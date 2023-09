Situace v divizi se momentálně otočilo - Hlinsko vyhrává, béčko Chrudimi ztrácí. V dalších soutěžích tentokrát padli nováčci ze Slatiňan i Prosetína, v okresním souboji Rváčov doma překvapivě nestačil na Hrochův Týnec.

Hlinsko dokonale zaskočilo Vysoké Mýto na jeho hřišti a slaví druhý zisk tří bodů za sebou | Foto: SK Vysoké Mýto

Divize C

MFK Chrudim B - Dobrovice 1:2

Jan Zvolánek (trenér MFK Chrudim B): „V dnešním utkání jsme již vypadali lépe než v minulém zápase proti Ústí nad Orlicí, ale celkově to nestačilo, abychom si dnes připsali další body do tabulky. Hosté byli zkušenější a zaslouženě nás ztrestali po našich chybách. Snahu klukům upřít určitě nemůžeme, ale je to od většiny hráčů zatím hrozně málo.”

Vysoké Mýto - Hlinsko 0:3

Martin Šejvl (hrající asistent trenéra Hlinska): „Až na prvních dvacet minut jsme utkání zvládli velmi dobře, hlavně po taktické stránce. Soupeře jsme ne pouštěli do šancí, a od nějaké 20. minuty jsme se začali prosazovat a být nebezpeční. Po dvou našich gólech nepřišel ani v druhém poločase nějaký tlak domácích a tak jsme přidali branku třetí a kontrolovali hru. Jsme rádi za potvrzení zlepšené formy a hlavně za udržení nuly vzadu.”

Krajský přebor

Libišany - Prosetín 4:2

Radek Hlouš (trenér Prosetína): „Hráli jsme na hřišti soupeř, který patří vzhledem k předváděné hře ke dvěma nejlepších týmů soutěže. Jeli jsme bez bratrů Šafránkových, což mohlo být oslabení, ale nechceme se na to vymlouvat. Nechtěli jsme bránit, ale hrát otevřeně, aktivně a napadat. To se nám dařilo, dvakrát jsme vedli Libišany prokázaly svoji kvalitu. Ondra Kraják předvedl svoje kvality, určitě převyšuje tuto soutěž, jeho kvality jsou až ligových parametrů, řekl bych. Předvedená hra a výsledek odpovídá kvalitě obou mužstev.”

1.A třída

Dolní Újezd - Slatiňany 2:0

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „V utkání jsme rychle prohrávali 0:1 a mohlo být mnohem hůře. První půli jsme vlastně celou totálně prospali a mohli být rádi, že skončila jen 0:2. Po přestávce jsme se sice herně zlepšili, ale měli pouze jednu šanci, kterou zastavila konstrukce branky. Domácí zaslouženě vyhráli 2:0 a jestli se budeme prezentovat výkony jako dnes v první půli, již můžeme podat přihlášku do 1.B třídy.”

1.B třída

Rváčov - Hrochův Týnec 1:2

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Náš tragický výkon nemohl na dobře hrajícího soupeře stačit. Odehráli jsme utkání, na které bychom potřebovali co nejdříve zapomenout.”

Přelouč B - Svratouch 0:1

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Velmi důležité utkání pro oba celky jsme zvládli na výbornou. Soupeř si za celé utkání vytvořil málo šancí ač měl uzemní převahu. Trefil břevno, kde jsme měli štěstí. Další dvě střely skvěle zneškodnil Kašpar, nám se podařilo skórovat po standardní situaci. Škoda že jsme nedotáhli ke gólu brejkové situace, které jsme ke konci utkání měli. I tak jsme naprosto spokojení s další výhrou venku."