné situace zcela logická. Jsou ve Stolanech myšlenky na postup do 1.A třídy?

V kabině to kluci řeší, ale zatím jsme teprve v půli cesty. Každopádně chceme takhle dobře rozjetou sezónu vyhrát a pak se uvidí, co bude dál.

Nyní trochu o vás, v kariéře jste prošel řadu klubů. Na jaké období kariéry vzpomínáte nejlépe a proč?

Já jsem fotbalový cestovatel (směje se). Zahrál jsem si snad ve všech soutěžích. Musím říct, že všude, kde jsem působil, to vždycky fungovalo a stálo na partě. Asi nejvíc vzpomínám na SK Chrudim, tam ta parta byla prostě neskutečná.

O dalším víkendu míříte na hřiště posledních Řečan, kde se nejhorší obrana postaví nejlepšímu útoku. Můžeme tedy očekávat další gólovou smršť vašeho týmu?

Na každý zápas jdeme s pokorou a úctou k soupeři. Nebude to nic lehkého, ale to není v téhle soutěži žádný zápas. Je to o nás, jak k tomu přistoupíme a jestli navlékneme další korálek, jak říkají kluci v kabině.