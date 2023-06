Minulý víkend byl ve znamení okresního derby proti Nasavrkům. Jaký to byl zápas? Kousali hosté, i přesto, že jsou v tabulce jednoznačně poslední? Tento zápas byl pro nás určitě těžký, protože utkání s týmy, které jsou na spodních příčkách tabulky jsou vždy náročnější, jelikož zde hraje roli podcenění soupeře, což je poměrně náš velký zlozvyk. Derby pro nás bylo také složité hlavně po psychické stránce, jelikož jsme při posledním vzájemném podzimním duelu s Nasavrky na jejich domácí půdě po poločase vedli 0:3, ale nakonec jsme po výměně stran prohráli 4:3, tudíž jsme tento zápas chtěli dotáhnout do vítězného konce, což se nakonec podařilo. Co se týče soupeře, tak si nevzpomínám, že by hráči z Nasavrk měli nějakou vyloženou šanci, ale některé jejich záběhy za obranu byly v celku nebezpečné. Jejich síla spočívala v rohových kopech, ze kterých se jim podařilo vstřelit oba góly.

Až do 35. minuty jste prohrávali, nepodcenili jste soupeře trochu?

Bohužel ano, nějaké to podcenění z naší strany tam určitě bylo. Shodli jsme se na tom i po zápase v kabině. Každopádně, i přesto, že jsme do 35. minuty prohrávali, tak jsme si hned od začátku zápasu vytvářeli nebezpečné šance a příležitosti na vstřelení gólu.



Duel jste nakonec otočil i vy svým hattrickem, jednalo se o první branky v této soutěži v letošní sezoně. Pamatujete z vašeho pohledu vydařenější utkání?

Ano, jednalo se zároveň i o první branky v této soutěži v letošní sezóně, ale bez přesných přihrávek od mých spoluhráčů, by se mi určitě takto skórovat nepodařilo, tudíž otočení duelu nepovažuji pouze díky svému hattricku, ale hlavně zásluhou celého týmu. Upřímně pamatuji si na utkání proti Heřmanovu Městci, řekl bych, že to mohlo být zhruba před čtyřmi lety, když jsem ještě působil v dorostu a v tomto zápase se mi podařilo vstřelit dvě branky, ale sobotní utkání s Nasavrky bude určitě patřit k těm nejvydařenějším.



Už proběhl nějaký zápis do klubové kasy? Můžete být konkrétní?

Pokud vím, tak zápis do klubové kasy ještě neproběhl. Řekl bych, že se to vše nasčítá na letní rozlučce, ale hned po zápase jsem si zejména od našeho kapitána Koblasy, který mi asistoval na můj první gól vyslechl, že to budu mít drahé. Přesnou částku netuším, ale počítám s vyšším obnosem peněz.

Slatiňany mají čtyři kola před koncem pětibodový náskok. Mluvíte v kabině o případném postupu, myslíte na to?

Samozřejmě, že bychom tuto sezonu chtěli dovést do úspěšného konce a postoupit. Bavíme se o tom v kabině a pro nás to tak znamená pokračovat v našich dosavadních výkonech a nepodcenit žádný zápas, abychom si bodový náskok ještě navýšili.

Pravidelně chodíte hrát i za béčko. Velké vytížení vám vyhovuje?

Ano, velká vytížení mi v celku vyhovují, i když naše zápasy jsou náročné. Ale hlavně mám k B-týmu určitý vztah, protože jsem zde začínal, než jsem dostal šanci od trenéra A-týmu. Tudíž jsem rád, když mohu béčku pomoci, i když jsem nyní pár utkání vynechal.

Vaše kariéra je zatím spjata jen se Slatiňany. Je to klub vašeho srdce, neplánujete změny? Jaké máte osobní cíle?

Určitě ano. Především ve Slatiňanech bydlím a ve Spartaku působím již od svých šesti let, společně se svým bratrem Tomášem, který je momentálně zraněný a sezona tak pro něj skončila. Společně jsme si prošli všemi kategoriemi, on jako útočník a já jsem původně začínal jako brankář. Žádné změny tedy neplánuji, neumím si ve svém okolí představit lepší působiště. K mým osobním cílům momentálně patří, abych se zdokonaloval v hraní fotbalu a vydržel ve Spartaku co nejdéle, ideálně do konce mé fotbalové kariéry a také jsem student vysoké školy, tudíž bych chtěl dokončit vysokoškolské vzdělání.

Áčko jede o dalším víkendu do Přelovic. Soupeř sice nemá moc formu, ale vnímáte to jako další důležitý krok v cestě za postupem?

Máte pravdu. Přelovicím se v současné době příliš nedaří. Prohráli čtyři zápasy v řadě a posunuli se na páté místo tabulky. To ale neznamená, že nemohou nějak překvapit, jelikož každý zápas je jiný a my se musíme vyvarovat podcenění soupeře a utkání zvládnout. Nyní už každý zápas vnímáme jako důležitý krok v cestě za vysněným postupem.