Souboj týmů z předních pater tabulky Divize C na umělé trávě přinesl vítězství Benátek, které tak zůstaly v boji o čelo divizní tabulky. Zcela suverénní jsou v B-třídě Stolany, na opačném chvostu si připsal důležitou výhru Rváčov, jenž se tak vzdálil od příček v boji o záchranu.

Kvalitní první poločas znamenal výhru favorita. | Foto: Zdeněk Langšádl

Divize C

Chrudim B - Benátky 1:2

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim): „Dnes se hrál hodně otevřený fotbal, který si myslím, že musel přítomné diváky bavit. Utkání jsme si prohráli sami, protože jsme se z několika šancí prosadili jen jednou a hostům stačila na vítězství vynikající produktivita. Z našeho řešení situací na útočné polovině jsem mírně rozladěn, protože hráči neplnili to, co měli. Z tohoto důvodu jsme si nevytvořili ještě více šancí, než jsme měli a nedostali Benátky pod soustavný tlak.”

Dobrovice - Hlinsko 1:1

Martin Šejvl (hrající asistent Hlinska): „Po nepovedené vstupu do utkání jsme převzali iniciativu utkání a vstřelili gól po hezké akci. Pak se zranil Denis Mayer a my přestali hrát svoji hru. Přesto, že domácí měli více šancí, jsme v poločase vedli. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit lépe, ale to se nepovedlo a obdrželi jsme gól. Pak se hra přelévala, kvalita zápasu trpěla i díky terénu a zápas dospěl k remíze.”

Krajský přebor

Prosetín - Horní Ředice 1:5

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Výkony soupeře nasvědčovaly tomu, že přijede kvalita. Museli jsme znovu nastoupit v pozměněné sestavě, ale začali jsme aktivní hrou, napadali jsme ho a to se nám vyplatilo, protože Ředice chybovaly vzadu v rozehrávce a my se dostali do vedení. Po dvaceti minutách i soupeř využil naši chybu v obraně a následně ze zbytečného pokutového kopu otočil stav. Pak začali hosté přebírat otěže zápasu a po pauze si pojistil si výsledek, uklidnil se a postupně začal dominovat. Výsledek 5:1 ukázal, že Ředice jsou silným celkem. U nás se vystřídala řada kluků z dorostu a je to pro cenná zkušenost.”

1.A třída

Letohrad B - Slatiňany 1:2

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Měli jsme poslední šanci dovézt na podzim nějaké body z venkovních hřišť. Pokusili jsme se tomu i přizpůsobit taktiku. Po první bezbrankové půli jsme šli po rychlém protiútoku do vedeni. Opět jsme však podobně jako v minulých zápasech vedeni neudrželi, ale v nastavení se nám podařilo vstřelit vítěznou branku. Děkuji všem hráčům za výkon a nasazení v utkání.”

1.B třída

Řečany nad Labem - Stolany 1:8

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Před utkáním jsme apelovali na tým, aby hodil za hlavu papírové předpoklady a soupeře nepodcenil. To se povedlo, hráči přistoupili k utkání zodpovědně. Myslím si, že gólem na 3:0 jsme domácí definitivně zlomili. Ve druhé půli jsme hráli dále aktivně, přidali jsme další branky. Úspěšný podzim budeme chtít zakončit vítězně v posledním utkání doma.”

Luže - Rváčov 1:2

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Po katastrofálním úvodu, kdy jsme hned v prvních desítkách vteřin inkasovali z penalty, jsme hru začali postupně vyrovnávat. Ve druhém poločase se nám podařilo dvě z našich šancí proměnit a obětavou a důslednou obranou jsme pro nás získali zlaté tři body.”