Jaroslav Gála, předseda Luže: „V prvním poločase byli domácí lepším týmem. Kdybychom šli do kabin za vyššího nepříznivého stavu, tak bychom se vůbec nemohli divit. Závěr první půle ovlivnilo vyloučení našeho brankaře. Ten byl oprávněně vyloučen za nešťastný zákrok, kterým se snažil hasit hrubici našich obraných řad. Po vyloučení byl nařízen pokutový kop, který dokázal náš druhý brankař zlikvidovat. V počátku druhého dějství jsme opět tahali za kratší konec a domácí byli aktivnější. Ale od patnácté minuty jsme začali přebírat iniciativu my. I přes početní nevýhodu jsme si vypracovali několik gólových příležitostí, které jsme ale bohužel nedokázali zakončit. Korigující branku jsme vsítili z pokutového kopu zhruba pět minut před koncem utkání, což na změnu nepříznivého výsledku už nemělo vliv.“

Vladimír Pála, trenér Proseče: „Zasloužené vítězství domácích. Bohužel se projevilo, že naše tréninkové možnosti v zimní přípravě jsou velmi omezené. Když k tomu přidáme naše hrubé chyby, nemohli jsme pomýšlet na lepší výsledek. A to jsme byli ještě rádi jen za čtyř gólové manko do poločasu. Druhý poločas však kluci odehráli se ctí, kromě střely do tyče nepustili domácí do šancí. Snažili jsme se i o vstřelení čestného úspěchu, ale kromě pár menších závarů nás domácí k většímu ohrožení branky nepustili. V týdnu se už dostaneme i na hřiště, tak snad výkon bude lepší.“

Zbyněk Dujsík, trenér Heřmanova Městce: „Utkání jsme si prohráli sami. První poločas jsme byli jasně lepší a měli jsme vyhrávat větším rozdílem. Druhý poločas jsme ovšem nezvládli, místo toho, abychom pokračovali ve stejném stylu, tak jsme začali nakopávat míče a domácí nás za to potrestali.“

Miroslav Teplý, trenér Chrudimi: „Výsledek 4:0 je přesvědčivý, i když bylo k vidění několik momentů, které patří k prvním duelům jara. Soupeř, kterému po podzimní části patřil primát nejúspěšnějšího týmu na hřišti soupeře, hrál v hlubokém bloku, spoléhal na brejky a více dopředu se snažil vysunout až za našeho dvoubrankového vedení. Druhý poločas jsme měli už výrazně pod kontrolou, přidali další dvě branky a naprosto zaslouženě zvítězili. V určitých fázích jsme mohli určitě podat lepší výkon a stále je na čem pracovat, ale první jarní výhra nás moc těší.“

Tomáš Jambor, předseda klubu Třemošnice: „Utkání by spíše slušela remÍza. V první půli jsme byli do zhruba 20. minuty aktivnější a vytvořili si dvě šance, když nejprve Jelínek a po něm Forman postupovali téměř sami na brankáře. Ani jednou však nezakončili. Na druhé straně zachránil skvělým zákrokem Žďánský jistého góla. Ve druhé půli byli aktivnější hráči z Pardubiček a svoji aktivitu zúročili v 68. minutě povedenou standartní situací ve vedoucí gól. Naši hráči se zmohli v závěru jen na jedno možné vyrovnání, ale pěknou hlavičku Šebka brankář Zahradník lapil. Domácí nastoupili v kombinované sestavě, jelikož marodka i pracovní povinnosti nedovolili nastoupit několika hráčům ze základu.“

SESTAVA KOLA: Zahradník (Pardubičky) - Veselý (Lanškroun), Teplý (Moravany), T. Svoboda (Pardubičky), Přibyl (Horní Ředice) - Krystl (Moravská Třebová), V. Řezníček (Chrudim B), Pitter (Rohovládova Bělá) - P. Tlapák (Chrudim B), I. Svoboda (Svitavy), Savych (Lanškroun)

17. KOLO: Třemošnice – Pardubičky 0:1 (0:0). Branka: 69. Svoboda. Moravany – Heřmanův Městec 3:2 (0:2). Branky: 43. Novák, 66. J. Lukas, 76. Teplý – 13. Salfický, 25. Jošt. Chrudim B – Litomyšl 4:0 (2:0). Branky: 13. z pen. a 51. P. Tlapák, 26. Žalud, 87. V. Řezníček. Rohovládova Bělá – Luže 2:1 (2:0). Branky: 11. Pitter, 31. Nepivoda – 84. Radouš z pen. Horní Ředice – Proseč 4:0 (4:0). Branky: 10. Morávek, 25. Koutský, 27. Machatý, 40. Přibyl. Svitavy – Česká Třebová 4:2 (3:1). Branky: 20., 38. a 88. Svoboda, 27. Hýbl – 3. a 69. Vaňous. Moravská Třebová – Holice 2:2 (1:2). Branky: 41. Novotný, 85. Krystl – 11. Lát, 45. Václavek. Lanškroun – Choceň 4:0 (1:0). Branky: 36. vlastní (Gronych), 66. Pecháček, 68. Komínek, 78. Š. Kolomý.