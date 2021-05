Za normálních okolností by teď mistrovská fotbalová sezona vstupovala do rozhodující a nejnapínavější fáze. Jenže se tak podruhé za sebou neděje a v jednotlivých oddílech spíše intenzivně řeší, jak alespoň v omezené podobě obnovit tréninkovou činnost. Takže je zde dobrá příležitost podívat se trochu blíže pod „pokličku“ krajských klubů, na jejich minulost a současnost.

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Na otázky Deníku odpověděli zástupci klubu: VÁCLAV PROCHÁZKA, dlouholetý hráč, trenér, funkcionář a kronikář, a sekretář PETR MATOUŠEK.

Kdy byl fotbalový klub v Moravské Třebové založen a můžete představit jeho historii a největší úspěchy?

V.P.: První zprávou o fotbale v Moravské Třebové je dochované foto z května 1924. Německý klub DFC tehdy podlehl na hřišti ve Dvorní ulici Spartě Brno 1:4. V týmu soupeře nastoupil i pozdější trenér Slovanu Artur Šťastný – Pohle. Později působily ve městě české kluby Tábor STŠ MO a TJ Sokol ČSK (Český sportovní klub). Ten v roce 1928 sehrál přátelský mač se Slavií Praha. Vznik českého klubu byl velmi zajímavý, vždyť ve městě žilo v roce 1928 pouze 359 obyvatel české národnosti. Novodobá historie se váže k roku 1945, to byl založen SK Moravská Třebová. Později vznikly týmy Spartak Sandrik, Jiskra Hedva a DA Vpřed. Teprve v roce 1956 se kluby sloučily a byl ustanoven nový název Slovan Moravská Třebová.

Kdo jsou vaši nejslavnější odchovanci? Kam až to dotáhli? Kteří známí hráči oblékali dres vašeho klubu?

V. P.: Nastupovala za nás řada fotbalistů, kteří to dotáhli do první, druhé či třetí ligy. Milan Navara hrál a trénoval ve Slovanu na konci 50. let, rok trénoval pražskou Spartu, později byl šéfem metodické komice fotbalového svazu a proděkanem fakulty tělesné výchovy a sportu. Miloš Kudyn má na kontě osmnáct ligových startů za Spartu, hrál za Pardubice, Frýdek-Místek a Olomouc, za Slovan vstřelil 150 mistrovských gólů. Libor Soldán se pyšní 182 ligovými starty a 22 brankami, jeden z nich byl televizním gólem roku 1990. Hrál v Považské Bystrici, Brně, Olomouci a Slovácku. Za žáky ve Slovanu hrál Martin Abrahám, jenž v kariéře nastoupil ke 188 ligových utkáním, dal v nich 16 gólů a prošel Spartou, Mladou Boleslaví, Libercem či Bohemians. Nejmladšími zástupci jsou David Huf, jenž u nás také působil v žákovské kategorii a dnes střílí branky za Pardubice, a Marek Matocha, který ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži hájí barvy SK Líšeň. S fotbalem na úrovni ligových soutěží měli zkušenosti i Miroslav Řezníček, Martin Aberle a Martin Potáček. Co se týče týmových úspěchů, tak tím největším našich barev je druhé místo ve východočeském krajském přeboru v roce 1982 za rezervou VCHZ Pardubice, za níž nastupovali i hráči z třetí nejvyšší soutěže. V roce 2019 jsme se stali vítězi Poháru hejtmana Pardubického kraje. Z mládežnických výsledků doteď vzpomínáme na rok 1980, kdy žáci až ve finále o krajského přeborníka podlehli Spartaku Hradec Králové 1:2. Jejich následovníci se stali před třemi lety přeborníky Pardubického kraje s náskokem deseti bodů.

U kterých soupeřů z kraje se vám hraje dobře a kde je naopak pro vás horká půda?

V. P.: Od reorganizace v roce 1960 jsme sehráli nejvíce utkání s naším největším rivalem ze Svitav. V mistrovské části bylo společně mezi námi odehráno 55 zápasů s bilancí 17 – 16 – 22 a skóre 64:72. Derby byla vždy vypjatá s pěknou diváckou kulisou. S Vysokým Mýtem máme odehráno 54 a s Chocní 52 utkání. Nejostřejší však bývaly zápasy, když jsme hráli Hanáckou župu. Na Pardubicku jsme byli vždy za Moraváky a na Hané za Čechy… V poslední době svádí Slovan velké mače i s Lanškrounem, kde nebývá nouze o branky ani karetní doprovod ve žluté i červené barvě.

Co děláte pro svoje fanoušky? Pochopitelně hlavně v době, kdy lze hrát fotbal…

P. M.: Snažíme se samozřejmě prezentovat kvalitní hrou. Fanouškům nabízíme pravidelně každou sezonu „utkání roku“, které v sobě snoubí celodenní program pro všechny věkové kategorie. Na své si přijdou i příznivci dobrého pití a dobrého jídla. Disponujeme dětským hřištěm, nohejbalovou plochou, hřištěm pro fotbal jeden na jednoho. U nás se člověk nemá šanci nudit.

Kolik v současnosti máte dětí v mládežnických týmech? Jak se je snažíte přilákat?

P. M.: Máme nyní v krajském přeboru celkem sedm mládežnických týmů od přípravek po dorost. Náborové akce a prázdninové kempy jsou nutností a samozřejmostí jsou kvalitní trenéři.

Máte plány v rozvoji fotbalového areálu? Co jste v zázemí v poslední době vylepšili?

P. M.: Na vylepšování areálu pracujeme dlouhodobě, abychom udrželi pověst jednoho z nejkrásnějších fotbalových stánků v kraji. Dlouhodobě se potýkáme s absencí umělé trávy, která by měla být v 21. století normálem.

Jak přežíváte nynější složitou koronavirovou dobu? Jsou hráči, trenéři a vedení v kontaktu. Jak trénujete?

P. M.: Doba je to pro fotbal krajně nepříznivá. Snažíme se udržovat ve vzájemném kontaktu pomocí všech dostupných prostředků. Pokud to situace dovolila, trénovalo se po malých skupinkách, pokud ne, tak individuálně.

Jaká je vaše klubová filozofie? Co vaše nejbližší cíle a výhled do budoucnosti moravskotřebovského fotbalu?

P. M.: Chceme nadále důstojně reprezentovat Moravskou Třebovou tak, aby na SKP Slovan mohli být všichni jeho fanoušci právem hrdí.