Jedním z nich je JIŘÍ LINDR (35), bývalý gólman z Hradce Králové. V pěti utkáních obdržel čtyři branky, ale za hvězdnou obranou, kterou tvoří další tři exligisté, si zatím moc nezachytal.

Horní Ředice jsou po pěti kolech stoprocentní. Očekával jste plný bodový zisk?

Upřímně řečeno, tohle jsem nečekal. Neměl jsem přehled o Pardubickém krajském přeboru, takže jsem nevěděl, do čeho úplně s klukama z Hradce jdeme. Každopádně nově složený tým si sedl, což jsme naplno předvedli naposledy proti Holicím. I když výsledek je pro ně krutý, protože nehrály špatně. Samozřejmě jsem velice spokojen s tím, že máme po pěti zápasech patnáct bodů.

Jaké jsou ohlasy na to, že Horní Ředice šéfují krajskému přeboru?

Pochopitelně, velmi pozitivní a od někoho i překvapivé. Hodně lidí je udiveno, neboť nebyli zvyklí, že by Horní Ředice v tabulce figurovaly takhle vysoko.

Hozená rukavice

Pociťujete z okolí, že se na váš tým zvyšuje tlak?

O tlaku z okolí se na krajské úrovni hovořit nedá. My jsme s klukama nároční sami na sebe. Tak maximálně v tomto případě se dá mluvit o tlaku. To spíše jsme hodili rukavici soupeřům. Nyní se bude chtít každý na nás vytáhnout a být první kdo Ředice obere. Budou daleko víc nahecovaní a budou chtít za každou cenu uspět. Takže očekávám tlak od protivníků.

Před sezonou se v klubu uvažovalo někde o středu tabulky. Nenastal čas přehodnotit plány?

Ne, zůstáváme v klidu (rozesměje se). Ale určitě musíme říct, že chceme hrát nahoře. Odvětit že ne, by zavánělo alibismem. Není to ovšem tak, že každého válcujeme, přestože se to může podle konečných výsledků tak jevit. Holice jsme sice porazili na papíře hladce 4:0, ale zas tak jednoduchý zápas to nebyl. Holice svojí kvalitu mají a budou hrát o čelní příčky. A jsou tam i další jako chrudimské béčko. No a když bychom měli nějaké cíle přehodnocovat tak až po podzimní části.

Shodneme se na tom, že jste měli poměrně příznivý los, když jste před Holicemi nepotkali silnějšího soupeře?

Asi ano. Nejsilnějším ze všech čtyř soupeřů byla v prvním kole Choceň. Potom jsme ty zápasy zvládali poměrně v pohodě. První zatěžkávací zkouškou měly být Holice, ale ukázali jsme, že jsme kvalitní mančaft. Soupeř byl sice více na míči, nicméně my jsme utkání zvládli týmovým výkonem. Dobře odbránili a nakonec i vysoko vyhráli.

Před sezonou jste po utkání pardubického dorostu, kde jste služebně zaháčkován, hráli s Holicemi a tehdy jste prohlašoval, že jsou úplně někde jinde. Znamená to, že nyní jsou Horní Ředice někde jinde?

Ne, ne (směje se). Myslím si, že rozhodlo pojetí obou týmů. My jsme založili taktiku na kvalitní obraně a dobrém pohybu. Kdežto Holice na technice a snažily se nás přehrávat. Párkrát se jim to povedlo, ale zkušenosti Marka Plašila, Jirky Janouška a Davida Přibyla v obraně na ně platily. Kluci vzadu podrželi míč a Holice jsme moc do šancí nepouštěli.

Teď máte za sebou pět kol, takže už můžete charakterizovat úroveň krajského přeboru na Pardubicku. Jaký je?

Kromě Holic jsme ještě nehráli s těmi top týmy. Holice by v Královéhradeckém přeboru hrály nahoře. Nicméně týmy tam měly vyšší kvalitu, než ty se kterými jsme teď na podzim setkali. I když nevím, jak to tam momentálně vypadá po covid pauze.

