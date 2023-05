Přinášíme ohlasy trenérů a zástupců týmů z okresu Chrudimska v krajských soutěžích!

Ilustrační foto | Foto: Deník

Divize C

Jiskra Ústí nad Orlicí - MFK Chrudim B 3:2

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi B): „Na hřišti Ústí jsme sehráli dobrou partii se smutným koncem. V úvodu jsme měli velkou šanci Brychnáčem, který napálil v jasné pozici jen rukavice Jecha, tomu míč vypadl, ale zda byl za brankovou čárou nebo ne zůstalo jen předmětem diskuze. Domácí ukázali svou sílu po půl hodině a šli do vedení. Pokračovali jsme dále a Hruška srovnal na poločasových 1:1. Za zmínku stojí ještě zakončení Holečka hlavou, ale míč šel těsně vedle. Hned po změně stran přišla standardka a Tichý prokázal hlavou své přednosti brankou na 2:1. O chvíli později se prosadil znovu Tichý, ale Kuba Tlustý předvedl skvělý zákrok. Znovu jsme se nevzdali a Brychnáč srovnal na 2:2. V závěru přibývalo nakopávaných míčů do našeho vápna, ale dokázali jsme odolat až do 87. minuty, kdy jsme si vybrali kopec smůly. Po závaru v našem pokutovém území se dostal míč za hranici šestnáctky k Chlebounovi a ten nemastnou, neslanou střelou za přispění terénu rozhodl o výhře domácích. Je to škoda, hráli jsme s favoritem více než dobře a mohli jsme těžký týden zakončit bodovým ziskem. Jdeme však dál a v neděli nás čeká doma druhý tým tabulky a to Benátky nad Jizerou.”

Hlinsko - Vysoké Mýto 0:3

Martin Slavík (trenér Hlinska): „V utkání jsme bohužel po standardce obdrželi rychlou branku, ale hned v vzápětí jsme neproměnili dvě stoprocentní šance z bezprostřední vzdálenosti a soupeř nám rázem odskočil až na rozdíl tří branek. Vysoké Mýto v této části utkání bylo rychlostně i herně lepší, my jsme se naopak po obdržených brankách nemohli dostat zpět do zápasu. O půlce jsme si řekli, že budeme hrát nové utkání a budeme se snažit s výsledkem něco udělat. To se nám ani přes další velké šance nepodařilo. Soupeř zvítězil zaslouženě, hlavně díky efektivitě v úvodu utkání.”

Krajský přebor

Lázně Bohdaneč - Třemošnice 0:1

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Bylo to kvalitní utkání s výborným soupeřem, kterému by spíše slušela remíza. Domácí byli v posledních deseti minutách jednoznačně lepší, ale jinak byl průběh vyrovnaný. My jsme se ujali vedení a další šance jsme ještě neproměnili. Oba celky předvedly bojovný výkon, za který by si bod rozhodně zasloužily.”

1.A třída

Proseč - Jablonné nad Orlicí 3:1

Jaroslav Marek (trenér Proseče): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, což se potvrdilo. Začátek nám vyšel tak, jak jsme si představovali, dali jsme branku. Poté nás soupeř přehrával, ale měl jen územní převahu bez výrazných šancí. Po pauze přišlo vyrovnání, ale bleskově jsme reagovali a utkání rozhodli ve svůj prospěch.”

Prosetín - FC Jiskra 2008 2:0

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Přijel soupeř zespodu tabulky a nám velela povinnost doma vyhrát. Nastoupili jsme z důvodu zranění a dovolených v pozměněné sestavě. Chtěli jsme začít aktivně, napadat, snažit se co nejvíce ohrozit soupeřovu bránu, jenže hosté dobře bránili. Podařilo se nám vstřelit gól a přežili jsme pološance soupeře, od 53. minuty jsme hráli v deseti. Museli jsme hrát takticky, ale z jedné šance jsme dali branku. Soupeř byl houževnatý, ale přehráli jsem ho.”

1.B třída - skupina A

Nasavrky - Rváčov 1:2

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „V utkání jsme podali nevalný výkon, těší pouze zisk tří bodů. V naší hře chyběla lehkost, nasazení, energie a to musíme určitě do příštího zápasu zlepšit.”

Moravany B - Slatiňany 0:3

Jiří Zdražil (trenér Slatiňan): „Do utkání v Moravanech jsme velice dobře vstoupili a v 11. minutě se ujali vedení, které jsme po půlhodině hry ještě navýšili na poločasových 0:2. V první půli jsme byli celkově nejbezpečnější než domácí a pokud bychom proměňovali šance, mohlo být naše vedení i výraznější. V druhé půlce utkání již tempo nebylo takové, i přesto jsme proměnili jeden z našich protiútoků na konečných 0:3. Všem hráčům děkuji za předvedený výkon. ”

1.B třída - skupina B

Svratouch - Lanškroun B 3:1

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Po středeční prohře v dohrávce jsme chtěli zvítězit, což se nám podařilo. K vidění bylo spousta situací na obou stranách, které mohli skončit brankou. Při větším umění v zakončení mohl být výsledek klidně 10:6. My jsme ale hlavně rádi za výhru, kterou jsme potřebovali jako sůl. Za vyzdvihnutí stojí určitě náš veterán Martin Kapitán, který nejen že dal krásnou branku, ale odehrál v sedmi dnech pět utkání. V sobotu dal za B tým hattrick a to ve 46 letech. Od takových kluků se můžeme všichni učit, a jen vzdávat hold.”