Asi nikdo z fotbalové veřejnosti v regionu nečekal, že by Libišany nedokázaly porazit na podzim poměrně nevýrazné Pardubičky. Však šli také po necelých osmi minutách podle předpokladů do vedení, jenže další vývoj byl 120 přítomných diváků mírně řečeno šokující, jelikož do kabin se v polovině hrací doby šlo za stavu 1:3. Nápor favorita po změně stran vedl pouze ke snížení, k čemuž navíc pomohl vlastenec. Závěr změnil po dvou vyloučeních pouze počet fotbalistů na hrací ploše, nikoli však výsledek. Horní Ředice tak o den později dostaly jedinečnou příležitost, jak se osamostatnit na nejvyšším postu. A využily ji beze zbytku, byť to před početnou diváckou kulisou v Heřmanově Městci neměly jednoduché, ovšem v závěrečné půlhodině soupeře dvěma zásahy přece jenom dokázaly zlomit.