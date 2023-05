O uplynulém víkendu nebodoval ani jeden zástupců Chrudimska v divizní soutěži, oba si posteskly na četná zranění. Naopak diváci se plně bavili v Prosetíně, kde téměř 450 fanoušků sledovalo místní derby se Skutčí!

Bratři v triku z Prosetína. Adam Vařejčko (vlevo) pomohl rozhodnout derby před skvělou návštěvou jednou brankou. | Foto: TJ Sokol Prosetín

Divize C

Hlinsko - Liberec B 0:3

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Nezaujatý divák viděl velmi zajímavé utkání. Přijela kvalita a myslím si, že v celkovém pohledu utkání bylo nadstandardní. Nedá se našim hráčům vytknout téměř nic, až na nějaké chybičky, které proti kvalitnímu týmu vznikají. Šli jsme do zápasu bez čtyř hráčů základní sestavy, což je výrazný zásah. Poslední čtyři kola si skládá “vysokou školu” náš dorostenecký brankář, který získává neuvěřitelné zkušenosti. Ve dvacáté minutě jsme si nepohlídali dobře zahranou standardku, za zónu se nám dostal hráč a proměnil šanci na 1:0. Výsledek bohužel není úplně příjemný. Tým Liberce patří výše než do divize a nechápu, kdo a jak mohl v minulé sezoně takto složený tým nechat spadnout.”

Dvůr Králové n. L. - Chrudim B 3:1 (1:1)

Miroslav Teplý (trenér MFK Chrudim B): „Tam není bohužel co hodnotit. Pár hodin před utkáním nám vypadli další dva obránci, nastoupit museli nedoléčení Dostálek s Holubem a celkově jsme museli experimentovat. Nicméně jsme šli do vedení a vše jsme měli ve svých rukách. Hráli jsme však špatně a domácí velmi lacino ještě do půle srovnali. Po změně stran jsme trochu upravili rozestavení, a i když náš výkon nebyl nadále ideální, tak to vypadalo v poklidu na minimálně remízu. Dokonce jsme měli jasnou tutovku v podání Nykodýma, ale nedal a z následného odkopu domácí utkání rozhodli. Třetí branka v závěru jen dokončila parodii v naší defenzivě a bylo hotovo. Když chybí kvalita, posty, hráči, tak je vždycky na řadě vůle, bojovnost, nasazení a nadstavba a to bylo to, s čím jsme do utkání chtěli jít. Bohužel jen v kabině. Za stávající situace není na obzoru příliš optimistický výhled a máme týden na to, abychom to nějak zvládli.”

Krajský přebor

Vysoké Mýto B - Třemošnice 0:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Utkání se po tragickém výkonu, který jsme podali, špatně hodnotí. Remíza zasloužená. Na obou stranách minimum šancí, většinou se hrálo ve středu pole. I když jsme byli o trochu aktivnější, gólové vyústění to nepřineslo.”

1.A třída

Prosetín - Skuteč 2:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Po předchozím zápase, kdy jsme prohráli, přišlo očekávané derby. Chtěli jsme vyhrát a udržet domácí neporazitelnost. Vstoupili jsme do zápasu aktivně, chtěli jsme soupeře napadat a to se nám dařilo. Dali jsme v první půli dvě branky, následně po pauze jsme obdrželi branku v domnění, že rozhodčí přeruší hru jsme přestali hrát a soupeř toho využil. Měli jsme ještě šance, ale soupeř je dokázal odvrátit. Museli jsme nastoupit v pozměněné sestavě z důvodu zranění, hráči, co nastoupili do základu nebo hráli na jiných postech. Vítězství je zasloužené a my pokračujeme dál.”

Martin Horáček (hrající trenér Skutče): „Derby jsme bohužel prohráli. Prosetín byl lepší, potvrdil svoji formu a kvalitu v této sezoně. My se trochu trápíme, máme spoustu kluků zraněných a byli jsme horší. Domácí zaslouženě vyhráli.”

1.B třída - skupina A

Choltice - Slatiňany 1:5

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V Cholticích se nám první půle povedla skoro dokonale. Skórovali jsme hned v první minutě a druhý gól jsme přidali po dvaceti minutách hry. Pak byl sice vyloučen po druhé žluté kartě ve 26.minutě M.Slavík, ale to nám nevadilo v tom, abychom přidali ještě do poločasu v oslabení do soupeřovy sítě další tři góly! Domácí už jen korigovali čestným gólem ve 45. minutě z penalty. Víc už jsme soupeři po změně stran nedovolili, druhý poločas se prakticky jen z povinnosti dohrával. Musím pochválit celý tým - útočnou fázi za produktivitu v první půli a obranu za výborný výkon v celém zápase.”

Hrochův Týnec - Rváčov 2:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Na našem výkonu bylo znát středeční dohrávka a těžké utkání s Rozhovicemi. Chyběla nám jiskra, energie a síly, abychom lépe řešili situace, jak v obranné, tak útočné části zápasu.”

1.B třída - skupina B

Svratouch - Dobříkov 1:0

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „První domácí utkání v půlce jara jsme zvládli a s velmi těžkým soupeřem vyhráli o branku, kterou krásné trefil Černý. Tentokrat zcela zaslouženě Měli jsme více brankových šancí, cely tým předvedl skvělý, bojovný výkon. Mimořádně dobře zahrál veterán Macháček a spolehlivý Kampů v brance.”