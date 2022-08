Vybrali si ho však v Pardubicích a on každý den dojíždí, aby se navlékl do červené… Los si s ním pořádně zašpásoval, když hned ve vstupním utkáním zavítal se svým novým celkem právě do Svitav. Jako profík své bývalé kamarády nešetřil a vstřelil plnou čtvrtinu branek FK Pardubice. Však zná každé stéblo svitavského trávníku a také má namakanou soutěž. Navíc je o rok starší a tím pádem zkušenější. A nahoru nepostupuje jen kariérně. „V Lanškrouně jsem nastupoval jako obránce, ve Svitavách jako střední záložník nebo křídlo a teď v Pardubicích nastupuji jako hrotový útočník,“ líčí kanonýr Marek v rozhovoru pro Pardubický deník