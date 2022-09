Tradiční účastník přeboru z Moravan vstoupil do letošního ročníku nešťastně, když čtyři zápasy prohrál. Přišla tedy reakce a na lavičce došlo k trenérské změně. Což pomohlo. Minulý týden si Moravany připsaly první bod a nyní si na domácím hřišti vyšláply na Moravskou Třebovou. A to zásluhou bleskového startu do obou poločasů a góly vždy během úvodní pětiminutovky. Třebovský Slovan se po výtečném nástupu do podzimu výsledkově zasekl, prohrál potřetí za sebou, aniž přitom vstřelil branku.

Nováček z Přelouče čekal pět kol marně na první bod, dočkal se nyní proti Litomyšli, což se nečekalo, protože Jiskra patří dlouhodobě k nejlepším týmům na cizích hřištích. Dlouho se hrálo za bezbrankového stavu, hned zkraje druhého poločasu se však prosadil domácí Husák, který se ukázal jako výtečný žolík, vždyť naskočil z lavičky právě do druhého poločasu. Hosté měli na gólovou odpověď celý zbytek hrací doby, k nemilému překvapení svých příznivců však jejich ofenziva zůstala proti poctivé obraně soupeře zcela jalová a velké překvapení bylo na světě.

Tahákem kola bylo pardubické okresní derby a očekávaný střet zdatných nováčků přeboru v Lázních Bohdaneč, kam zavítal lídr tabulky z Libišan. A odvezl si další body, před více než třemi stovkami diváků uhájil svoji neporazitelnost. Horní Ředice ovšem nezaváhaly v souboji se Svitavami a zůstávají v patách.

Fotbalisté Luže se po sestupu do I. A třídy trápí. Málo je mohlo potěšit, že v Dolním Újezdu poprvé na podzim skórovali. Že to bylo „jen“ z pokutového kopu, to by snad tak nevadilo, horší byla nadílka do vlastní sítě. Domácí o víkendu slavili 100 let fotbalu v obci a „předkrm“ slavnostního programu v podobě hladké výhry áčka byl chutný. Po většinu času se hrálo na jednu branku a hosté se jenom s velkým štěstím vyhnuli dvoucifernému debaklu.

Nebyl to však jediný gólový uragán, který se v šestém kole spustil v „átřídních“ mistrovských bojích. O další se postarali fotbalisté Zámrsku, kteří sedmi trefami suverénně přejeli tatenické soupeře.

KRAJSKÝ PŘEBOR

6. KOLO: Choceň – Holice 3:2 (3:1). Branky: Coufal, Vychytil, Štanglica – Řezníček, Prokop. Přelouč – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: Husák. Moravany – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Pinkas, Švadlenka. Pardubičky – Vysoké Mýto B 1:1 (0:0). Branky: Svoboda – Jeníček. ČK: 0:1 (D. Ráliš). Lázně Bohdaneč – Libišany 1:2 (0:1). Branky: Nepivoda – O. Kraják, Jošt. Heřmanův Městec – Česká Třebová 1:0 (0:0). Branka: Jablečník. Lanškroun – Třemošnice 2:2 (1:0). Branky: F. Ptáček 2 – Forman, Kodeš. Horní Ředice – Svitavy 2:0 (1:0). Branky: Morávek, Plašil.

I. A TŘÍDA

6. KOLO: Dolní Újezd – Luže 9:1 (4:1). Branky: Štarman 3 (1 z pen.), Rejman, Hubinka, P. Frank, Frňka, L. Jireček, Drahoš – Veis z pen. Zámrsk – Tatenice 7:0 (4:0). Branky: Rožek 3, Koudelka, Novák, Semerád, Csernyanszký. Ústí nad Orlicí B – Skuteč 1:1 (0:0). Branky: Pinkava – Cach z pen. Proseč – Svitavy B 5:2 (0:0). Branky: J. Marek, Mareš, Klíma, Sodomka, Zelenka – Ryšavý, Škáva. Prosetín – Jablonné nad Orlicí 1:1 (1:1). Branky: Šafránek – Kyllar. ČK: 0:1 (Fogl). České Heřmanice – Letohrad B 4:1 (2:0). Branky: P. Chleboun, J. Chleboun, Ostřížek, Kučera – Kadlec. Polička – FC Jiskra 2008 2:3 (0:1). Branky: T. Švec, Navrátil – Pasker, Šmolík, Ježek.

I. B TŘÍDA SKUPINA A

6. KOLO: Opatovice nad Labem – Horní Jelení 5:2 (4:1). Branky: Černohubý 2 (obě z pen.), Klouček, Richter, Veselský – Dědič 2 (1 z pen.). Choltice – Rváčov 4:1 (2:0). Branky: Tomič 2, Jirásek, Tichý – Švec. Moravany B – Stolany 2:0 (0:0). Branky: Janatka, Veselý. ČK: 0:1 (Plíšek). Hrochův Týnec – Chvojenec 2:0 (2:0). Branky: Unger, Doležal. Rozhovice – Řečany nad Labem 3:0 (0:0). Branky: Stejskal, Vaníček, Vaško. Rosice nad Labem – Slatiňany 0:2 (0:0). Branky: Sotona, Semenec. Nasavrky – Přelovice 2:1 (1:0). Branky: F. Dostál, Řezníček z pen. – Středa.

I. B TŘÍDA SKUPINA B

6. KOLO: Žamberk – Pomezí 8:0 (4:0). Branky: M. Cvik 3, Huška 2, Molnár, Lang, Kotyza. Kunčina – Březová nad Svitavou 2:2 (0:0). Branky: Opletal, Kudyn – Roshan 2 (1 z pen.). Libchavy – Lanškroun B 1:1 (1:1). Branky: Kletečka – Marek. Jehnědí – Semanín 5:2 (2:2). Branky: Vondra 2, Vodvárka, Gregar, Škraňka – Křepela, Bednár. Jaroměřice – Sloupnice 0:2 (0:0). Branky: Zachař z pen., M. Mikulecký. Svratouch – Janov 3:1 (2:1). Branky: Pavlík 2 (obě z pen.), Hanskut – Knap z pen. ČK: 0:1 (Zvěřina). Moravská Třebová B – Dobříkov 1:0 (1:0). Branka: Škrabal.