Jak se chytá exligovému gólmanovi v takovéto soutěži?

Když to vezmu dohromady, tak krajský přebor chytám třetím rokem. Vzhledem k mému věku a také skutečnosti jak málo trénuji, je to o organizaci hráčů přede mnou. V tom mně zkušenosti pomáhají asi nejvíc. Snažím se kluky řídit a tím pádem nemám v zápase tolik zákroků. Pomáhám týmu tímto způsobem.

Co střelci v krajském přeboru? Asi nejsou tak pohotoví jako v nejvyšší soutěži. Máte více času připravit se na zákrok?

Někdy ano. Samozřejmě není to tak rychlé jako v první lize. Na druhou stranu útočníci v této soutěži jsou míň čitelní. Ne vždycky se jim povede, co zamýšlejí (úsměv). Kdežto v lize, pokud chce hráč vystřelit do určitého místa, tak tam vystřelí. Takže je to velice ošemetné. Člověk někdy hádá, kam ta střela půjde.

Kolik na vás jde střel za tak hvězdnou obranou?

V prvních čtyřech zápasech jich fakt moc nebylo. Kluci si ze mě dělali srandu, že jsem moc velkou úspěšnost zákroků neměl. Šly na mě tak maximálně dvě tři střely za utkání. Proti Holicím jich bylo víc, ovšem také ne moc. Do pěti pokusů na bránu.

Proti Holicím, jste několikrát uhasil nebezpečí.

Jsem rád, že se mi právě v toto zápase povedlo zvednout úspěšnost. Naše obrana, respektive defenziva celého týmu funguje a do šancí soupeře moc nepouští.

Velký kredit Holicím

Vědí hráči soupeře, že proti nim stojí exligový brankář Lindr? Mají větší úctu?

Nevím, jestli o tom mají tušení. Někteří kluci jsou mladí a v době mého působení v lize byli někde na žákovské úrovni. Možná v přípravce. Je tedy otázka, jestli to nějak vnímají, či naopak. Nějakou přehnanou úctu ale nevidím.

Jaký jste zažil nejhorší zápas a naopak nejlepší?

Nejlepší bylo určitě derby s Holicemi. Dorazilo hodně fanoušků. Byla vidět ta pověstná holicko - ředická rivalita. Nejhorší, lépe řečeno nejméně příjemné utkání, jsem zažil v Proseči. Sice jsme zvítězili 3:2, nicméně se hrálo na malém hřišti, diváci za bránou byli, no jak to jen říct, poměrně nepřátelští…

Gólmana štve každý gól. Jde nějaký vyloženě na váš vrub?

Na vrub úplně ne. Nejvíce lituji domácího utkání s Luží, kdy jsme inkasovali branku až v devadesáté minutě. A také jsme dostali gól v poslední minutě gól i v Proseči. Škoda, že jsme oba zápasy neodehrály bez obdrženého gólu. Ty situace mě hodně mrzely. Proto s Holicemi, i když jsme 4:0 vedli, jsem kluky nabádal ke zvýšené opatrnosti až do závěrečného hvizdu.

Naopak vytáhl jste ze svého arzenálu nějaký zákrok z Ligy mistrů?

(chechtá se) Ne, zatím ještě ne. S Holicemi jsem asi dvěma lepšími zákroky týmu pomohl, ale na zákrok z Ligy mistrů ještě čekám.

Už jste to naznačil. Zažil jste první derby s Holicemi, okořeněné faktem, že Horní Ředice do něj vstupovaly z vedoucí příčky. Jak to soupeř kousal?

Na Holice jsme byli perfektně připravení. Po všech stránkách. My cizinci jsme jsme si vyslechli řeči o letité rivalitě. Musím říct, že jsem čekal na hřišti větší jiskření. Navíc, když prohráváte v takovém utkání 0:3. Nicméně klukům z Holic musím dát velký kredit, protože zápas dohráli se ctí. Vyvarovali se zákeřných faulů, jak to často při frustraci bývá. A co se dělo na tribuně úplně nevím…