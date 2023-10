Uplynulý víkend nabídl divizní derby mezi Hlinskem a Churdimí, návrat Slatiňan zpět na vlastní stadion a potvrzení suverenity Stolan v 1.B třídě. To vše v našich ohlasech s aktéry daných utkání.

Slatiňanský návrat domů skončil remízovým výsledkem. | Foto: FB Spartaku Slatiňany

Divize C

Hlinsko - Chrudim B 1:0

Martin Šejvl (hrající asistent Hlinska): „Po nepovedeném minulém kole jsme udělali pár změn a chtěli jsme navázat na dvě domácí vítězství. To se po těžkém zápase povedlo, kdy se na začátku druhé půle prosadil po standardce Mayer. Do té doby jsme hráli dobře a dobývali hluboký blok soupeře, který hrozil z brejků. Po vydařeném rohu jsme ale nechali hrát víc soupeře, který začal mít více ze hry. Vše jsme ale ubránili a bereme cenné tři body.”

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „První poločas měli více ze hry domácí, my jsme se soustředili na defenzívu a snažili se vyrážet do rychlých protiútoků. Bohužel nás srážela nepřesnost po zisku míče a tak jsme tolik nebezpeční nebyli, jak jsme chtěli. Přesto jsme se do dvou šancí dostali, ale ukazatel skóre se do konce poločasu nepohnul. V 58. minutě jsme bohužel inkasovali po rohovém kopu a domácí šli do vedení. Poté se hra otevřela, my jsme poslali na hřiště další mladé kluky, kteří nám hru rozběhali a zpřesnili a naše hra začala mít parametry. Kýženou branku jsme však nevstřelili a ze hřiště jsme odešli poražení. Klukům děkuji za předvedený výkon.”

Krajský přebor

Prosetín - Třemošnice 2:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Po dvou špatně odehraných zápasech z naších strany nám velela povinnost doma na posvícení zvítězit. To se nám bojovným výkonem podařilo. Oproti předchozím zápasům se náš přístup zlepšil, což se projevilo na konečném výsledku.”

1.A třída

Slatiňany - Jablonné nad Orlicí 2:2

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Utkání dvou sousedů v tabulce nepostrádalo kvalitu. Zápas byl vyrovnaný a dramatický, padly čtyři krásné góly, a tak ke spokojenosti domácích fanoušků chyběly jen tři body. Naši hráči byli rádi, že se po šesti týdnech mohli vrátit po skončení rekonstrukce atletické dráhy na hlavní hřiště a v první půli to dokázali dvoubrankovým vedením. Bohužel po přestávce hosté dvěma slepenými góly za dvě minuty vyrovnali a nám už k výhře nepomohlo ani několik šancí v průběhu zápasu i v jeho závěru. Teprve v pátém domácím zápase jsme tak jako nováček ztratili dva body v domácím prostředí.”

1.B třída

Stolany - Rváčov 3:0

Miroslav Hluchník (trenér Stolan): „Po těžkých dvou venkovních zápasech, které jsme zvládli, nás doma čekal nepříjemný Rváčov. V prvním poločase jsme byli lepší, ujali se vedení 2:0, druhá půle byla vyrovnanější, měli jsme 10-15 minut takovou horší pasáž, minimálně v jedné šanci nás podržel brankář. Celkově si myslím, že je naše výhra proti nepříjemnému soupeři zasloužená.”

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Do utkání jsme vstoupili nepochopitelně bojácně a ustrašeně, což nemohlo na velmi dobře hrající domácí, kteří potvrdili oprávněnost svého prvního místa v tabulce, stačit. Dostali jsme poměrně jednoduché dva góly a i když jsme se ve druhé půli zlepšili, hru opticky vyrovnali, tak o vítězství Stolanských nebylo pochyb.”