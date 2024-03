Nás s Tomášem pojí dlouholeté přátelství. Společně jsme spolu ve Skutči začínali, následně ještě s Lukášem Mrázkem odešli do Chrudimi, odkud se už naše cesty vyvíjely zcela rozdílně. S Tomášem jsme byli pochopitelně dlouhodobě v kontaktu, poslední rok stále intenzivněji a čekali jsme, jak to dopadne s jeho zdravím. Nakonec se rozhodl profesionální kariéru ukončit.

Postupové cíle narůstají

Jak často Tomáše v dresu Skutče uvidíme?

Bude to spíše nárazově. Tomáš žije v Liberci, kde má rodinu a zároveň tam trénuje tým U15. Takže, když pojede sem k nám za rodinou, půjde nám vypomoci. Taková je dohoda, bude hrát třeba ve 4-5 zápasech na jaře, většinou se bude jednat o domácí utkání.

Možnost trénovat s týmem tedy odpadá?

Tomáš je denně na hřišti v podobě asistenta trenéra, má pohyb a kope do balonu, takže z toho nevypadne. Jsme dohodnutí, že si vždy v pátek zavoláme a on se pokusí dorazit i na páteční trénink, abychom se co nejlépe nachystali.

Jaký byl jeho výkon v prvním zápase?

Byly znát jeho zkušenosti. Sám se toho obával, protože zná spoustu kluků, kteří šli z první nebo druhé ligy do nižší soutěží a často to nedopadlo dobře - tým na ně moc spoléhal, nefungoval. Já bych chtěl pochválit kluky, že se to u nás rozhodně nestalo. Vše se nekopalo jenom na něj, on se do toho plynule dostával, poznával, co hrajeme a ke konci prvního poločasu připravil první branku, kdy prošel ze strany do vápna a dal přesně míč pod sebe. Po pauze bylo vidět, že se s herním stylem sžil, bylo na něm vidět, že ví co chce. Navíc dal i branku, bylo to se štěstím o hráče, ale dostal míč do branky. Za mě i za celý tým musím říct, že jsme byli spokojeni.

Jak je na tom v současné době se zdravím?

Na této úrovni omezení nemá. Když byl v každodenním tréninku, tak koleno otékalo a nebyl schopen tak pravidelně trénovat a hrát. Nyní systém, že odehraje zápas a má čas na regeraci, tak zvládá v pohodě, necítil žádný problém.

Může pomoci v útoku na Zámrsk a případný posun do nejvyšší krajské soutěže?

Máme svůj cíl s klukama, že se pokusíme skončit co nejvýše. Na Zámrsk je to v současné době sedm bodů a to je hodně. Do vyšší soutěže ale postupují dva ,tam bychom by se rádi umístili. Šance s Tomášem malinko vzrostou, nejde na něj ale spoléhat. Musíme si postup uhrát sami a Tomáš je jen bonus. Když přijede, tak pomůže, ani ho do větší role stavět nechceme.