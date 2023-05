Na četná zranění si stěžují kluby z Chrudimska napříč krajskými soutěžemi. Hlinsko i Chrudim B tentokrát odešly bez bodu, stejně tak v boji o čelo ztratily Prosetín či Svratouch. Jízdu za postupem naopak stále jedou ve Slatiňanech, které v derby porazily poslední Nasavrky.

Slatiňany mají další tříbodový zisk a zůstávají na čele 1.B třídy. | Foto: FB Spartaku Slatiňany

Divize C

Chrudim B - Benátky nad Jizerou 1:4

Miroslav Teplý (trenér Chrudimi): „Dnes proti nám nastoupila velká kvalita. Benátky jsou někde jinde a to se potvrdilo od samého počátku, když se brzy ujaly dvoubrankového vedení. Nejprve to byla trochu kuriózní branka a podruhé jsme nedokázali eliminovat výšku soupeře v našem vápně. V tuto chvíli jsme měli trochu strach, kam se bude skóre ubírat, ale v dalších možnostech nás podržel Kuba Tlustý. Do druhé půle bylo jasné, že musíme kvalitu hostí eliminovat mnohem větší bojovností i jednodušší hrou a ono to fungovalo. Snížili jsme Jardou Strakou a sahali i po vyrovnaní, ale v obrovských možnostech nedokázal skórovat ani Zvolánek, ani Zrůst. Přišla tak 82. minuta, špatné bránění u brankové čáry a místo nerozhodného stavu to bylo 1:3. Poslední branka po našem velmi netakticky zahraném autu spolu se závěrečným hvizdem určila až krutý výsledek. Benátky byly celý zápas lepší, hrály skvěle a mohly rozhodnout mnohem dříve, ale troufnu si říci, že po našem snížení trochu vypadly z role a my toho bohužel i přes možnosti nevyužili. V závěru soutěže se nám množí absence. Ke Gregovskému a Holubovi se přidal ještě Holeček a to je velký zásah do sestavy. I přes porážku musím kluky za nasazení a vůli pochválit. Nicméně jdeme dál a v neděli zajíždíme a horkou půdu do Turnova."

Brandýs n. L. - Hlinsko 2:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Neradi nějak brečíme, teď jsme se ale museli obejít bez osmi hráčů základní sestavy, protože zranění a nemoci nás skosily. Odjížděli jsme s minimem hráčů i z hráči dorostu včetně brankáře. I přesto jsme si vytvořili minimálně čtyři brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Rozhodla střela z volného přímého kopu, která nám tam zapadla. Pozitivem je, že kluci z dorostu si skládají vysokou školu. Je to vklad do budoucna, protože ty zkušenosti se budou hodit.”

Krajský přebor

Svitavy - Třemošnice 3:0

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Do Svitav jsme jeli v omlazené sestavě, se třemi dorostenci v základu. Myslím si, že hráči nezklamali. Do 62. minuty, kdy jsme inkasovali, jsme odehráli slušný zápas. V závěru nám již chyběly síly.”

1.A třída

Zámrsk - Prosetín 2:1

Radek Hlouš (hrající trenér Prosetína): „Do Zámrsku jsme jeli v oslabené sestavě, náš obranný pilíř Aleš Šafránek si minulý zápas zlomil ruku. Přijeli jsme v jedenácti lidech, i přesto jsme v prvním poločase měli více ze hry, oba celky měly několik šancí, ale střely na bránu neměly dostatečnou razanci, aby skončily i gólem. Po pauze jsme nastoupili ve stejném stylu, kdy jsme z penalty ujali vedení, ale bohužel v 53. minutě náš obránce z důvodu zranění odstoupil a musel vystřídat. Tomáš Koudelka se následně individuálně prosadil, kdy nahrál Semerádovi a ten ve velkém vápně zakončil a vyrovnal. Sám Tomáš Koudelka následně výborně zahrál standardní situaci, kdy jsme si tečovaný centr nešťastně srazili do vlastní branky. Následně musel do hry i náhradní gólman, který vystřídal dalšího hráče, jenž se srazil. Dohráli jsme to 2:1, soupeř nás předčil důrazem v šestnáctce.”

1.B třída

Rváčov - Přelovice 2:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Za ideálního počasí a na krásném hřišti se potkala dvě družstva, která chtěla hrát fotbal. My jsme byli trochu hladovější, takže při srovnatelném počtu brankových příležitostí se nám ve dvou případech podařilo uspět.”



Slatiňany - Nasavrky 5:2

Jaromír Hanuš (sekterář Slatiňan): „Utkání prvního celku tabulky s posledním mělo před zápasem papírově jasného favorita. Jenže hosté nás po většinu zápasu trápili víc, než se předpokládalo. Dokonce šli po čtvrthodině hry gólem přímo z rohu do vedení. Naši pak sice ještě do poločasu výsledek otočili, jenže v 56.minutě bylo zase vyrovnáno. Ještě že jsme pak přitlačili na pilu v 73. minutě šli opět do vedení. To jsme ještě v závěrečných dvou minutách dvěma góly navýšili a o výsledku definitivně rozhodli. V našem celku byli gólově úspěšní dva netradiční střelci - hattrick dosáhl J. Borovička a dva góly přidal kapitán našeho béčka Semenec. Soupeř však u nás odehrál v okresním derby důstojnou partii. ”

1.B třída - skupina B

Sloupnice - Svratouch 2:0

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Utkání jsme si pokazili sami inkasováním dvou branek po našich triviálních chybách. Jinak utkání bylo zcela vyrovnané. Bohužel se nám jaro nedaří z hlediska výsledků a počtu zraněných hráčů. Mít mimo až šest lidi už je opravdu neúnosné. Budeme ale dále bojovat o třetí místo, abychom ho uhájili.”